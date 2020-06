El encuentro de los ruralistas y los empresarios en la Sociedad Rural de Jesús María

CÓRDOBA.- A horas de que se realice el encuentro de la Mesa de Enlace de Córdoba con los cuatro diputados nacionales del peronismo que le responden a Juan Schiaretti -sería mañana mediante Zoom- la casi totalidad de las entidades empresarias de la provincia (88) se reunieron con los ruralistas y coincidieron en pedirle a los legisladores y al gobernador que rechacen la idea de expropiación de Vicentin. Reclamaron "defender los derechos y garantías consagrados por nuestra Constitución Nacional, hoy amenazados por el proyecto de expropiación".

Mientras Schiaretti sigue sin definir su posición respecto de la iniciativa que anunció el presidente Alberto Fernández, pero que sigue sin ingresar al Senado porque Vilma Ibarra y el equipo del ministro Matías Kulfas siguen trabajándolo, la presión del empresariado cordobés es creciente. Este sábado se hará una movilización en Bell Ville . La Mesa de Enlace ya estuvo con la oposición .

Los empresarios reunidos en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María -Bolsa de Comercio, Cámara de Comercio Exterior, Federación Comercial, Unión Industrial y C20 entre otras entidades- plantearon en un comunicado que la intención del Gobierno "atenta contra la independencia de los poderes del Estado, invadiendo la injerencia del Poder Judicial , atacando los derechos y garantías constitucionales de las empresas y de la iniciativa privada".

Agregaron que "violenta las reglas institucionales y marcos de regulación propios de los negocios, poniendo en vilo la confianza y la seguridad jurídica, tan necesarias para la inversión y el crecimiento económico y constituye una señal negativa para el resto de los actores económicos, tanto internos como externos, y genera desincentivos a la inversión privada, elemento clave para lograr la reactivación económica de nuestro país, tan importante en el actual contexto".

El gobernador Schiaretti todavía no se pronunció sobre la expropiación a la cerealera Crédito: Gobierno de Córdoba

La semana pasada, el Grupo de los 6 de Córdoba (G6) emitió un comunicado en la misma línea . Con todo, el oficialismo provincial -notoriamente incómodo con la iniciativa nacional- sigue sin hablar. Gana tiempo para tratar de diseñar una iniciativa propia que no incluya la expropiación o bien a la espera de que el diseño nacional se modifique.

La posibilidad que se busca reflotar es que sean las cooperativas las que gestionen Vicentin ; hay quienes entienden que podrían buscar socios privados y no tener que ingresar con dinero fresco sino "poner a andar la rueda" para empezar a pagar las deudas. El objetivo de mínima de los diputados del peronismo cordobés es conseguir una salida "elegante" que no les implique una ruptura con los sectores productivos.

La frase que más repiten en conversaciones que mantienen con diferentes interlocutores es "conseguir una solución efectiva para los productores" . En Córdoba, los acreedores de Vicentin suman $5000 millones y hay temor de que algunos no puedan resistir mucho tiempo sino hay una salida de pago.

Una sociedad mixta con el Estado -una posibilidad que se baraja en la Casa Rosada - no es aceptada por los ruralistas , quienes insisten que el concepto "expropiación" debe desaparecer. Hasta hace unos días se barajó la chance de un frente común de Schiaretti con su par Omar Perotti (no tiene diputados nacionales), pero la idea no fraguó porque el santafesino no está dispuesto a pararse en la vereda de frente a Fernández.

El documento emitido hoy por el empresariado cordobés finaliza con el subrayado de que la expropiación "obliga al Estado a asignar recursos que deberían destinarse a otros fines y que costeamos todos los argentinos , sosteniendo innecesariamente empresas estatales ineficiencies, que generan abultados déficits y afectan la competitividad de los sectores en los que participan. Por estas razones, instamos a nuestros representantes a reflexionar profundamente y actuar a conciencia y con responsabilidad para impedir que avance un proyecto de esta naturaleza".

Cierra: "Queremos trabajar y contribuir al crecimiento de Córdoba y de Argentina en un marco de seguridad, de reglas estables , de respeto de las instituciones. Sólo de esa manera podremos seguir confiando, invirtiendo, sosteniendo el empleo y el desarrollo económico".