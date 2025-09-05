Farm Progress Show: el boom de los supertractores que deslumbraron en la cuna de la maquinaria agrícola

Cerca de 1000 argentinos, entre productores, distribuidores y empresarios del agro, viajaron a Decatur, Illinois, para participar del último Farm Progress Show, la gran vidriera de la maquinaria agrícola a nivel mundial. Allí convivieron las demostraciones a campo, la asesoría en manejo de cultivos y la postal de un futuro que ya llegó, con, por ejemplo, equipos con motores eléctricos y máquinas cada vez más grandes, tal es el caso de megatractores sobre orugas. El entusiasmo contrastó con la ausencia de algunas compañías líderes, que se bajaron de la feria por “decisiones comerciales”, según dijeron.

La Argentina contó con la presencia de Spraytec, del santafesino Diego Parodi, una empresa nacional que se desarrolló en Brasil y está en 44 países. Mientras la atención estaba puesta en la irrupción de maquinaria agrícola autónoma y en la presentación de nuevos insumos, como Fulltec Oil, la conversación inevitable en la muestra derivaba hacia el modo en que los productores enfrentan los desafíos en cada región.

La última edición del Farm Progress Show se hizo en Decatur, Estados Unidos FARM Progress Show

Pablo Lafuente, director de negocios de Spraytec, sostuvo que el productor argentino es “el campeón mundial, el Messi de la agricultura”, capaz de sostener altos niveles de productividad aun con retenciones, presión impositiva y falta de financiamiento. Esa resiliencia, aseguró, explica por qué se destaca por sobre el resto. Esa misma acepción hicieron los productores norteamericanos sobre la efectividad del productor argentino.

Pablo Lafuente, director de negocios de Spraytec

La diferencia central, explicó Lafuente, está en la actitud frente al riesgo. El productor argentino invierte en innovación porque no tiene otra alternativa: “Debe adaptarse o queda fuera del negocio”. En cambio, el estadounidense analiza más, prueba más y se apoya en sistemas de soporte como la última tecnología que amortiguan errores. De un lado, la resiliencia y la flexibilidad; del otro, la planificación y la institucionalidad.

En el contraste entre ambas agriculturas, la firma encontró desde hace ocho años un espacio dentro de la feria y del mercado norteamericano, donde ya cubren 32 de los 50 estados de ese país. Para Lafuente, se trata de una compañía con raíces en Roldán que sale “para el mundo” y se anima a jugar en las ligas mayores, apostando a que su innovación dialogue con productores tan distintos y, al mismo tiempo, complementarios entre sí. En el rubro de fitoestimulantes están posicionados como referentes mundiales: la firma tiene un crecimiento sostenido del 30% por año, incluyendo el mercado argentino.

Jeremy Gustafson, productor de Jackson, Iowa

“El productor argentino invierte y es eficiente. Lo hace porque es productor de alma; puede refunfuñar con el Gobierno, el clima, pero a lo que más le gusta es producir. Es resiliente, inteligente, se adapta y cambia cuando tiene que hacerlo. No se aferra a una receta cuando el entorno es cambiante, sabe cómo sostener el negocio en el tiempo”, amplió.

En Estados Unidos, los agricultores cuentan con seguros, programas de apoyo estatal y acceso ágil a tecnologías. Así lo comentó Jeremy Gustafson, un productor de Jackson, al noreste de Boone, en el estado de Iowa, octava generación en su familia, quien resaltó que al no tener una carga fiscal elevada, pueden adoptar todas las innovaciones, ya sea en aplicaciones de productos como en maquinaria agrícola: trabajan con equipos propios.

Gustafson, en su campo de 800 hectáreas, contó, hace siembra directa y, debido al abandono de las familias rurales del lugar, la producción agropecuaria en la región cada vez se está concentrando más. “Hacemos aplicaciones aéreas con drones desde hace tres años, pero también empleamos pulverizadores terrestres para mayor cobertura. La siembra directa acá se hace como una innovación, y además hacemos camelina para rotación del suelo. No es usual acá”, subrayó el productor, quien aclaró que todas las tareas las hacen en familia.

Los volúmenes de producción previstos en el corn belt o cinturón maicero son espectaculares para esta campaña. Recientemente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyectó en un récord de 425,26 millones de toneladas, un 12,6% más que el ciclo pasado.

No obstante, a partir de la humedad que generaron fuertes lluvias, lo que impactó en la proliferación de enfermedades y plagas como la roya, la Universidad de Iowa calculó una reducción de entre el 2 y 15% de la producción cerealera para esta campaña, que igual se prevé como “récord”.

El tractor Steiger 785 Quadtrac, en verde en honor a los hermanos Steiger

Las novedades en el Farm Progress Show tuvieron expectantes a los productores, que se volcaron a la muestra para descubrir nuevas tecnologías y lo que vendrá. Se conoció que Bayer y BASF preparan el lanzamiento de nuevos herbicidas preemergentes en Estados Unidos. Para el próximo año también se espera el lanzamiento del maíz de baja estatura, el sistema Preceon de Bayer, para un selecto grupo de productores y para 2027 la salida formal al mercado.

Maquinaria

Así como sucedió el año pasado en Boone, Iowa, donde las cosechadoras fueron la vedette del evento, este fue el año de los megatractores. Entre las particularidades estuvieron el “Monster Big Bud”, un tractor gigante convertido en una leyenda de la maquinaria agrícola, que también se conoce con el nombre de “Titan”. Es considerado el tractor agrícola más grande del mundo, ya que pesa unas 100 toneladas, mide más de 8 metros de largo, casi 6 metros de ancho y supera los 4 metros de alto, con 1100 caballos de fuerza. Fue fabricado en 1977 por la empresa Northern Manufacturing en Montana, y hoy es de la familia Welker Farms.

El Titan, conocido también como "Monster Big Bud"

En tanto, en un importante stand, Case presentó un megatractor, el Steiger 785 Quadtrac, con 785 caballos nominales y hasta 853 de potencia máxima. Este modelo se convierte en el más poderoso de la historia de la marca. La novedad se mostró en su tradicional versión roja y también en un llamativo color verde claro, a modo de homenaje a los hermanos Steiger, pioneros en el desarrollo de tractores articulados y cuyo legado permanece en la compañía. Sin embargo, la versión especial verde no llegará al mercado argentino y su par está en evaluación, según aclaró Rodrigo Lanciotti, gerente de Marketing de Case IH.

Lanciotti dijo que “no existen grandes diferencias entre lo que utilizan los productores norteamericanos y los argentinos. La brecha está en la velocidad de adopción y en la escala: en EE. UU. es común encontrar tractores de baja potencia equipados con tecnología avanzada, mientras que en la Argentina suele priorizarse la conectividad y automatización en máquinas de mayor potencia. Además en el mercado estadounidense ya se usan sistemas como el IT-Sync, que permiten sincronizar cosechadoras y tractores para trabajar en espejo y descargar sin necesidad de operario".

Rodrigo Lanciotti, gerente de Marketing de Case IH

Otra diferencia marcada es la cultura de uso de orugas. En Estados Unidos, “la mayoría de los productores opta por esta tecnología en tractores” y cosechadoras de gran porte, lo que reduce la compactación del suelo en establecimientos diseñados para grandes superficies continuas. En la Argentina, en cambio, prevalecen los neumáticos, ya que facilitan el traslado entre campos y resultan más versátiles para explotaciones con lotes dispersos. A futuro, no se descarta que las orugas ganen espacio localmente, aunque ello dependerá de cambios culturales y estructurales en el trabajo agrícola. “Esto es como venir al Disney de la maquinaria agrícola”, afirmó Lanciotti sobre la muestra.

En línea con los equipos mencionados, John Deere presentó el tractor 9RX 640 con doble oruga y articulado, mientras que Claas exhibió la nueva generación del Xerion 12. En tanto, New Holland exhibió el T9, de 700 caballos de fuerza.