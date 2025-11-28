Vacunos: mayor oferta semanal y leve repunte en los precios en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes, cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 8221 animales, descargados de 218 camiones, que hicieron una acumulado semanal de 24.439 animales, un 20,33%, superior a los 20.309 ingresados la semana anterior.

Desde el inicio, los operadores del abasto y de la industria mantuvieron mayor interés para toda la hacienda especial, y se obtuvieron valores con ganancias para casi todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,91%, al pasar de 3342,252 a 3406,196 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 0,22%, tras variar de 4082,278 a 4073,222 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 1,94 en el General y un 3,78% en el Novillo frente a los $3341,214 y a los $3924,682 vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 789 cabezas, representaron el 9,61 por ciento del total vendido y alcanzaron os siguientes registros destacados: $4450 con 455, 468 y con 478 kg; $4400 con 438, 518 y con 551 kg, y $4300 con 453 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 440 kg; $3550 con 510 kg, y $3500 con 460 kilos.

El detalle de venta fue 789 novillos; 1671 novillitos; 2389 vaquillonas; 2807 vacas; 275 conservas; y 282 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4580 con 315 kg; $4470 con 353 kg, y $4400 con 400, 409 y con 416 kg, y en vaquillonas, $4560 con 286 kg; $4320 con 350 kg, y $4300 con 391 y con 402 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3406,196, mientras que el peso promedio general resultó de 431 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4073,222 con un promedio semanal de $4086,537. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4073,222 y el promedio semanal de $4086,766. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4097,767.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (89) Quelecinta nt. 48, 429 kg a $4200; vq. 18, 316 a 4200. Aguirre Urreta Jorge SA: (42) Acelar nt. 42, 390 a 4400. Asoc. de Coop. Argentinas: (68) Masson vq. 15, 510 a 3550. Blanco Daniel y Cía. SA: (486) Dinagro vq. 30, 360 a 4000; Grupo D y V vq. 30, 393 a 4000; 30, 359 a 4200; Osinalde v. 37, 466 a 3250; 37, 497 a 3300; Pittameglio nt. 70, 391 a 4300; Sol de Mayo vq. 48, 378 a 4100; Tombesi v. 30, 583 a 3250. Brandemann Consignataria SRL: (154) Don Alfredo Agro v. 70, 552 a 3300; El Mate de Ameghino nt. 19, 364 a 4450; vq. 25, 345 a 4300. Campos y Ganados SA: (102) La Asunción Agrop. nt. 54, 387 a 4000. Casa Usandizaga SA: (146) Ganadera La Providencia v. 19, 449 a 3100.

Colombo y Colombo SA: (99) El Reparo de Orense vq. 16, 350 a 4250; 16, 324 a 4350; Faromon Arrecifes vq. 16, 271 a 4250. Colombo y Magliano SA: (306) Adm. Duhau vq. 70, 284 a 4500; Finlar vq. 70, 372 a 4300; Odello nt. 16, 384 a 4300; San Félix vq. 19, 416 a 4200; 24, 372 a 4300. Consignataria Blanes SRL: (48) Schroeder vq. 30, 374 a 4000. Consignataria Melicurá SA: (270) Algon v. 16, 481 a 2600; El Broquel nt. 86, 340 a 3800. Crespo y Rodríguez SA: (186) Criapampa vq. 16, 388 a 3200; 18, 372 a 3300; 16, 350 a 3400; 17, 335 a 3450; 17, 320 a 3500; El Indio de Juárez nt. 21, 388 a 4350; 20, 356 a 4450; La Noria nt. 16, 401 a 3700.

Dotras, Ganly SRL: (98) La Dorita Est. nt. 16, 348 a 2300; 42, 362 a 3000. Ferias Agroazul SA: (138) La Juanita de Barreto v. 24, 494 a 1750; Rossi v. 18, 439 a 2300. Gahan y Cía. SA: (147) Cosufi vq. 30, 412 a 3150; Labriola v. 26, 513 a 2600; Land-Management vq. 34, 297 a 4400. Ganadera Salliqueló SA: (100) Ganadera Salliqueló vq. 56, 354 a 3650; 34, 346 a 3800. Gananor Pujol SA: (207) Adm. Duhau vq. 70, 284 a 4500; Jala La Juanita v. 20, 526 a 2100; Valle nt. 17, 365 a 4350. Gogorza y Cía. SRL: (46) La Valle v. 21, 652 a 3100. Gregorio Aberasturi SRL: (27) Baptista vq. 17, 295 a 3600. Harrington y Lafuente SA: (116) Kawil Sq nt. 21, 360 a 4400; 22, 315 a 4500; Lobbott v. 19, 534 a 3300. Hourcade Albelo y Cía. SA: (66) Hijos de Harguindeguy v. 24, 595 a 2300; Pujol e Hijos v. 18, 433 a 2700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (191) Adm. Duhau vq. 70, 286 a 4500; Garruchos nt. 28, 398 a 4400; Tecnova v. 35, 527 a 3200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (32) Hijos de Don Pablo v. 32, 552 a 2000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (276) Calchaqui Ii nt. 38, 401 a 4300; El Abatí nt. 21, 346 a 3700; Est. Tres Bonetes vq. 42, 377 a 3400; Gaztambide vq. 31, 307 a 4300; 15, 283 a 4400; Pamio v. 70, 520 a 1800. Lartirigoyen & Oromí SA: (109) Carlofe nt. 15, 377 a 3900; 17, 345 a 4000; Choike nt. 25, 381 a 3800; F.I.C.A. v. 15, 478 a 3250; 16, 535 a 3300. Llorente-Durañona SA: (154) Caldentey v. 34, 462 a 3200; El Negro nt. 19, 381 a 3800; Est. La Invernada Agropecuaria v. 55, 497 a 3200. Madelan SA: (407) Adm. Duhau vq. 29, 308 a 4500; Bazterrica vq. 47, 304 a 4000; Comisso v. 20, 484 a 3320; Est. Las Taperas de Martínez v. 17, 530 a 3150; Harriott v. 25, 484 a 3200; Kle nt. 44, 381 a 4400; San Mariano n. 36, 468 a 4450; vq. 48, 384 a 4200. Martín G. Lalor SA: (134) Agroganadera Los Quinotos vq. 18, 402 a 2050; Comp. de Tierras Tecka v. 16, 484 a 3100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (288) Agrop. Las Coloradas v. 15, 468 a 2600; Chispala vq. 33, 335 a 4300; 17, 301 a 4400; Ganad. Verdes Pampas vq. 30, 360 a 4200; Marnanda vq. 36, 354 a 4200; 19, 341 a 4240; 18, 329 a 4260.

Monasterio Tattersall SA: (1180) Adm. Duhau vq. 70, 287 a 4500; Agrop. La Criolla vq. 28, 368 a 4250; 15, 334 a 4400; 18, 336 a 4450; Agrop. San Diego n. 23, 473 a 3600; 54, 460 a 3700; 83, 452 a 3800; Agropecuaria Santa Celia vq. 19, 379 a 4250; 35, 368 a 4300; Arandu vq. 21, 290 a 3600; 22, 275 a 4000; Bespa v. 17, 486 a 3100; vq. 15, 414 a 3800; Camafer nt. 42, 410 a 4400; G.Olindo n. 37, 453 a 4300; Bobbio nt. 29, 391 a 4400; Los Piches nt. 16, 384 a 4420; 16, 353 a 4470; Nicsor nt. 18, 365 a 4100; 36, 360 a 4200; Rodríguez vq. 16, 286 a 4560; San José de Galli v. 16, 505 a 3200; 34, 448 a 35000; Vicoya nt. 16, 332 a 4560. Nieva H. y Asociados SRL: (67) Calvo nt. 26, 399 a 3800; Sarachaga vq. 15, 389 a 1700; Okecki vq. 15, 389 a 1700. Pedro Genta y Cía. SA: (196) Cosufi v. 30, 475 a 3150; Lomendia v. 34, 514 a 3200; Mascioli v. 21, 529 a 3100; Santa Agustina v. 32, 434 a 2500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (923) Agro Cereal 9 de Julio nt. 33, 360 a 4450; Cdm Agro v. 27, 535 a 3300; Finlar vq. 70, 367 a 4300; Méndez v. 27, 548 a 3300; La Chola v. 17, 439 a 2200; La Dorita Est. nt. 18, 345 a 3200; vq. 24, 534 a 2100; Lácteos Vidal vq. 18, 406 a 2100; De Tronconi e Hijos vq. 30, 366 a 4320; Miguens nt. 31, 374 a 4450; Rancho Pe v. 30, 517 a 3300; Regueira n. 80, 489 a 4400; Sacfil v. 49, 482 a 3300; San Mariano n. 36, 470 a 4450; vq. 48, 383 a 4300; South Patagonian v. 75, 507 a 3150; Tapalgro vq. 28, 402 a 4100; Tres Yunques vq. 23, 399 a 4050. Santamarina e Hijos SA: (27) Vicente vq. 23, 337 a 4000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (143) Agric. Ganad. El Milagro v. 21, 456 a 2450; 36, 510 a 2900; 15, 467 a 2950; Los Olmos v. 21, 496 a 2700; 16, 439 a 3000; Pérez nt. 20, 391 a 3300. Wallace Hermanos SA: (158) Cajen nt. 25, 338 a 4000; vq. 20, 397 a 3400; Loma de Langueyu v. 16, 520 a 2650.

Otras consignaciones: Casa Massola SA (55); Goenaga Biaus SRL (23); Heguy Hnos. y Cía. SA (12); Jáuregui Lorda SRL (27); Umc SA (13).