Valores con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 7488 vacunos, se pagó $4500 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4040,682

Ingresaron 7488 vacunos hoy en el MAG
Ingresaron 7488 vacunos hoy en el MAG

La operatoria de hoy martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas tuvo un ingreso de 7488 animales descargados de 196 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de novillos. El Índice General registró una suba respecto al viernes del 1,85%, al pasar de 3507,861 a 3572,672 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 0,35%, tras variar de 4054,966 a 4040,682 pesos por kilo.

Los novillos, con 920 cabezas, representaron el 12,23% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 con 447 kg; $4450 con 448, 478 y con 497 kg, y $4350 con 563 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 460 kg; $3700 con 490 kg, y $3500 con 529 kilos.

“Parámetros excelentes”: el suplemento que se perfila como el mejor balanceado natural del mundo

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4700 con 310 y con 328 kg; $4650 con 364 kg, y $4500 con 394 kg, y en vaquillonas, $4700 con 304 kg; $4400 con 351 kg, y $4270 con 403 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3572,672, mientras que el peso promedio general resultó de 434 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4040,682. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4040,696. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4112,968.Detalle de venta: 920 novillos; 1981 novillitos; 1893 vaquillonas; 2209 vacas; 275 conservas, y 191 toros. Base 15 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (120) A.C.A. nt. 39, 389 kg a $4400; 36, 372 a 4450; 18, 375 a 4500; Giago vq. 15, 347 a 4350.Balcarce y Cía. SRL: (185) Dosoles n. 28, 514 a 3300; Hermanos Peluffo v. 23, 501 a 3200; Suc. Moreno n. 31, 461 a 4300; v. 27, 479 a 3200; 20, 502 a 3300. Blanco Daniel y Cía. SA: (697) Bitti nt. 54, 443 a 4000; Da-Nes nt. 53, 407 a 4400; 41, 364 a 4650; 42, 310 a 4700; Don Eladio n. 28, 577 a 3750; El Encuentro v. 28, 601 a 3350; Ferrero v. 25, 695 a 3050; Grupo D y V nt. 60, 411 a 4300; Osinalde v. 16, 443 a 2600; 56, 485 a 3250; Rodríguez nt. 40, 445 a 4400; Santandrea n. 31, 463 a 4400; vq. 18, 389 a 4200; 19, 360 a 4300; Suc. Badie nt. 50, 416 a 4400.

Campos y Ganados SA: (98) Bianchi v. 23, 568 a 3350; Marangoni nt. 65, 330 a 4600. Casa Massola SA: (47) Machado v. 15, 522 a 2900; Tumminaro v. 16, 537 a 2300. Colombo y Colombo SA: (60) Fabre vq. 18, 424 a 2300. Colombo y Magliano SA: (438) Colombo y Magliano vq. 50, 298 a 3850; Sánchez vq. 60, 396 a 4150; La Estelita vq. 38, 336 a 4300; 36, 326 a 4400; Lovizio v. 24, 537 a 3610; Naudistar vq. 23, 327 a 4300; 25, 301 a 4400; San Félix nt. 40, 402 a 4400; vq. 30, 398 a 4100. Consignataria Blanes SRL: (42) García vq. 38, 351 a 4300. Consignataria Melicurá SA: (151) Estab. Los Manantiales n. 22, 433 a 4400; nt. 20, 401 a 4400.

Dotras, Ganly SRL: (276) Aitachi vq. 54, 386 a 3300; 16, 398 a 3800; Camponorte v. 25, 511 a 2600; Gaviña vq. 34, 294 a 3500; 17, 292 a 3550; Gaviña vq. 31, 376 a 3300; 15, 357 a 3350; La Dorita Est. v. 25, 583 a 1800.

Gahan y Cía. SA: (69) Agro De Souza n. 51, 450 a 4000. Gananor Pujol SA: (234) Jala La Juanita v. 22, 556 a 2170; 22, 634 a 2500; vq. 15, 487 a 3000; Ustariz v. 66, 510 a 3400; Vicampo nt. 27, 359 a 4500. Gogorza y Cía. SRL: (38) Gran Trébol n. 38, 526 a 3950.

Harrington y Lafuente SA: (169) Castells v. 37, 520 a 2800; Evasio Marmetto v. 16, 490 a 3400; Kawil Sq nt. 20, 375 a 4400; 30, 351 a 4450; Suc. Davancens v. 16, 505 a 3300. Iriarte Villanueva Enrique SA: (40) Crilime v. 19, 489 a 2800.

Jáuregui Lorda SRL: (284) Agrop. La Criolla nt. 15, 370 a 4400; Aston v. 16, 488 a 3400; 15, 580 a 3500; Los Novatos v. 32, 538 a 3300.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (53) Boitard nt. 17, 372 a 4450.

Lartirigoyen & Oromí SA: (487) Cao nt. 18, 362 a 4450; vq. 16, 312 a 4350; 16, 334 a 4380; Emengare nt. 15, 379 a 4450; 18, 353 a 4530; Estab. La Negra vq. 32, 455 a 3560; Fortín Blanca Grande n. 35, 505 a 4000; La Eloisa vq. 33, 404 a 2810; Lartirigoyen & Oromí n. 38, 497 a 4450; Lartirigoyen nt. 16, 427 a 4250; 54, 393 a 4300; Ponzio vq. 18, 308 a 4450; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 19, 305 a 3900; Terraneo vq. 18, 321 a 4100; Trezza tr. 22, 789 a 3300. Llorente-Durañona SA: (169) Agrop. Del Santo de González nt. 25, 400 a 4300; Cabaña Don Tomás nt. 40, 384 a 3700; El Pirata Morgan n. 39, 511 a 3800; Hijos de Adrogue vq. 43, 404 a 3800.

Madelan SA: (292) Agro Birken v. 20, 523 a 3000; Aleana v. 24, 530 a 3100; Jumaranos v. 20, 501 a 2100; Losabu vq. 16, 416 a 3540; Pira Guazu n. 15, 640 a 3800; 16, 591 a 3900. Martín G. Lalor SA: (193) Las 4 Marías nt. 25, 394 a 4500; Polo nt. 27, 380 a 4000; vq. 19, 355 a 3900; Urko vq. 16, 360 a 4350; 30, 329 a 4450. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (508) Mendizábal nt. 17, 383 a 4350; vq. 16, 434 a 3300; 15, 414 a 3500; Agrop. Las Coloradas vq. 16, 372 a 3400; 49, 361 a 3450; Arhex n. 23, 568 a 4300; Fundación Funisal nt. 30, 397 a 4360; 15, 377 a 4400; González nt. 19, 404 a 4350; La Primavera vq. 15, 333 a 3800; 30, 306 a 4100; Oro Rojo n. 25, 448 a 4300; nt. 15, 423 a 3950; S.A.C.A.G.A.M. vq. 15, 393 a 3600; 15, 369 a 3750; 15, 353 a 3800; San Guillermo vq. 15, 372 a 4100; 30, 355 a 4250. Monasterio Tattersall SA: (673) Algarra Hnos. vq. 39, 350 a 4400; Calcagno Giovo vq. 15, 298 a 4500; Ercom nt. 24, 391 a 4400; Bobbio nt. 42, 370 a 4600; Las Tacuaras n. 26, 544 a 4350; Las Tordillas v. 20, 548 a 3200; Los Ángeles nt. 24, 385 a 4400; 19, 376 a 4450; vq. 17, 317 a 4500; 17, 301 a 4600; Ravotti e Hijos v. 22, 477 a 3100; Mónaco nt. 25, 351 a 4600 50, 328 a 4700; vq. 34, 318 a 4600; 24, 288 a 4650; San José de Galli nt. 28, 384 a 4450; 19, 351 a 4600.

Pedro Genta y Cía. SA: (117) La Esperanza de Don Eduardo vq. 19, 396 a 4200; Lomendia v. 20, 510 a 3200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (430) Áridos del Norte vq. 15, 422 a 2500; Lacau e Hijos vq. 22, 426 a 2100; v. 17, 476 a 2200; Gaillour Agropecuaria n. 37, 468 a 4450; vq. 25, 356 a 4350; Lazara nt. 26, 393 a 4400; Gaztambide vq. 18, 287 a 4500; Miguens nt. 34, 374 a 4450; Regueira n. 80, 446 a 4400; Taboada vq. 51, 309 a 4000. Santamarina e Hijos SA: (243) Ñanduces n. 20, 470 a 4100; vq. 17, 490 a 3700; Agropecuaria El 26 nt. 63, 421 a 4400; Carnes Ricas vq. 15, 460 a 4000; 17, 422 a 4100; Milagro vq. 51, 420 a 4100; 18, 414 a 4120; 17, 364 a 4200. S. L. Ledesma y Cía. SA: (77) Migueltorena nt. 41, 410 a 3700.

Wallace Hermanos SA: (85) Suc. Pecorena nt. 28, 387 a 3950.Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (14); Aguirre Urreta Jorge SA (16); Brandemann Consignataria SRL (30); Casa Usandizaga SA (33); Consignataria Nieva y Cía. SA (11); Crespo y Rodríguez SA (13); Goenaga Biaus SRL (84); Heguy Hnos. y Cía. SA (25); Irey Izcurdia y Cía. SA (101); Nieva H. y Asociados SRL (16); Umc SA (18).

