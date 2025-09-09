Vacunos: comienzo de semana con leves bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 10.050 cabezas, se pagó $3600 por novillitos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3123,893
Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 10.050 animales, descargados de 277 camiones jaula. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas; se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad definida. El Índice General registró una baja respecto al viernes del 0,71%, al pasar de 2816,274 a 2796,275 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,12%, tras variar de 3159,374 a 3123,893 pesos por kilo.
Los novillos, con 1168 cabezas, representaron el 11,65% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3500 por 4 lotes de 481 a 524 kg; $3460 con 457 y con 461 kg; $3450 con 439 y con 542 kg, y $2350 con 591 kg. Por las mejores vacas se pagó $3340 con 460 kg; $2850 con 488 kg, y $2820 con 520 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3600 con 331 kg; $3470 con 363 kg, y $3450 con 402 kg, y en vaquillonas, $3500 con 308 kg; $3270 con 352 kg, y $3220 con 410 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2796,275, mientras que el peso promedio general resultó de 429 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3123,893. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3123,893. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3141,490. Detalle de venta: 1168 novillos; 2480 novillitos; 2261 vaquillonas; 3241 vacas; 529 conservas, y 350 toros. Base 15 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (115) Acuña nt. 34, 315 kg a $3400; Vaca Pampa vq. 23, 426 a 2100. Asoc. de Coop. Argentinas: (350) A.C.A. nt. 39, 380 a 3300; 58, 377 a 3400; vq. 23, 369 a 3150; Campo Roas n. 53, 512 a 2800; El Cacique nt. 20, 367 a 3300; Los Renuevos vq. 23, 460 a 3340; Rostan v. 15, 494 a 2840. Balcarce y Cía. SRL: (38) S. B. de Hernández v. 38, 460 a 2100. Blanco Daniel y Cía. SA: (890) Agropecuaria Las Marías v. 71, 536 a 2700; Barón vq. 17, 318 a 3400; Corrales de mi Patria vq. 53, 282 a 3400; Da-Nes nt. 20, 385 a 3440; vq. 45, 307 a 3500; Don Eladio n. 31, 514 a 3000; El Pucara Diedrich nt. 29, 368 a 3100; vq. 18, 358 a 3100; Errecalde v. 17, 535 a 2700; Ambrosino e Hijos nt. 15, 415 a 3300; v. 20, 550 a 2700; Grupo D y V nt. 30, 389 a 3200; 30, 382 a 3350; Lindstrom v. 35, 513 a 2700; Marinovic v. 32, 488 a 2500; Mascotena v. 20, 526 a 2700; Pittameglio vq. 70, 357 a 3200; Sacco vq. 15, 376 a 3200; Sol de Mayo nt. 96, 370 a 3300; Tegema nt. 40, 392 a 3300.
Brandemann Consignataria SRL: (87) Leizica vq. 16, 420 a 3000; Zapata Hnos. vq. 15, 338 a 3300; 16, 290 a 3400. Brazzola y Cía. SRL: (47) Hijas de Torres y Echandi v. 22, 595 a 2700; vq. 25, 403 a 2800. Campos y Ganados SA: (223) Adamini nt. 19, 426 a 3370; Ecoganaderos Del Sudeste v. 50, 496 a 2840; Inverdan n. 26, 467 a 3450. Casa Usandizaga SA: (166) Agroset v. 18, 527 a 2000; Belich vq. 24, 380 a 2000; Est. El Jabalí vq. 16, 380 a 1900; v. 16, 442 a 2200; Maillos v. 15, 503 a 2650. Colombo y Colombo SA: (173) Calihue Agrop nt. 41, 338 a 3400; Exploradora L.D. vq. 15, 384 a 2000; Km389 vq. 45, 282 a 3400; Santa Maura Sur v. 24, 464 a 2500. Colombo y Magliano SA: (887) Aveztrus vq. 23, 404 a 3260; Bellamar Estancias nt. 28, 554 a 2700; Bravo vq. 21, 326 a 3070; 27, 315 a 3080; 81, 277 a 3500; Cañada del Toro vq. 17, 406 a 2230; v. 16, 531 a 2460; Colombo v. 15, 473 a 1980; Don Benjamín tr. 19, 560 a 2650; Echevarría vq. 17, 279 a 1900; Estab. Ganadero San Antonio v. 24, 478 a 2600; Gil v. 15, 448 a 2800; Guglielmetti vq. 18, 322 a 2000; La Estelita vq. 16, 292 a 3170; 24, 299 a 3450; Los Hermanos vq. 17, 331 a 3320; 15, 306 a 3390; Los Potrerillos nt. 40, 409 a 3350; Lovizio vq. 17, 469 a 3200; 19, 393 a 3280; Saifica Inmobiliaria nt. 15, 405 a 2800; Trapalco nt. 34, 345 a 3420; Viejo Adolfos n. 16, 451 a 3400; vq. 28, 299 a 3450.
Consignataria Melicurá SA: (344) Aguerre n. 34, 506 a 3400; María Teresa Sur vq. 15, 405 a 1900; Migueltorena v. 40, 440 a 2700; Pastores n. 34, 459 a 3460; v. 17, 529 a 2800. Crespo y Rodríguez SA: (97) Pucheu nt. 27, 366 a 2900. Dotras, Ganly SRL: (113) De Aristimuño y Zunino vq. 19, 400 a 1500; Ganadera Mapa vq. 22, 425 a 3000; 20, 405 a 3050. Ferias Agroazul SA: (93) Don Vicente nt. 20, 384 a 2800; La Juanita de Barreto vq. 22, 401 a 1500. Gahan y Cía. SA: (98) Cría Martín nt. 20, 358 a 2950; Louge nt. 30, 407 a 2900. Ganadera Salliqueló SA: (36) Herrero v. 20, 495 a 2820; 16, 456 a 2900. Gananor Pujol SA: (253) Dm y Ag v. 20, 476 a 2500; Kakel Huincul n. 15, 451 a 3250; nt. 16, 410 a 3300; Sursum Agropecuaria n. 25, 499 a 3015; Urquiza Anchorena n. 26, 481 a 3060; Ustariz v. 33, 452 a 2600.
Goenaga Biaus SRL: (139) El Tintirineo n. 25, 526 a 3450; Noar vq. 22, 369 a 2500; Suc. Noetinger nt. 26, 425 a 2800. Gogorza y Cía. SRL: (75) Souto v. 24, 560 a 2800; Zabala n. 31, 457 a 3400. Harrington y Lafuente SA: (108) Haras El Bagual v. 16, 615 a 2300; 16, 510 a 2400; Escobar v. 23, 572 a 2800. Hourcade Albelo y Cía. SA: (49) Hijos de Harguindeguy vq. 29, 431 a 2500; 15, 394 a 2600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (266) Argendani n. 29, 448 a 3200; Biofeeds Argentina nt. 16, 381 a 2800; 16, 344 a 2900; vq. 20, 267 a 3250; Salgado nt. 17, 328 a 3350. Iriarte Villanueva Enrique SA: (80) Constantino n. 20, 547 a 2900; Malvicino nt. 36, 332 a 2950; Miramontes vq. 15, 310 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (181) Rizzoli y Méndez vq. 16, 420 a 2220; Maitia v. 16, 615 a 2400; María Isabel n. 34, 445 a 2900.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (156) A y G San José v. 32, 454 a 2000; Álvarez nt. 15, 331 a 3350; Beltagro vq. 21, 424 a 2000; Boitard vq. 22, 315 a 3300; Rimagro v. 35, 449 a 2000. Lartirigoyen & Oromí SA: (454) Carlofe nt. 15, 373 a 2900; vq. 33, 324 a 2900; Cirio Hnos. v. 15, 488 a 2850; Don Crescencio v. 16, 496 a 2300; Esnetegui v. 20, 498 a 2150; Golden Fame v. 37, 545 a 2300; Hijos de Polero nt. 44, 389 a 3250; Lartirigoyen v. 16, 510 a 2600; Ponzio vq. 20, 303 a 2900; Sgarbossa vq. 25, 319 a 3350; 25, 303 a 3400; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 18, 313 a 2900; Tierra Franca n. 18, 446 a 3400; 17, 489 a 3450; 17, 504 a 3500; Trezza y Cono v. 30, 489 a 2700.
Llorente-Durañona SA: (195) Agrop. del Santo de González nt. 18, 356 a 3400; vq. 16, 306 a 3350; Cabaña Don Tomás nt. 48, 395 a 2900; Eslamar vq. 30, 345 a 1600; Huarte vq. 15, 393 a 2300. Madelan SA: (286) Solari Hnos. nt. 32, 371 a 3340; Fernández v. 15, 470 a 2600; 17, 535 a 2720; Herrero v. 30, 492 a 2820; Jacquelin n. 15, 498 a 3100; 15, 450 a 3210; Jovasil v. 16, 550 a 2840; Pinto v. 15, 465 a 2600. Martín G. Lalor SA: (431) Ramos n. 15, 497 a 3400; Comp. de Tierras Tecka nt. 50, 335 a 3450; El Combate nt. 70, 337 a 3450; vq. 22, 352 a 3270; Nuevo Surco v. 27, 450 a 2770; Daguerre vq. 15, 335 a 3200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (350) Agrobada Oeste v. 21, 538 a 2500; Bello Arias Agrop. vq. 18, 401 a 3200; 18, 354 a 3250; El Mirador de Lincoln v. 25, 505 a 2700; El Pinar Agrop.v. 32, 430 a 2800.
Monasterio Tattersall SA: (862) Algarra Hnos. vq. 31, 322 a 3400; 31, 286 a 3510; Barrios Barón nt. 37, 352 a 3400; vq. 15, 337 a 3350; 25, 303 a 3400; Bonvini n. 16, 581 a 2900; Campo El Ombú v. 17, 464 a 2650; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 15, 372 a 3150; 16, 400 a 3200; Cien Olmos vq. 32, 346 a 3180; Ercom nt. 28, 326 a 3400; Herrero vq. 19, 392 a 3050; 20, 364 a 3200; Hiper Chascomús nt. 22, 427 a 3100; Iglesias n. 20, 509 a 3200; La Bertha vq. 17, 377 a 3250; 19, 309 a 3420; La Isgra nt. 30, 406 a 3420; 16, 373 a 3440; Las Tacuaras n. 17, 573 a 2900; Mónaco vq. 21, 313 a 3400; 42, 293 a 3450. Nieva H. y Asociados SRL: (74) Okecki nt. 28, 394 a 2800; Rodríguez tr. 18, 644 a 2000; vq. 16, 367 a 1800. Pedro Genta y Cía. SA: (94) La Maruja vq. 18, 399 a 1800; Nelson vq. 18, 381 a 3050.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (981) Agro Cereal 9 de Julio nt. 17, 388 a 3350; 29, 351 a 3400; Benedetti-Cerbino nt. 55, 413 a 3350; Campomar n. 40, 484 a 3400; Camurri Hnos. v. 48, 503 a 2800; El Bornizo vq. 24, 439 a 2500; 39, 436 a 2900; Iruanyak nt. 59, 421 a 3370; 57, 402 a 3450; Ivagab vq. 55, 366 a 2520; Jomarca nt. 31, 356 a 3470; Gaztambide vq. 33, 361 a 3200; Monvale n. 39, 502 a 3500; Delorenzo v. 25, 467 a 2650; Pemag nt. 17, 303 a 3470; vq. 17, 281 a 3450; Puntana nt. 183, 394 a 2650; Racbo vq. 15, 431 a 3000; 15, 371 a 3150; Sacfil vq. 39, 342 a 3200; Tapalgro nt. 21, 427 a 3400; vq. 21, 410 a 3220. Santamarina e Hijos SA: (95) De Lusarreta n. 33, 450 a 3200; La Sorpresa Agrop. nt. 22, 392 a 3300; 21, 357 a 3350. S. L. Ledesma y Cía. SA: (62) Gabastou nt. 15, 413 a 2700. Wallace Hermanos SA: (117) Mayordomo vq. 50, 322 a 3350; 20, 290 a 3400.
Otras consignaciones: Casa Massola SA (18); Consignataria Blanes SRL (96); Gregorio Aberasturi SRL (11); Heguy Hnos. y Cía. SA (33).
