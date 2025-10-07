Vacunos: comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de solo 5735 animales, descargados de 137 camiones, reducido por las lluvias registradas en amplias zonas pecuarias. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y, de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de haciendas livianas y vacas.

El Índice General registró una suba respecto al viernes del 7,86%, al pasar de 2774,739 a 2922,916 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 2,75%, tras variar de 3122,565 a 3036,623 pesos por kilo.

Los novillos, con 839 cabezas, representaron el 14,63% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3550 por 4 lotes de 446 a 536 kg; $3360 con 540 kg, y $3350 con 469 y con 477 kg. Por las mejores vacas se pagó $3440 con 440 kg; $3100 con 508 kg, y $2950 con 490 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3700 con 348 kg; $3670 con 339, 390 y con 399 kg, y $3650 con 400 kg, y en vaquillonas, $3670 con 299 kg; $3500 con 361 kg, y $3460 con 416 kg.

El detalle de venta fue 839 novillos; 1353 novillitos; 1808 vaquillonas; 1381 vacas; 200 conservas, y 152 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2922,916, mientras que el peso promedio general resultó de 420 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3036,623. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3036,623. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3100,479. Detalle de venta: 839 novillos; 1353 novillitos; 1808 vaquillonas; 1381 vacas; 200 conservas, y 152 toros. Base 12 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (48) Hijos de Ducos vq. 19, 352 kg a $3400; 29, 328 a 3430. Asoc. de Coop. Argentinas: (277) A.C.A. nt. 16, 399 a 3560; 16, 400 a 3570; 18, 339 a 3670; 16, 350 a 3690; 35, 348 a 3700; vq. 15, 332 a 3500; Artiguez nt. 17, 415 a 3500; Coop. Agropecuaria La Paz vq. 19, 320 a 3550; 65, 282 a 3600; Los Renuevos nt. 12, 546 a 3180; 21, 471 a 3380; Traverso vq. 17, 403 a 3440. Balcarce y Cía. SRL: (46) De Hernández n. 35, 498 a 2550. Blanco Daniel y Cía. SA: (374) Carelli nt. 43, 401 a 3400; Martínez nt. 17, 393 a 3400; Ferrero v. 13, 658 a 2600; Grupo D y V nt. 60, 431 a 3500; Indulac v. 13, 582 a 1900; 16, 712 a 2500; Muka v. 16, 474 a 2800; Rizzi n. 30, 531 a 3550; Rizzi n. 22, 510 a 3550; Sacco nt. 57, 376 a 3450; Viola nt. 13, 383 a 3620; 27, 352 a 3640. Brandemann Consignataria SRL: (133) Agrop. La Buena Hora v. 13, 440 a 2120; Camps vq. 39, 315 a 3480; El Mate de Ameghino nt. 12, 408 a 3100; Gardini nt. 15, 406 a 3450. Casa Usandizaga SA: (183) Est. El Jabalí vq. 12, 373 a 2200; v. 15, 459 a 2300; Maillos n. 18, 470 a 3250; Meregoni v. 12, 482 a 2650; San Jorge Cereales y Hacienda v. 20, 515 a 2850.

Colombo y Colombo SA: (54) Formar nt. 44, 394 a 2850. Colombo y Magliano SA: (258) Barrios Barón vq. 33, 298 a 3600; 18, 292 a 3620; 12, 299 a 3670; Dlougi n. 27, 466 a 2620; La Estelita vq. 42, 287 a 3300; 14, 295 a 3600; 17, 290 a 3650; La Ropa vq. 22, 449 a 3350; 18, 428 a 3390; Serrago n. 17, 536 a 3550. Consignataria Blanes SRL: (38) García n. 38, 447 a 3550. Consignataria Melicurá SA: (168) Casamu vq. 21, 440 a 3400; 12, 352 a 3450; Est. El Hervidero v. 15, 488 a 3000; vq. 15, 431 a 3140; Fund. de Asist. San Luis Orione vq. 15, 350 a 2340,000; 17, 419 a 2350; Pastores v. 17, 491 a 2800. Crespo y Rodríguez SA: (136) Arancet vq. 36, 416 a 1800; El Indio de Juárez nt. 13, 388 a 3550; 29, 358 a 3600; Salgado vq. 12, 370 a 2400; Suc. Farinati nt. 18, 370 a 3000.

Dotras, Ganly SRL: (132) Ganadera Mapa vq. 17, 385 a 3300; Gaviña vq. 48, 365 a 2500; Santa Rosa del Monte nt 44, 349 a 3500. Ferias Agroazul SA: (33) Agrop. Los Toritos v. 18, 436 a 2600. Gahan y Cía. SA: (47) Louge v. 15, 493 a 2150; 15, 533 a 2200. Ganadera Salliqueló SA: (21) El Chango n. 21, 477 a 3350. Gananor Pujol SA: (38) Agrop. Fiorito v. 14, 575 a 2100. Harrington y Lafuente SA: (75) Castells nt. 20, 365 a 3000; 20, 330 a 3100; vq. 35, 302 a 3000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (134) La Charola vq. 27, 370 a 2300; Tejalar vq. 77, 294 a 2800. Irey Izcurdia y Cía. SA: (210) La Helvecia v. 14, 496 a 2730; 13, 457 a 2750; Parissia nt. 29, 374 a 3550; vq. 12, 313 a 3590; Pietronave v. 13, 453 a 2450; Señor Tiempo v. 15, 446 a 2720. Jáuregui Lorda SRL: (155) Belforte v. 13, 510 a 2800; 12, 440 a 2850; Moreno n. 12, 563 a 3000; 13, 525 a 3100; Pascua nt. 18, 360 a 3400; 22, 324 a 3550; vq. 18, 420 a 2750; 18, 437 a 2900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (67) A y G San José v. 35, 458 a 2000; Once Varas v. 32, 456 a 2050. Lartirigoyen & Oromí SA: (100) Barbero Hnos. vq. 14, 375 a 3450; Lartirigoyen n. 20, 431 a 3450; nt. 31, 403 a 3500; 17, 382 a 3600; Marín n. 16, 469 a 3350. Llorente-Durañona SA: (93) Cabaña Don Tomás nt. 15, 408 a 3050; 72, 395 a 3550. Madelan SA: (78) Solari Hnos. nt. 35, 396 a 3560; Van Cauwenberghe n. 12, 540 a 3360. Martín G. Lalor SA: (116) Daguerre nt. 19, 306 a 3500; vq. 19, 285 a 3500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (254) Arotcarena nt. 13, 378 a 3450; 15, 352 a 3550; v. 13, 437 a 2750; vq. 14, 383 a 2850; 14, 408 a 2900; 12, 358 a 3200; 15, 336 a 3400; 29, 289 a 3420; Campo Cuatro vq. 17, 349 a 3510; 17, 326 a 3550; Defferrari vq. 15, 439 a 3200; Sires tr. 17, 566 a 2300.

Monasterio Tattersall SA: (759) Barrios Barón vq. 30, 308 a 3500; 20, 311 a 3560; 17, 284 a 3600; Castreccini vq. 19, 326 a 2800; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 14, 433 a 3200; Agrop. Ojo de Agua vq. 35, 371 a 2700; 13, 354 a 2850; Estancia La Eleonora vq. 13, 355 a 1700; 12, 412 a 1800; v. 14, 436 a 2300; Higueras nt. 16, 396 a 3500; vq. 19, 321 a 3520; Horizonte Norte vq. 12, 388 a 3420; 14, 440 a 3440; 14, 416 a 3460; Invagro vq. 14, 405 a 2050; 27, 427 a 2100; v. 14, 461 a 2250; Justor vq. 13, 345 a 3440; 16, 377 a 3480; La Isgra vq. 15, 330 a 3520; 13, 316 a 3580; Maschio nt. 30, 406 a 3300; Neifert nt. 16, 318 a 3520; 58, 309 a 3600; Pinsolle vq. 12, 347 a 3300; Teresa Josefina n. 13, 457 a 3250; nt. 17, 372 a 3350. Pedro Genta y Cía. SA: (117) La Maricucha v. 14, 502 a 2300; 12, 588 a 2350; 19, 453 a 2430; Scoffield v. 13, 486 a 2200; 13, 475 a 2300; Tramontini vq. 22, 400 a 1900; v. 15, 439 a 2200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (875) Benedetti-Cerbino vq. 27, 418 a 3300; 63, 389 a 3400; Lacau e Hijos vq. 39, 320 a 2900; 36, 326 a 2950; Goñi n. 16, 436 a 2550; 13, 437 a 2850; 12, 446 a 3050; Grassetti nt. 33, 405 a 3500; Iruanyak n. 17, 441 a 3500; nt. 31, 409 a 3600; 21, 400 a 3650; 35, 394 a 3670; Kuatro vq. 16, 328 a 3570; La Solita v. 16, 455 a 2900; Monvale v. 13, 559 a 3020; vq. 16, 508 a 3100; 33, 451 a 3300; Puntana SA. A. G. I. C. y F. n 154, 464 a 2800,000; n 15, 463 a 3100,000; vq 140, 385 a 2650; Rincón de López v. 22, 505 a 2850; 13, 490 a 2950; San Luis Nuevo n. 15, 444 a 2850. Santamarina e Hijos SA: (52) Battistessa n. 34, 476 a 3050; nt. 16, 421 a 3000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (38) El Viejo Ceibo nt. 32, 365 a 2400. Wallace Hermanos SA: (21) Messler n. 14, 470 a 3150.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (28); Goenaga Biaus SRL (10); Umc SA (28).