Tras el paso del fenómeno de La Niña, que afectó la región agrícola de país, las precipitaciones han sido discontinuas, por lo que hay lugares en los que aún no ha llovido. La situación comenzó a preocupar a los productores agropecuarios que han tenido que salir a comprar el alimento para el ganado en otros lugares. Como fue el caso de Patricia Gorza, una productora de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, quien contó en las redes sociales los efectos que causa la falta de agua en el campo.

“Estamos todos de acuerdo en que si no llueve dentro de una semana vamos a parar todos a la bost…, ¿no?”, planteó la productora en su cuenta de Twitter. Allí dijo que “ya no hay rollos [el alimento para los animales] en ningún lado”.

“Los verdeos no tiraron nada, las pasturas no arrancan, los silos se van terminando… Literal todo a la bost…”, escribió en esa red social.

La productora explicó a LA NACION que allí, en 9 de Julio, llovió hace un mes 20 mm. “El contexto es que somos una zona de 900 mm anuales y llevamos 260 mm en lo que va del año, y venimos del año anterior que a penas llegamos a los 700 mm”, ejemplificó. Por la falta de precipitaciones, dijo, las napas bajaron muchísimo.

En 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, la falta de precipitaciones comenzó a generar preocupación entre los productores agropecuarios Twitter

La esperanza de los productores de esa zona es que este fin de semana se corrija este escenario y permita brindar con lluvias un panorama claro de ahí en más. “Vamos a ver si se cumple el pronóstico del fin de semana y se revierte un poco porque es límite la situación”, dimensionó.

La situación es reiterativa en algunas provincias y localidades del país, como en el norte de Santa Fe, donde aún no ha llovido y se perdieron miles de cabezas de ganado. “No ha llovido nada. Hoy, por primera vez, está nublado, [está] como que va a lloviznar, pero aún nada. En el Chaco llovió 1 mm, pero nada más. La situación sigue empeorándose. La gente ya está entregada. Pasa eso, es increíble como se puede aguantar, se soporta y cómo la naturaleza también lo soporta. Vivimos en un estado de ánimo totalmente entregado”, dijo Juan Capozzolo.

En varios departamentos de la provincia de Santa Fe, tal y como contó LA NACION en una serie de notas que publicó a lo largo de este año, hubo muchos casos e historias de productores que fueron afectados severamente por la sequía. Por caso, Gustavo Giailevra, de 62 años, un productor ganadero de Pozo Borrado, en el departamento Nueve de Julio, se convirtió prácticamente en la imagen de esa cruel realidad, porque comenzó a apilar los cadáveres de los animales en una esquina de cada lote de su campo.

Gustavo GIailevra, productor agropecuario de la localidad de Pozo Borrado, cerca de Tostado, perdió alrededor de 600 animales por la sequía Marcelo Manera - LA NACION

Hoy, ocho meses después de aquellos días de angustia, contó a este medio que en total se le murieron 600 animales. “Tuve que vender todo. Hoy el campo está alquilado para hacer agricultura. Me está yendo mejor. Pasé los animales que quedaron a otro campo a 60 kilómetros de allí y el resto los di a porcentaje con otras personas. Ahora veo que el precio de la hacienda está subiendo y mejor no me pongo a hacer las cuentas porque me da mucha bronca”, relató.