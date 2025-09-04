Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria del miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 4625 vacunos, ingresados en 121 camiones jaula. Pese a los ingresos limitados por las lluvias registradas, los compradores ejercieron demanda selectiva, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 4,41% al pasar de $2857,360 a $2731,245, mientras que el Índice Novillo perdió un 7,30% al pasar de $3230,896 a los $2994,955.

Los novillos, con 341 cabezas, representaron el 7,38% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3400 con 449, 463 y con 511 kg; $3250 con 490 kg, y $3100 con 510 kg. Por las mejores vacas se pagó $3120 con 438 kg; $3050 con 457 kg, y $2850 con 502 y con 560 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3600 con 331 kg; $3500 con 318 kg, y $3400 por 4 lotes de 353 a 428 kg, y en vaquillonas, $3520 con 306 kg; $3350 con 358 kg, y $3240 con 400 kg.

Las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $731,2455, mientras que el peso promedio general resultó de 419 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $2994,955. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $2994,955. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3056,665. Detalle de venta: 341 novillos; 861 novillitos; 1308 vaquillonas; 1729 vacas; 221 conservas, y 160 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (148) El Mate Agropecuaria vq. 82, 270 kg a $2000; 15, 303 a 2100; 27, 319 a 2200; Martínez vq. 12, 358 a 1900. Asoc. de Coop. Argentinas: (89) Burgardt nt. 12, 395 a 3300; vq. 18, 337 a 3250; 18, 312 a 3300; Louge vq. 17, 400 a 3000. Balcarce y Cía. SRL: (36) Dosoles n. 26, 470 a 2200. Blanco Daniel y Cía. SA: (283) Corrales de mi Patria vq. 51, 305 a 3400; Da-Nes nt. 50, 331 a 3600; vq. 50, 306 a 3520; Esacom nt. 35, 377 a 3400; Petisco vq. 40, 393 a 3200; Rizzi n. 20, 511 a 3400. Brandemann Consignataria SRL: (253) Alonso vq. 10, 395 a 2920; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 18, 428 a 3400; Pampa Fértil tr. 17, 725 a 2600; 10, 600 a 2820; Ratto vq. 35, 384 a 3240; Cereigido v. 12, 559 a 2200; Sancholuz v. 12, 530 a 2130; 19, 498 a 2840; Vicente vq. 11, 318 a 3320; Zapata Hnos. v. 21, 518 a 2830.

Casa Usandizaga SA: (68) Maillos v. 15, 468 a 2700; 11, 485 a 2750. Colombo y Colombo SA: (68) Antona vq. 10, 345 a 1700; Colombo y Colombo n. 14, 492 a 1800; vq. 12, 355 a 1400; Estab. Agr. Ganad. El Alcazar vq. 11, 383 a 2000; 12, 420 a 2250. Colombo y Magliano SA: (308) Bravo vq. 38, 261 a 3000; 17, 313 a 3450; Diab nt. 14, 388 a 2800; Diab S. nt. 15, 400 a 2800; Dovales nt. 16, 320 a 2200; El Recado vq. 34, 281 a 3000; 12, 327 a 3340; 19, 315 a 3350; 20, 322 a 3370; Fernández vq. 13, 421 a 2400; v. 12, 440 a 2500; Granja y Est. Doña Sara vq. 17, 328 a 3400; 16, 291 a 3450; 17, 313 a 3470.

Consignataria Blanes SRL: (144) 3 B Agropecuarias vq. 13, 375 a 3250; García nt. 38, 404 a 3400; Gil nt. 15, 326 a 3200; v. 17, 482 a 2700. Consignataria Melicurá SA: (208) El Broquel nt. 16, 349 a 2900; 25, 357 a 3000; Lucas v. 12, 437 a 2600; 10, 485 a 2700; Milanese n. 16, 449 a 3400; vq. 10, 335 a 3200; 12, 298 a 3300; Pastores nt. 35, 360 a 3400; 19, 319 a 3500. Consignataria Nieva y Cía. SA: (34) Grupo Nieva vq. 10, 457 a 2800; 10, 437 a 3000.

Crespo y Rodríguez SA: (53) Arancet vq. 16, 354 a 3250; 17, 321 a 3350. Ferias Agroazul SA: (75) 23 de Abril v. 27, 492 a 2400; Panadeiro v. 30, 482 a 2750. Gahan y Cía. SA: (30) Amico v. 10, 456 a 2400; 15, 477 a 2600. Ganadera Salliqueló SA: (60) Ganadera Salliqueló vq. 60, 331 a 2750. Goenaga Biaus SRL: (60) Leibovich vq. 15, 411 a 19500; v. 12, 448 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (149) Álvaro v. 13, 475 a 2650; 22, 495 a 2800; Gran Trébol n. 43, 510 a 3100; v. 32, 505 a 2500; Peiretti nt. 22, 387 a 3100; vq. 12, 378 a 1900. Gregorio Aberasturi SRL: (31) Cabaña Tres Marías v. 22, 491 a 2250. Harrington y Lafuente SA: (24) Marcoantoni vq. 18, 371 a 2000.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (152) Agrop. La Criolla vq. 15, 318 a 3350; 51, 295 a 3400; 14, 281 a 3450; Aon v. 12, 515 a 2100; 10, 504 a 2700; Mendizábal nt. 41, 397 a 3350. Iriarte Villanueva Enrique SA: (34) Deanna vq. 10, 340 a 3100; Herrero n. 14, 451 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (106) Aimar vq. 12, 390 a 2100; Domizi Arce v. 11, 455 a 2550; 14, 502 a 2850; Kokuetuja v. 12, 468 a 2520; 14, 556 a 2750; 13, 496 a 2800. Lartirigoyen & Oromí SA: (112) Cirio Hnos. v. 35, 565 a 2850; Proyecto Ej nt. 42, 368 a 3000; Sol de Mayo nt. 20, 394 a 3000.

Llorente-Durañona SA: (39) Pazzaglia v. 27, 543 a 2400; vq. 12, 434 a 2800. Madelan SA: (138) Estancia Don Julio tr. 11, 755 a 2720; Forestal Euflo vq. 25, 341 a 2000; Potrero Chico vq. 10, 400 a 3150; Ramos v. 13, 475 a 2750; 10, 521 a 2770. Martín G. Lalor SA: (83) Di Risio n. 13, 490 a 3250; Polo n. 10, 390 a 2750; Prodeif vq. 15, 393 a 3050; 25, 365 a 3200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (218) Arotcarena nt. 19, 366 a 3350; 19, 341 a 3380; vq. 18, 317 a 3050; 33, 346 a 3250; 18, 320 a 3300; 18, 317 a 3350; El Gaucho vq. 41, 388 a 1800; v. 12, 449 a 2300; Tous vq. 19, 379 a 2800.

Monasterio Tattersall SA: (653) Agropaso vq. 13, 422 a 2650; v. 10, 468 a 2750,000; Barrios Barón vq. 55, 309 a 3400; 25, 291 a 3450; Bernal nt. 10, 371 a 3350; 14, 374 a 3400; vq. 26, 360 a 3200; 16, 304 a 3380; 31, 309 a 3400; Bespa v. 15, 463 a 2600; 11, 460 a 2650; 25, 503 a 2700; 18, 497 a 2750; Chanchi Hue v. 12, 573 a 2200; Cía. Inversora Agropecuaria v. 12, 477 a 2700; 13, 523 a 2720; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 20, 384 a 3400; Estab. Ganadero San Antonio v. 10, 470 a 2750; 26, 461 a 2800; Exportlan n. 17, 468 a 2900; nt. 17, 425 a 2950; Granja y Est. Doña Sara vq. 28, 345 a 3350; 22, 313 a 3400; La Gueya nt. 48, 352 a 3350; Mugnaga vq. 10, 383 a 2000; Salentinos v. 10, 529 a 1850. Pedro Genta y Cía. SA: (54) Cosufi tr. 10, 638 a 2800; vq. 11, 470 a 2900.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (453) Cabaña La Pastoral v. 10, 520 a 2000; Cavalieri v. 12, 474 a 2000; Cuatro Palos v. 236, 466 a 2000; Prodeif nt. 10, 457 a 3050; vq. 11, 458 a 2850; 17, 423 a 3000; Ripodas v. 31, 445 a 2550; Sacfil vq. 11, 359 a 3000; 28, 342 a 3200. Santamarina e Hijos SA: (59) Battistessa nt. 10, 322 a 3000; vq. 16, 290 a 3000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (44) El Viejo Ceibo nt. 44, 375 a 2000. Wallace Hermanos SA: (139) Construcciones Ancona v. 11, 440 a 2400; Mayordomo nt. 34, 396 a 3350; 40, 353 a 3400; Messler n. 14, 463 a 3400; v. 10, 455 a 2450; vq. 13, 419 a 2900.

Otras consignaciones: Gananor Pujol SA (8).