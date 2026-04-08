Vacunos: escasa oferta y subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 4734 animales, descargados de 136 camiones. Con una oferta considerada acotada por las lluvias, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias. El Índice General subió un 0,28% al pasar de $3664,944 a $3675,201, mientras que el Índice Novillo ganó un 3,07% al pasar de $4200,702 a los $4329,886.

Los novillos, con 485 cabezas, representaron el 10,26% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 532 kg; $4700 por 5 lotes de 435 a 463 kg, y $4500 con 497 y con 502kg. Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 333 y con 341 kg; $5200 con 383 y con 390 kg, y $5020 con 390 kg, y en vaquillonas, $5550 con 289 kg; $5180 con 368 kg, y $5000 con 396 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3675,201 mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4329,886. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4329,888. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4498,698. Detalle de venta: 485 novillos; 999 novillitos; 1128 vaquillonas; 1465 vacas; 523 conservas, y 127 toros. Base 12 cabezas.

El detalle de venta fue 485 novillos; 999 novillitos; 1128 vaquillonas; 1465 vacas; 523 conservas, y 127 toros ESV

Álzaga Unzué y Cía. SA: (84) Campomar n. 23, 487 kg a $4500; 15, 448 a 4700; Iriarte Hnos. nt. 17, 287 a 5300; vq. 27, 282 a 5300. Asoc. de Coop. Argentinas: (18) Goicochea nt. 13, 326 a 4700. Balcarce y Cía. SRL: (46) Peluffo vq. 14, 380 a 3600; 12, 311 a 4100. Blanco Daniel y Cía. SA: (205) Agro Semina nt. 34, 430 a 4600; 23, 410 a 4800; Barbero nt. 25, 374 a 5000; Díaz vq. 14, 382 a 4400; Enjonor vq. 14, 369 a 1900; 20, 406 a 2000; Rizzi n. 20, 532 a 4800. Brandemann Consignataria SRL: (72) Agrop. Mayaco v. 26, 458 a 1800; 15, 420 a 1900; 15, 464 a 2000; 15, 552 a 2200.

Colombo y Colombo SA: (107) Árbol Verde nt. 40, 418 a 4300; Nordheimer nt. 40, 426 a 4830. Colombo y Magliano SA: (575) Ant. Est. Don Roberto v. 18, 607 a 3720; 36, 526 a 3850; Bravo vq. 19, 340 a 5100; 54, 284 a 5500; Conto nt. 17, 406 a 4900; vq. 14, 400 a 4400; El Recado vq. 16, 375 a 4900; 31, 364 a 5100; 17, 338 a 5350; 16, 321 a 5400; Establecimiento Ganadero San nt.12, 415 a 4900; 29, 379 a 5000; Gaccio v. 32, 510 a 3500; Lovizio vq. 13, 379 a 4350; 15, 421 a 4500; 14, 349 a 5100; Simón nt. 16, 429 a 4750; Villabona nt. 15, 348 a 5300; 25, 364 a 5100; vq. 25, 287 a 5500; Vitali n. 25, 469 a 4700; vq. 18, 396 a 4500; 17, 363 a 4770.

Consignataria Blanes SRL: (36) Borre n. 35, 457 a 4700. Consignataria Melicurá SA: (74) Migueltorena vq. 12, 329 a 4900. Crespo y Rodríguez SA: (159) Arancet nt. 13, 413 a 4100; 30, 381 a 4200; Molino Chacabuco tr. 15, 557 a 3000; 49, 686 a 3100; Suc. Huarte n. 36, 465 a 4500. Dotras, Ganly SRL: (178) Gaviña n. 38, 455 a 4000; Santa Rosa del Monte vq. 40, 328 a 2100; 39, 352 a 2300; 24, 414 a 2400; 16, 430 a 2700; v. 21, 465 a 3100.

Ferias Agroazul SA: (35) Panadeiro v. 29, 488 a 3000. Gahan y Cía. SA: (84) Louge vq. 14, 370 a 3800; 33, 331 a 4000; Pedro Viejo n. 26, 452 a 4000. Gananor Pujol SA: (135) Marelli vq. 27, 433 a 4450; Vicampo nt. 37, 333 a 5400; Zc Proyectos vq. 20, 322 a 4130; 14, 318 a 4200; 14, 313 a 4230. Goenaga Biaus SRL: (50) Naiquel vq. 14, 336 a 5300; 25, 321 a 5400.

Gogorza y Cía. SRL: (280) Álvaro vq. 30, 330 a 4700; 18, 335 a 4700; 17, 327 a 5100; Doartero v. 13, 468 a 3400; La Armonía n. 35, 495 a 4000; Mariño nt. 17, 435 a 4700; 25, 398 a 5000; Usarralde vq. 13, 328 a 2350; 13, 384 a 2700; v. 17, 436 a 3000; 20, 543 a 3500. Gregorio Aberasturi SRL: (25) Corvatta vq. 23, 347 a 1700.

Hourcade Albelo y Cía. SA: (99) Dilema v. 14, 604 a 2000; Votta vq. 12, 404 a 2100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (120) La Ilusión v. 29, 467 a 3400; Vacarezza v. 12, 544 a 3520; San Zenón Agrícola Ganadera v. 28, 448 a 3350. Jáuregui Lorda SRL: (197) Agrop. Los Pinares vq. 17, 367 a 4850; Campomar nt. 41, 416 a 4950; Ciurlandi v. 14, 435 a 3500; Maitia v. 12, 668 a 3400; Pesaresi v. 12, 438 a 2800; Tavaut vq. 13, 395 a 2500.

Lartirigoyen & Oromí SA: (82) Llanuras vq. 13, 408 a 4500; 15, 385 a 4850; Tierra Franca vq. 32, 412 a 4500. Madelan SA: (129) Altina Inversora v. 14, 525 a 3500; Isusi vq. 13, 420 a 2550; Romano v. 13, 455 a 3500; Urquizu nt. 18, 415 a 4500. Martín G. Lalor SA: (238) Da-Nes nt. 19, 420 a 4800; 25, 383 a 5200; Ferro vq. 12, 291 a 4900; Miquelarena nt. 41, 410 a 4700; Naiquel n. 40, 435 a 4200; Zanotti n. 33, 467 a 4200.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (278) Agrop. Las Coloradas vq. 38, 391 a 1800; v. 46, 454 a 2000; 15, 479 a 2200; 26, 493 a 2300; Decusatis v. 33, 550 a 3000; Juliarena vq. 35, 402 a 1800; Manos Verdes vq. 14, 415 a 2800; v. 12, 475 a 3000; S.A.C.A.G.A.M. vq. 12, 408 a 1800; v. 28, 450 a 1900.

Monasterio Tattersall SA: (686) Adm. Agrop. La Entrerriana vq. 16, 383 a 4900; 17, 339 a 5100; 15, 361 a 5140; Algarra Hnos. n. 12, 450 a 4700; nt. 13, 417 a 5000; vq. 31, 368 a 5180; Colagioia nt. 13, 341 a 5400; El Inca de Alsina v. 23, 537 a 3400; García nt. 15, 432 a 4300; 21, 382 a 4400; García vq. 14, 396 a 5000; 14, 379 a 5100; 14, 344 a 5160; Hijos de Busquet v. 13, 437 a 2300; La Hormiga vq. 25, 409 a 1700; 12, 445 a 1800; 24, 483 a 2300; 16, 443 a 2400; 12, 467 a 2600; Lizzano nt. 26, 427 a 4700; 16, 390 a 4800; Martin n. 17, 463 a 4700; Mouzet Mazza vq. 12, 345 a 1900; v. 14, 431 a 2300; Naiquel n. 12, 468 a 4700; nt. 15, 430 a 4940; 13, 418 a 5000; Romero v. 12, 433 a 2700; Supremo nt. 12, 382 a 5000.

Nieva H. y Asociados SRL: (48) Mogni nt. 17, 362 a 5100; 31, 358 a 5150. Pedro Genta y Cía. SA: (64) Dall Aglio vq. 12, 400 a 2150; 12, 411 a 2700; Matean v. 13, 528 a 2800. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (133) Da-Nes vq. 14, 320 a 5400; Ganados Don Raulio vq. 15, 289 a 5550; La Querencia de Arata Hnos. nt. 12, 409 a 5020; 15, 390 a 5100; 14, 390 a 5200. Santamarina e Hijos SA: (27) Fernández vq. 12, 354 a 3500. Umc SA: (65) Almallo v. 12, 517 a 3300.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (35); Casa Usandizaga SA (59); Harrington y Lafuente SA (35); Iriarte Villanueva Enrique SA (50).