“No es momento de quedarnos callados ni estar tibios. Aquí hay que tomar una posición y defender nuestro sector”, afirmó Ignacio Irigoyen, presidente de la Asociación Rural de Salliqueló. La entidad difundió un mensaje en las redes sociales para instar a quienes consideran votar en blanco en el balotaje reconsiderar su decisión.

“No tomar posición y votar en blanco llevó a Venezuela a ser lo que todos conocemos hoy en día”. Es lo que se lee en el flayer que la entidad difundió. Allí señala que en las elecciones de Venezuela de 1998 el chavismo obtuvo la victoria en una votación con 4.475.719 abstenciones y votos nulos, 3.673.685 votos para Hugo Chávez y 2.879.457 de sufragios para el oponente Henrique Salas. “Argentina te necesita, terminemos con la corrupción”, remarca el mensaje.

Irigoyen explicó que decidieron lanzar este mensaje porque observaban al gremialismo de las rurales “muy callado”. Consideran que la coyuntura actual y el balotaje demandan un enfoque de “todo o nada”. Expresó: “No es el momento de titubear ni de mostrarse indecisos, ya que debemos tomar una decisión clara: o cambiamos, o continuaremos siendo víctimas de este gobierno”.

El mensaje que publicaron en la Asociación Rural de Salliqueló Twitter

Aclaró que no se identifica con ningún partido político, pero se definió “antikirchnerista”. Sostuvo: “Creemos que es un mal que ha tenido Argentina. Esperamos hasta las elecciones para tomar postura porque pensamos que iban a tomar otro rumbo, pero como no fue así tenemos estos 20 días para salir con todo. Hay mucha gente que quiere votar en blanco porque la otra opción no les convence, pero votar en blanco es quitarle fuerza al voto antikirchnerista”.

Fustigó medidas del kirchnerismo como el cierre de las exportaciones de carne, la intervención de los mercados, además de la continuidad de las retenciones.

“Se hace evidente que todas estas medidas supuestamente orientadas a proteger el bolsillo del consumidor no han logrado frenar el constante aumento en los precios de la carne. Mientras tanto, los productores ganaderos siguen recibiendo el mismo precio”, dijo. Criticó que no alcanzó la ayuda oficial por la sequía. “Tuvimos que salir las entidades a ayudar a los productores porque la del gobierno era totalmente insuficiente”, agregó.

Ignacio Irigoyen, presidente de la Asociación Rural de Salliqueló

Apuntó: “El robo más grande que estamos sufriendo hoy en día es la brecha cambiaria, sin dudas. La producción se divide a la mitad ya de entrada. Es algo más grave aún que las retenciones. Y eso trae el desacople de los precios de los insumos, teniendo que pagar el doble de lo que deberíamos”.