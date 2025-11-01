Vuelve a soplar un viento de cola para la soja en la Argentina

El resultado electoral del 26 de octubre pasado ha tenido un impacto muy positivo en las expectativas y en los operadores del mercado. Un dato no menor que sucedió esta semana ha sido el anuncio de una nueva reducción de las tasas de 0,25 puntos por parte de la Reserva Federal.

Esta nueva reducción de rendimientos en el corto plazo, que ahora pasaron al 4% anual, aumenta la demanda de riesgo de los inversores en un momento ideal para que esto sea capturado por los bonos argentinos, esto sucedió apenas tres días después de las elecciones legislativas en Argentina. Los inversores recibieron con entusiasmo la victoria obtenida por el oficialismo, lo que se reflejó en fuertes subas tanto de acciones como de los bonos en dólares. Como consecuencia, el riesgo país se desplomó y ya se acerca a la zona de 600 puntos básicos y hay quienes proyectan que pueda llegar a 400 puntos básicos, permitiendo de está forma que la argentina pueda recuperar el acceso al crédito voluntario en los mercados internacionales.

En el análisis de los mercados de granos, la noticia que China ha vuelto a comprar soja procedente de los Estados Unidos ha tenido un impacto positivo en la tendencia de los precios no solamente en Chicago sino también en el precio FOB Golfo y su comparativo con el FOB Paranaguá en Brasil y el FOB Puertos de Upriver . Hoy la soja de Brasil es la más cara del mundo con un precio FOB de 450 US$/t mientras que la soja FOB puertos argentinos es la más barata llegando a 420 US$/t para embarque cercano y 409 US$/t para embarque en la nueva cosecha.

Trump en Corea del Sur, donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping Daniel Torok� - White House�

Si bien el precio de la soja en Chicago ya venía con tendencia alcista como una forma de anticiparse al regreso de China al mercado norteamericano, en las últimas dos semanas de octubre el mercado subió 27 US$/t, al pasar de 370 US$/t a 397 US$/t. Esta suba en el precio internacional no se trasladó al precio de la soja en nuestro país; la oleaginosa posición noviembre en el A3 tuvo una suba de apenas US$4 en el mismo período, al subir de 332 US$/t el 15 de octubre a 336 US$/t el 29 de pasado. También hay que tomar en cuenta que las posiciones futuras en Chicago entre noviembre a 395 US$/t y julio 2026 a 411 US$/t están consolidando una suba de 16 US$/t. Surge entonces la pregunta, cuánta de esta suba de Chicago se podrá trasladar a nuestros precios, y este podría ser uno de los factores alcistas.

Otro tema a considerar es el resultado actual del margen de molienda que están obteniendo las empresas aceiteras. De acuerdo al informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el FAS teórico (precio que puede pagar la industria) para posiciones de embarque cercano es de 311,7 US$/t, mientras que en el mercado disponible la soja está cotizando a 335 US$/t. Con estos números el margen de molienda sería negativo en 23,3 US$/t. Para posición de embarque para la nueva cosecha Mayo 2026, el precio FAS teórico que pueden pagar las aceiteras es de 309 US$/t mientras el precio del futuro en el A3 es de 315 US$/t, y el margen de molienda resultante es negativo 6 US$/t. Podemos decir entonces que la soja disponible tiene un mayor potencial de baja, y este es el motivo por el cual las posiciones futuras bajan a 333,5 US$ para enero, a 319,5 US$ para marzo y 314,5 US$ para Abril, pre-comienzo de la nueva cosecha.

El autor es presidente de Pablo Adreani y Asoc.