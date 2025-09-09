Vacunos: comienzo de semana con leves bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 10.050 animales, descargados de 277 camiones jaula. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas; se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad definida. El Índice General registró una baja respecto al viernes del 0,71%, al pasar de 2816,274 a 2796,275 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,12%, tras variar de 3159,374 a 3123,893 pesos por kilo.

Los novillos, con 1168 cabezas, representaron el 11,65% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3500 por 4 lotes de 481 a 524 kg; $3460 con 457 y con 461 kg; $3450 con 439 y con 542 kg, y $2350 con 591 kg. Por las mejores vacas se pagó $3340 con 460 kg; $2850 con 488 kg, y $2820 con 520 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3600 con 331 kg; $3470 con 363 kg, y $3450 con 402 kg, y en vaquillonas, $3500 con 308 kg; $3270 con 352 kg, y $3220 con 410 kg.

El detalle de venta fue 1168 novillos; 2480 novillitos; 2261 vaquillonas; 3241 vacas; 529 conservas, y 350 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (115) Acuña nt. 34, 315 kg a $3400; Vaca Pampa vq. 23, 426 a 2100. Asoc. de Coop. Argentinas: (350) A.C.A. nt. 39, 380 a 3300; 58, 377 a 3400; vq. 23, 369 a 3150; Campo Roas n. 53, 512 a 2800; El Cacique nt. 20, 367 a 3300; Los Renuevos vq. 23, 460 a 3340; Rostan v. 15, 494 a 2840. Balcarce y Cía. SRL: (38) S. B. de Hernández v. 38, 460 a 2100. Blanco Daniel y Cía. SA: (890) Agropecuaria Las Marías v. 71, 536 a 2700; Barón vq. 17, 318 a 3400; Corrales de mi Patria vq. 53, 282 a 3400; Da-Nes nt. 20, 385 a 3440; vq. 45, 307 a 3500; Don Eladio n. 31, 514 a 3000; El Pucara Diedrich nt. 29, 368 a 3100; vq. 18, 358 a 3100; Errecalde v. 17, 535 a 2700; Ambrosino e Hijos nt. 15, 415 a 3300; v. 20, 550 a 2700; Grupo D y V nt. 30, 389 a 3200; 30, 382 a 3350; Lindstrom v. 35, 513 a 2700; Marinovic v. 32, 488 a 2500; Mascotena v. 20, 526 a 2700; Pittameglio vq. 70, 357 a 3200; Sacco vq. 15, 376 a 3200; Sol de Mayo nt. 96, 370 a 3300; Tegema nt. 40, 392 a 3300.

Brandemann Consignataria SRL: (87) Leizica vq. 16, 420 a 3000; Zapata Hnos. vq. 15, 338 a 3300; 16, 290 a 3400. Brazzola y Cía. SRL: (47) Hijas de Torres y Echandi v. 22, 595 a 2700; vq. 25, 403 a 2800. Campos y Ganados SA: (223) Adamini nt. 19, 426 a 3370; Ecoganaderos Del Sudeste v. 50, 496 a 2840; Inverdan n. 26, 467 a 3450. Casa Usandizaga SA: (166) Agroset v. 18, 527 a 2000; Belich vq. 24, 380 a 2000; Est. El Jabalí vq. 16, 380 a 1900; v. 16, 442 a 2200; Maillos v. 15, 503 a 2650. Colombo y Colombo SA: (173) Calihue Agrop nt. 41, 338 a 3400; Exploradora L.D. vq. 15, 384 a 2000; Km389 vq. 45, 282 a 3400; Santa Maura Sur v. 24, 464 a 2500. Colombo y Magliano SA: (887) Aveztrus vq. 23, 404 a 3260; Bellamar Estancias nt. 28, 554 a 2700; Bravo vq. 21, 326 a 3070; 27, 315 a 3080; 81, 277 a 3500; Cañada del Toro vq. 17, 406 a 2230; v. 16, 531 a 2460; Colombo v. 15, 473 a 1980; Don Benjamín tr. 19, 560 a 2650; Echevarría vq. 17, 279 a 1900; Estab. Ganadero San Antonio v. 24, 478 a 2600; Gil v. 15, 448 a 2800; Guglielmetti vq. 18, 322 a 2000; La Estelita vq. 16, 292 a 3170; 24, 299 a 3450; Los Hermanos vq. 17, 331 a 3320; 15, 306 a 3390; Los Potrerillos nt. 40, 409 a 3350; Lovizio vq. 17, 469 a 3200; 19, 393 a 3280; Saifica Inmobiliaria nt. 15, 405 a 2800; Trapalco nt. 34, 345 a 3420; Viejo Adolfos n. 16, 451 a 3400; vq. 28, 299 a 3450.

Consignataria Melicurá SA: (344) Aguerre n. 34, 506 a 3400; María Teresa Sur vq. 15, 405 a 1900; Migueltorena v. 40, 440 a 2700; Pastores n. 34, 459 a 3460; v. 17, 529 a 2800. Crespo y Rodríguez SA: (97) Pucheu nt. 27, 366 a 2900. Dotras, Ganly SRL: (113) De Aristimuño y Zunino vq. 19, 400 a 1500; Ganadera Mapa vq. 22, 425 a 3000; 20, 405 a 3050. Ferias Agroazul SA: (93) Don Vicente nt. 20, 384 a 2800; La Juanita de Barreto vq. 22, 401 a 1500. Gahan y Cía. SA: (98) Cría Martín nt. 20, 358 a 2950; Louge nt. 30, 407 a 2900. Ganadera Salliqueló SA: (36) Herrero v. 20, 495 a 2820; 16, 456 a 2900. Gananor Pujol SA: (253) Dm y Ag v. 20, 476 a 2500; Kakel Huincul n. 15, 451 a 3250; nt. 16, 410 a 3300; Sursum Agropecuaria n. 25, 499 a 3015; Urquiza Anchorena n. 26, 481 a 3060; Ustariz v. 33, 452 a 2600.

Goenaga Biaus SRL: (139) El Tintirineo n. 25, 526 a 3450; Noar vq. 22, 369 a 2500; Suc. Noetinger nt. 26, 425 a 2800. Gogorza y Cía. SRL: (75) Souto v. 24, 560 a 2800; Zabala n. 31, 457 a 3400. Harrington y Lafuente SA: (108) Haras El Bagual v. 16, 615 a 2300; 16, 510 a 2400; Escobar v. 23, 572 a 2800. Hourcade Albelo y Cía. SA: (49) Hijos de Harguindeguy vq. 29, 431 a 2500; 15, 394 a 2600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (266) Argendani n. 29, 448 a 3200; Biofeeds Argentina nt. 16, 381 a 2800; 16, 344 a 2900; vq. 20, 267 a 3250; Salgado nt. 17, 328 a 3350. Iriarte Villanueva Enrique SA: (80) Constantino n. 20, 547 a 2900; Malvicino nt. 36, 332 a 2950; Miramontes vq. 15, 310 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (181) Rizzoli y Méndez vq. 16, 420 a 2220; Maitia v. 16, 615 a 2400; María Isabel n. 34, 445 a 2900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (156) A y G San José v. 32, 454 a 2000; Álvarez nt. 15, 331 a 3350; Beltagro vq. 21, 424 a 2000; Boitard vq. 22, 315 a 3300; Rimagro v. 35, 449 a 2000. Lartirigoyen & Oromí SA: (454) Carlofe nt. 15, 373 a 2900; vq. 33, 324 a 2900; Cirio Hnos. v. 15, 488 a 2850; Don Crescencio v. 16, 496 a 2300; Esnetegui v. 20, 498 a 2150; Golden Fame v. 37, 545 a 2300; Hijos de Polero nt. 44, 389 a 3250; Lartirigoyen v. 16, 510 a 2600; Ponzio vq. 20, 303 a 2900; Sgarbossa vq. 25, 319 a 3350; 25, 303 a 3400; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 18, 313 a 2900; Tierra Franca n. 18, 446 a 3400; 17, 489 a 3450; 17, 504 a 3500; Trezza y Cono v. 30, 489 a 2700.

Llorente-Durañona SA: (195) Agrop. del Santo de González nt. 18, 356 a 3400; vq. 16, 306 a 3350; Cabaña Don Tomás nt. 48, 395 a 2900; Eslamar vq. 30, 345 a 1600; Huarte vq. 15, 393 a 2300. Madelan SA: (286) Solari Hnos. nt. 32, 371 a 3340; Fernández v. 15, 470 a 2600; 17, 535 a 2720; Herrero v. 30, 492 a 2820; Jacquelin n. 15, 498 a 3100; 15, 450 a 3210; Jovasil v. 16, 550 a 2840; Pinto v. 15, 465 a 2600. Martín G. Lalor SA: (431) Ramos n. 15, 497 a 3400; Comp. de Tierras Tecka nt. 50, 335 a 3450; El Combate nt. 70, 337 a 3450; vq. 22, 352 a 3270; Nuevo Surco v. 27, 450 a 2770; Daguerre vq. 15, 335 a 3200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (350) Agrobada Oeste v. 21, 538 a 2500; Bello Arias Agrop. vq. 18, 401 a 3200; 18, 354 a 3250; El Mirador de Lincoln v. 25, 505 a 2700; El Pinar Agrop.v. 32, 430 a 2800.

Monasterio Tattersall SA: (862) Algarra Hnos. vq. 31, 322 a 3400; 31, 286 a 3510; Barrios Barón nt. 37, 352 a 3400; vq. 15, 337 a 3350; 25, 303 a 3400; Bonvini n. 16, 581 a 2900; Campo El Ombú v. 17, 464 a 2650; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 15, 372 a 3150; 16, 400 a 3200; Cien Olmos vq. 32, 346 a 3180; Ercom nt. 28, 326 a 3400; Herrero vq. 19, 392 a 3050; 20, 364 a 3200; Hiper Chascomús nt. 22, 427 a 3100; Iglesias n. 20, 509 a 3200; La Bertha vq. 17, 377 a 3250; 19, 309 a 3420; La Isgra nt. 30, 406 a 3420; 16, 373 a 3440; Las Tacuaras n. 17, 573 a 2900; Mónaco vq. 21, 313 a 3400; 42, 293 a 3450. Nieva H. y Asociados SRL: (74) Okecki nt. 28, 394 a 2800; Rodríguez tr. 18, 644 a 2000; vq. 16, 367 a 1800. Pedro Genta y Cía. SA: (94) La Maruja vq. 18, 399 a 1800; Nelson vq. 18, 381 a 3050.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (981) Agro Cereal 9 de Julio nt. 17, 388 a 3350; 29, 351 a 3400; Benedetti-Cerbino nt. 55, 413 a 3350; Campomar n. 40, 484 a 3400; Camurri Hnos. v. 48, 503 a 2800; El Bornizo vq. 24, 439 a 2500; 39, 436 a 2900; Iruanyak nt. 59, 421 a 3370; 57, 402 a 3450; Ivagab vq. 55, 366 a 2520; Jomarca nt. 31, 356 a 3470; Gaztambide vq. 33, 361 a 3200; Monvale n. 39, 502 a 3500; Delorenzo v. 25, 467 a 2650; Pemag nt. 17, 303 a 3470; vq. 17, 281 a 3450; Puntana nt. 183, 394 a 2650; Racbo vq. 15, 431 a 3000; 15, 371 a 3150; Sacfil vq. 39, 342 a 3200; Tapalgro nt. 21, 427 a 3400; vq. 21, 410 a 3220. Santamarina e Hijos SA: (95) De Lusarreta n. 33, 450 a 3200; La Sorpresa Agrop. nt. 22, 392 a 3300; 21, 357 a 3350. S. L. Ledesma y Cía. SA: (62) Gabastou nt. 15, 413 a 2700. Wallace Hermanos SA: (117) Mayordomo vq. 50, 322 a 3350; 20, 290 a 3400.

Otras consignaciones: Casa Massola SA (18); Consignataria Blanes SRL (96); Gregorio Aberasturi SRL (11); Heguy Hnos. y Cía. SA (33).