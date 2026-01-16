Vacunos: cierre de semana en alza en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes, cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5641 animales, que hicieron un acumulado semanal de 22.748 animales, un 2,49% inferior a los 23.328 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron una demanda activa y los operadores de compra ejercieron competencia por casi todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 4,53%, al pasar de 3343,521 a 3494,914 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 7,29%, tras variar de 3947,270 a 4235,235 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 1,33% en el General y ganaron un 0,24% en el Novillo frente a los 3541,957 y a los 4225,171 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 700 cabezas, representaron el 12,34% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4235 con 445 kg; $4550 con 468 kg, y $4250 con 500 kg. Por las mejores vacas se pagó $3800 con 471 kg; $3400 con 523 kg, y $3300 con 493 y con 590 kilos.

El detalle de venta fue 700 novillos; 1161 novillitos; 1893 vaquillonas; 1415 vacas; 334 conservas, y 171 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4750 con 363 kg; $4650 con 374 kg, y $4600 con 404 kg, y en vaquillonas, $4770 con 307 kg; $4500 con 361 kg, y $4200 con 400 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3494,914, mientras que el peso promedio general resultó de 429 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4235,235 con un promedio semanal de $4074,088. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4235,238 y el promedio semanal de $4074,100. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4221,994. Detalle de venta: 700 novillos; 1161 novillitos; 1893 vaquillonas; 1415 vacas; 334 conservas, y 171 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (136) Gómez Álzaga n. 15, 442 kg a $4350; nt. 15, 385 a 4330; La Leyenda vq. 13, 388 a 3800; 17, 337 a 4000; Santa Elena de Inchauspe v. 22, 506 a 2050; 16, 594 a 2200. Aguirre Urreta Jorge SA: (21) El Tendido v. 13, 512 a 1800. Blanco Daniel y Cía. SA: (324) Civardi v. 35, 512 a 3250; Da-Nes nt. 64, 368 a 4750; Dellizzotti Hnos. nt. 25, 353 a 4600; vq. 17, 356 a 4400; 18, 315 a 4700; Grupo D y V nt. 51, 432 a 4450; Pittameglio vq. 35, 386 a 4200; 35, 341 a 4400; Usandizaga vq. 12, 367 a 2000.

Brandemann Consignataria SRL: (89) Pérez Tomaselli nt. 15, 390 a 4400. Colombo y Colombo SA: (130) Fernández v. 12, 496 a 3300; Fernández v. 13, 490 a 3300; La Cruz Agro n. 25, 447 a 4300; nt. 13, 433 a 4300. Colombo y Magliano SA: (693) Agropemar vq. 17, 357 a 4300; 14, 341 a 4470; 19, 333 a 4640; Bravo vq. 24, 346 a 4600; 19, 333 a 4670; 19, 336 a 4710; 18, 342 a 4740; Brea de Echevarría vq. 12, 278 a 2000; Campiela vq. 13, 372 a 4200; 22, 292 a 4300; Colombo y Magliano v. 20, 526 a 3200; vq. 21, 327 a 4040; 21, 317 a 4060; 33, 308 a 4700; El Recado vq. 20, 381 a 4200; 21, 357 a 4300; 19, 344 a 4500; 20, 322 a 4750; Fundación Inst. Leloir nt. 34, 427 a 4350; 86, 402 a 4400; García vq. 30, 341 a 4500; Golpe de Agua vq. 15, 411 a 2900; 28, 348 a 4300; Grupo Bathis vq. 28, 343 a 4350; 22, 307 a 4770; Odello nt. 28, 352 a 4600.

Consignataria Melicurá SA: (133) Agrop. Balbiani v. 19, 504 a 3200; Di Paula v. 17, 474 a 2800; Estab. Doña Elena nt. 16, 352 a 3900; Milanese vq. 14, 321 a 4550. Crespo y Rodríguez SA: (155) Estab. La Isleta vq. 49, 344 a 4400; 35, 318 a 4700; Rodríguez Abinzano vq. 55, 401 a 2400. Ferias Agroazul SA: (49) Baumaju vq. 33, 384 a 3650. Gahan y Cía. SA: (64) Agro De Souza n. 15, 438 a 4000; El Pangare de Micheo nt. 16, 406 a 4500. Gananor Pujol SA: (144) Alchidai v. 14, 502 a 2200; El Gaucho v. 13, 446 a 2530; La Maturraca nt. 15, 327 a 3400; 19, 313 a 3600; 19, 322 a 3900; v. 14, 540 a 2070. Goenaga Biaus SRL: (68) Luquez Piazza tr. 15, 552 a 2300; vq. 13, 351 a 1700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (101) Di Gerardi v. 23, 566 a 3300; Simone Campos y Hacienda vq. 14, 420 a 2400. Iriarte Villanueva Enrique SA: (72) González Ivana vq. 15, 303 a 1650; La Escampada nt. 12, 388 a 3900; vq. 22, 373 a 3700. Jáuregui Lorda SRL: (35) Calvu Malal n. 12, 500 a 4250; v. 21, 508 a 3200.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (103) El Tracusu v. 31, 594 a 3250; López de Armentía v. 13, 515 a 3150. Lartirigoyen & Oromí SA: (52) F.I.C.A. n. 16, 431 a 4500; La Cristina v. 23, 485 a 2000. Llorente-Durañona SA: (44) Don Alberto vq. 44, 368 a 3800. Madelan SA: (144) Caimi vq. 13, 420 a 2680; El Tamar v. 15, 447 a 2740; Estancia Don Julio nt. 13, 438 a 4100; vq. 30, 345 a 4260; Fernández Knudsen vq. 12, 423 a 2300; Queququeca nt. 12, 499 a 3000. Martín G. Lalor SA: (176) Comp. de Tierras Tecka nt. 17, 423 a 4400; 26, 401 a 4450; Naiquel vq. 50, 329 a 4600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (540) Alem v. 13, 556 a 3250; Arrechea Hnos. v. 21, 549 a 2900; El Pajonal vq. 72, 370 a 4200; 18, 363 a 4220; 36, 353 a 4250; 54, 335 a 4300; La Primavera vq. 19, 344 a 4000; 15, 299 a 4400; Laxague nt. 16, 426 a 3800; vq. 29, 392 a 3500; Mic Agropecuaria vq. 16, 449 a 3450; 14, 409 a 3600; 20, 400 a 3700; 17, 373 a 3800; Trote Largo nt. 13, 402 a 4400; vq. 16, 319 a 4430.

Monasterio Tattersall SA: (613) Agrop. Don Lalo nt. 41, 364 a 4000; Arrechea v. 13, 580 a 2500; Caribea vq. 15, 400 a 3300; 15, 385 a 3500; 14, 349 a 4000; Don Jesús n. 69, 457 a 4350; nt. 13, 414 a 3900; El Paumen vq. 15, 340 a 4450; Higueras vq. 14, 361 a 4350; 14, 330 a 4400; Bobbio v. 13, 484 a 2700; Justo y Olgiati vq. 12, 467 a 3800; Naiquel vq. 18, 335 a 3900; 16, 330 a 4050; 16, 338 a 4100; Nicsor nt. 45, 344 a 4000; Pérez vq. 20, 303 a 4550; 14, 291 a 4650. Pedro Genta y Cia. SA: (60) Campagro vq. 16, 416 a 3600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (573) Agrop. Las Helenas vq. 14, 327 a 4500; Armentera nt. 27, 404 a 3900; 13, 385 a 4000; Ballester tr. 17, 689 a 2600; Mathet e Hijos n. 25, 445 a 4600; nt. 15, 404 a 4600; Gaillour Agropecuaria n. 13, 447 a 4500; 15, 436 a 4570; Grassetti n. 13, 461 a 3800; nt. 18, 414 a 4100; La Manea v. 12, 430 a 2770; Gaztambide vq. 42, 306 a 4600; Mengani Hnos. v. 60, 496 a 2000; 32, 439 a 2400; Pemag vq. 31, 320 a 4500; 16, 302 a 4700; Rancho Pe n. 44, 457 a 4550; Valker v. 23, 480 a 2200; 14, 705 a 2400; 13, 660 a 2450; 13, 673 a 2470. Santamarina e Hijos SA: (121) Battistessa vq. 15, 350 a 2200; Rincón de Chillar v. 12, 575 a 2300; 24, 556 a 2350. Wallace Hermanos SA: (76) Nieva nt. 18, 384 a 4100; Susana v. 16, 510 a 2800; vq. 13, 395 a 3200.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (33); Casa Massola SA (22); Casa Usandizaga SA (55); Consignataria Nieva y Cía. SA (25); Gregorio Aberasturi SRL (11); Heguy Hnos. y Cía. SA (46); Hourcade Albelo y Cía. SA (36); Umc SA (2).