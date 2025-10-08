Vacunos: mayor oferta y subas para la hacienda especial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 8717 vacunos, que fueron descargados de 226 camiones. Las ventas se realizaron con plaza tranquila para los lotes generales, mientras que los lotes de calidad recibieron mayor competencia por parte de los compradores. El Índice General bajó un 0,63% al pasar de $2922,916 a $2904,546, mientras que para el Índice Novillo subió un 3,65% al pasar de $3036,623 a $3147,484.

Los novillos, con 896 cabezas, representaron el 10,29 por ciento del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3550 con 444 kg; $3520 con 438 y con 584 kg, y $3500 con 462 y con 490 kg. Por las mejores vacas se pagó $3300 con 442 kg; $3220 con 470 kg, y $3100 con 510 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $379 con 338 kg; $3690 con 361 kg, y $3600 con 394 kg, y en vaquillonas, $3700 con 278 kg; $3650 con 301 kg, y $3400 con 366, 377 y con 397 kg.

El detalle de venta fue 896 novillos; 1979 novillitos; 2866 vaquillonas; 2289 vacas; 420 conservas, y 253 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2904,546, mientras que el peso promedio general resultó de 417 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3147,484. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3148,405. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3216,569. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (106) Est. El 30 de Diciembre nt. 27, 304 kg a $3570; vq. 19, 263 a 3600. Aguirre Urreta Jorge SA: (74) Monti v. 19, 534 a 2400; Planisferio vq. 42, 404 a 2500. Blanco Daniel y Cía. SA: (500) Bettoni v. 16, 553 a 2800; Civardi v. 40, 491 a 2850; Da-Nes vq. 55, 286 a 3650; Dellizzotti Hnos. nt. 40, 387 a 3500; vq. 20, 336 a 3450; El Choli vq. 45, 366 a 3400; Grupo D y V nt. 44, 422 a 3500; Mi Flor nt. 16, 380 a 3620; Piermattei vq. 25, 318 a 3500; Pirlone nt. 15, 306 a 3700. Brandemann Consignataria SRL: (279) Cardo Pampa vq. 16, 322 a 3520; Los Overos de Bechara v. 26, 522 a 2850; Pipa Ameijeiras vq. 20, 524 a 2720; Rodríguez vq. 15, 377 a 3400; 15, 328 a 3500. Campos y Ganados SA: (38) Mauro vq. 16, 278 a 3700. Casa Massola SA: (99) Esnal vq. 39, 334 a 3100; 20, 313 a 3200. Casa Usandizaga SA: (121) Est. El Jabalí vq. 17, 410 a 2200; Gamajo v. 22, 511 a 2800.

Colombo y Colombo SA: (442) Calihue Agrop nt. 24, 329 a 3600; vq. 26, 312 a 3550; Pérez e Hijos n. 33, 461 a 3500; Est. San Sebastián nt. 76, 368 a 3050; vq. 31, 335 a 3000; La Boya v. 16, 481 a 2750; 15, 468 a 2850; La Cassina nt. 40, 398 a 3550; La Rabona vq. 16, 388 a 1900; v. 15, 496 a 2400. Colombo y Magliano SA: (944) Agrop. Los Grobitos nt. 27, 364 a 3520; 15, 325 a 3570; 15, 334 a 3580; Biofeeds Argentina vq. 28, 264 a 3600; 24, 266 a 3620; Chanty nt. 49, 365 a 3400; 40, 344 a 3450; 23, 335 a 3460; 22, 371 a 3470; 21, 370 a 3500; Cimero vq. 17, 319 a 3250; 24, 299 a 3700; 20, 294 a 3790; Colombo y Magliano vq. 28, 334 a 2900; 22, 309 a 3000; Di Nezio vq. 35, 290 a 3000; 24, 263 a 3200; 45, 271 a 3650; Don Benjamín v. 28, 568 a 2800; El Recado vq. 18, 458 a 3240; 18, 403 a 3320; 15, 367 a 3450; Frigorífico Angelani nt. 21, 329 a 3790; Lovizio vq. 21, 394 a 3400; Mavico n. 60, 442 a 3020; 15, 463 a 3510. Consignataria Blanes SRL: (139) Culacciatti n. 18, 506 a 2850; 19, 439 a 2950; García nt. 37, 424 a 3550; Navarro n. 25, 444 a 3550.

Consignataria Melicurá SA: (96) El Plumero nt. 15, 415 a 3520. Crespo y Rodríguez SA: (77) Aguaribay nt. 15, 421 a 3500; 15, 371 a 3550; Drabble n. 36, 525 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (141) El Retiro de Horgon v. 20, 472 a 2200; 15, 544 a 2300; La Dorita Est. v. 23, 573 a 1800; Williams vq. 33, 331 a 2550; 17, 351 a 2950. Ferias Agroazul SA: (148) Consultora Agrop. Int. vq. 15, 398 a 2300; 25, 299 a 2800; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan vq. 51, 289 a 3300. Gahan y Cía. SA: (210) Agropecuaria Gautan vq. 30, 415 a 2600; Gahan Hermanos v. 31, 446 a 2500; Las Víboras v. 23, 481 a 2100; 18, 489 a 2300. Ganadera Salliqueló SA: (83) Baratza n. 41, 437 a 2800; Ganadera Salliqueló vq. 30, 342 a 2900. Gananor Pujol SA: (148) Wisner vq. 15, 340 a 2600.

Goenaga Biaus SRL: (69) Suc. Noetinger nt. 24, 435 a 2500; Tala v. 18, 503 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (114) Álvaro v. 27, 463 a 3200; Legris Hnos.n. 38, 502 a 3200; Peiretti vq. 21, 301 a 3050. Harrington y Lafuente SA: (218) Errecalde y Hnos. n. 17, 465 a 2800; Grondona n. 29, 445 a 3500; Haras El Bagual nt. 23, 377 a 3000; Sarasola n. 16, 510 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (177) Barrios Barón vq. 26, 337 a 3500; 31, 299 a 3650. Iriarte Villanueva Enrique SA: (271) Bentz n. 25, 481 a 3400; Bonkowski nt. 15, 409 a 3400; Cazaux nt. 32, 300 a 3270; Hernández vq. 24, 314 a 3050; López nt. 35, 425 a 3500; Selinger vq. 38, 488 a 2900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (187) Calles nt. 16, 328 a 2600; vq. 16, 293 a 2700; Est. Tres Bonetes vq. 42, 394 a 2500; Rimagro vq. 15, 429 a 1950; v. 15, 477 a 2300; Unanue vq. 23, 425 a 2000. Lartirigoyen & Oromí SA: (109) Esnetegui vq. 17, 384 a 1850; Lacroze y Basualdo v. 59, 490 a 2000. Llorente-Durañona SA: (217) Establecimiento Blanchard nt. 16, 425 a 3100; 30, 408 a 3120; vq. 41, 328 a 3100; Pazzaglia n. 18, 610 a 3200; nt. 15, 399 a 3050; 15, 393 a 3550; vq. 30, 359 a 3000; Proysol v. 22, 510 a 2700. Madelan SA: (102) Pugliese vq. 17, 371 a 3300. Martín G. Lalor SA: (388) Campomar n. 41, 438 a 3520; Comp. de Tierras Tecka nt. 42, 385 a 3500; 15, 322 a 3550; 34, 350 a 3550; 19, 362 a 3600; 45, 330 a 3700; Lespade Suobelet vq. 18, 350 a 3400; Murca nt. 15, 420 a 2900; Zanotti nt. 17, 319 a 3150; vq. 26, 307 a 3100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (358) Beheran Hnos. vq. 54, 365 a 3300; 50, 329 a 3400; 18, 315 a 3450; 18, 304 a 3470; 15, 280 a 3500; Teti Laboranti vq. 19, 373 a 3100; Teti vq. 22, 374 a 3100; Urdaniz v. 21, 542 a 2500.

Monasterio Tattersall SA: (787) Adm. Agrop. La Entrerriana vq. 15, 338 a 3520; 20, 310 a 3550; Barrios Barón vq. 17, 314 a 3500; 32, 305 a 3600; Capelo n. 15, 508 a 3150; Catrihue v. 16, 443 a 2000; Cien Olmos nt. 26, 423 a 3500; 17, 378 a 3520; Ercom nt. 20, 331 a 3650; vq. 15, 300 a 3570; Estab. Ganadero San Antonio v. 15, 478 a 2600; Horizonte Norte vq. 30, 400 a 3250; Neifert nt. 45, 309 a 3650; vq. 31, 261 a 3600; Pastorino y Farras vq. 19, 398 a 3300; Eckert nt. 29, 347 a 3600. Pedro Genta y Cía. SA: (209) Ambrosius v. 18, 479 a 2150; Bazterrica v. 38, 454 a 2600; Campagro v. 16, 474 a 2650; Cosufi vq. 19, 441 a 3000; Esteros del Nancay vq. 18, 408 a 1850; Mascioli v. 20, 459 a 2700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (810) Cabaña La Pastoral v. 15, 599 a 2000; 24, 688 a 2300; Campomar n. 41, 441 a 3520; Derudder n. 18, 619 a 3050; El Bornizo v. 44, 508 a 2300; El Indio de Juárez nt. 42, 349 a 3600; Lacau e Hijos vq. 86, 290 a 3000; Iribarne nt. 20, 338 a 2650; Jomarca nt. 38, 377 a 3600; 15, 363 a 3670; vq. 34, 335 a 3500; La Licha vq. 29, 339 a 3400; La Querencia de Arata Hnos. nt. 16, 328 a 3650; Los Novillos vq. 35, 339 a 3500; 15, 302 a 3600; Maefa vq. 68, 375 a 3400; Rancho Pe v. 42, 512 a 3000. Santamarina e Hijos SA: (105) Juanel vq. 28, 400 a 2900; La Guardia vq. 44, 375 a 3100. Wallace Hermanos SA: (113) Agroganad. La Atrevida nt. 16, 390 a 3100; 32, 354 a 3200; vq. 18, 302 a 3000; Sarrance v. 24, 497 a 2350.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (103); Brazzola y Cía. SRL (22); Heguy Hnos. y Cía. SA (24); Hourcade Albelo y Cía. SA (26); Jáuregui Lorda SRL (28); S. L. Ledesma y Cía. SA (56).