Vacunos: comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 7234 vacunos que llegaron en 186 camiones jaula. Las ventas tuvieron demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad, en especial cuando se trataron las haciendas livianas. El Índice General subió un 2,90% al pasar de $3779,401 a $3889,140, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,83% al pasar de $4433,118 a los $4263,281.

Los novillos, con 1410 cabezas, representaron el 19,54% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 451 kg; $4750 con 465 kg, y $4600 con 494, 499 y con 565 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 440 kg; $4050 con 469 kg, y $3950 con 505 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 342 kg; $5020 con 369 kg, y $4850 con 404 y con 421 kg, y en vaquillonas, $5100 con 284 kg; $4700 con 354 y con 359 kg, y $4550 con 400 kg

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3889,140, mientras que el peso promedio general resultó de 440 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4263,281. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4263,285. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4326,406. Detalle de venta: 1410 novillos; 1371 novillitos; 1958 vaquillonas; 2108 vacas; 146 conservas, y 224 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 1410 novillos; 1371 novillitos; 1958 vaquillonas; 2108 vacas; 146 conservas, y 224 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (57) Gómez de Álzaga n. 57, 480 kg a $4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (248) Asoc. de Cooperativas nt. 31, 362 a 4900; 30, 375 a 5000; vq. 27, 331 a 4800; Calles v. 27, 448 a 3320; Hippener n. 15, 485 a 4550. Balcarce y Cía. SRL: (27) Dosoles n. 27, 493 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (681) Agropecuaria Media Sangre nt. 20, 342 a 5350; Bonserio n. 15, 447 a 4300; Consalvi n. 16, 476 a 4000; De La Iglesia Hnos. nt. 33, 456 a 4600; 34, 409 a 4800; Grupo D y V vq. 58, 359 a 4700; Hillairet vq. 32, 334 a 4600; 33, 318 a 5000; Langueyu v. 28, 516 a 3700; Pittameglio vq. 34, 400 a 4500; 35, 353 a 4700; Rizzi n. 30, 565 a 4600; Robles v. 22, 453 a 2400; Zuetta n. 40, 498 a 3700.

Campos y Ganados SA: (49) Marangoni n. 31, 497 a 3800. Casa Usandizaga SA: (110) Est. El Jabalí v. 17, 469 a 3000; Hapaypa vq. 26, 425 a 2600. Colombo y Colombo SA: (171) Lence v. 25, 470 a 2500; 22, 456 a 2600; 15, 605 a 2900. Colombo y Magliano SA: (638) Avestruz vq. 17, 428 a 4400; Bellamar Estancias nt. 22, 564 a 3920; Colombo vq. 16, 511 a 2900; El Amo vq. 17, 350 a 4720; El Recado vq. 30, 450 a 4200; 29, 426 a 4300; Est. Gan. San Antonio vq. 19, 412 a 3800; Capecce nt. 18, 370 a 4800; González nt. 15, 318 a 5100; Los López v. 16, 509 a 3700; Lovizio vq. 16, 377 a 4600; Mulatero v. 35, 454 a 3500; Serrago n. 19, 499 a 4600; Simón vq. 15, 340 a 4750; Trapalco vq. 15, 327 a 3750; 15, 335 a 4800; 15, 313 a 4950.

Consignataria Blanes SRL: (30) Manduca v. 15, 489 a 3250. Consignataria Melicurá SA: (201) Aguerre n. 20, 478 a 4600; Est. El Hervidero n. 36, 470 a 4650; Estab. Los Manantiales n. 18, 462 a 4650; Pastores n. 33, 560 a 3600. Crespo y Rodríguez SA: (153) Arancet nt. 15, 373 a 4200; 16, 338 a 4300; 28, 439 a 4650; Suc. Farinati nt. 19, 346 a 4250; Tierra n. 24, 518 a 4050. Dotras, Ganly SRL: (132) Ganadera Mapa n. 26, 450 a 4600; Ganly Agropecuaria n. 23, 488 a 4500; nt. 15, 422 a 4700; Salvadori n. 26, 454 a 3700. Ferias Agroazul SA: (151) Andre Lavalle nt. 20, 452 a 4200; Boarini nt. 17, 420 a 4600; Centro Consultor Ganadero v. 16, 511 a 2500.

Gahan y Cía. SA: (88) La Lomada vq. 16, 471 a 3000; Tinamu v. 25, 477 a 3700. Ganadera Salliqueló SA: (61) Fidelle Hnos. n. 37, 452 a 4400. Gananor Pujol SA: (99) Olaviaga e Hijos nt. 30, 352 a 4900. Heguy Hnos. y Cía. SA: (99) Gougy tr. 21, 600 a 3400; Los Yuyos v. 21, 510 a 3200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (129) Iturralde y Etchepare n. 18, 493 a 4100. Jáuregui Lorda SRL: (137) Cepacla nt. 19, 422 a 4520; 18, 396 a 4600; Klug v. 17, 430 a 3100; Los Potrerillos v. 16, 478 a 3200; Soldati v. 17, 551 a 3770.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (78) Calchaqui Ii v. 32, 553 a 3600; Semillas del Oeste v. 20, 627 a 2600. Lartirigoyen & Oromí SA: (211) Cirio Hnos. vq. 17, 317 a 4800; Ponzio vq. 20, 400 a 4550; Ramella vq. 20, 416 a 4500; Sastre Inchauspe vq. 57, 310 a 4800; 20, 289 a 4900. Llorente-Durañona SA: (128) Aranguren vq. 17, 468 a 3500; Cabaña Don Tomás vq. 50, 334 a 3800. Madelan SA: (72) El Coronillo vq. 16, 409 a 3240. Martin G. Lalor SA: (533) Comp. de Tierras Tecka nt. 19, 371 a 4900; El Combate nt. 48, 340 a 5100; vq. 18, 362 a 3800; 19, 426 a 4000; 90, 283 a 5100; Gougy nt. 31, 578 a 3000; Lalor nt. 37, 411 a 4400; Otamendi n. 35, 448 a 4700; Tellechea v. 17, 512 a 2700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (258) Arotcarena vq. 20, 356 a 4150; 21, 311 a 4350; Campo Cuatro nt. 15, 382 a 4850; 15, 347 a 4950.

Monasterio Tattersall SA: (1054) Cachau & Hijos nt. 15, 422 a 4900; 31, 375 a 5050; vq. 17, 371 a 4500; Arrechea vq. 19, 403 a 3500; 17, 358 a 4000; Bernal vq. 38, 293 a 5100; Caitaco nt. 15, 404 a 4850; Cristobal Hnos. nt. 29, 392 a 4800; vq. 16, 350 a 4000; 18, 368 a 4500; 18, 346 a 4600; Diez nt. 15, 373 a 5000; Ipsden vq. 16, 402 a 3850; La Lomada n. 26, 497 a 3700; Mónaco nt. 15, 304 a 5200; 18, 373 a 5050; vq. 17, 338 a 4900; 16, 297 a 5100; Monasterio Tattersall v. 17, 506 a 2800; 19, 518 a 3300; 29, 544 a 3500; vq. 39, 371 a 4500; 31, 337 a 4800; Nicsor vq. 18, 319 a 4800; 22, 311 a 4900; San José de Galli vq. 24, 280 a 5100. Pedro Genta y Cía. SA: (138) Cook Llambias n. 16, 481 a 4250; Cook n. 16, 492 a 4250; San Pietro v. 16, 472 a 3150.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (678) Acopiadora de Granos v. 52, 475 a 2800; vq. 19, 338 a 4850; Benedetti-Cerbino nt. 28, 421 a 4850; Consignataria Jp vq. 16, 408 a 4270; Est. La Carmen de los Toldos n. 23, 495 a 4600; Establecimiento Maraju vq. 21, 417 a 2400; Iruanyak n. 120, 451 a 4800; Las Mozuelas v. 36, 541 a 3720; vq. 16, 486 a 3820; 16, 427 a 4150; Gaztambide vq. 15, 404 a 4500; 30, 377 a 4650; Monvale vq. 16, 556 a 3850; 19, 509 a 3900; Pemag vq. 17, 322 a 4900; 22, 313 a 5000; Tapalgro n. 31, 450 a 4700. Santamarina e Hijos SA: (46) Ortiz Basualdo v. 25, 519 a 3600. S. L. Ledesma y Cía. SA: (67) Los Olmos n. 48, 504 a 4000.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (60); Goenaga Biaus SRL (46); Harrington y Lafuente SA (37); Hourcade Albelo y Cía. SA (32).