ROSARIO.- El precandidato presidencial de JxC Horacio Rodríguez Larreta no confirmó si durante un eventual gobierno suyo el campo tendrá en el Gabinete una jerarquía de Secretaría, como ahora, o un Ministerio. “No depende del rango del raviol”, expresó. Además, volvió a diferenciarse de su rival Patricia Bullrich, en este caso por una iniciativa de su competidora sobre bajar las retenciones desde el primer día. Indicó: “No es serio y no existe”.

“El poder trabajar en equipo en forma coordinada va a ayudar a dar el impulso que queremos al campo argentino, como uno de los grandes motores de la recuperación de nuestro país. Para mí, venir acá me carga de energía porque me muestra lo que es la Argentina que queremos. Esto es trabajo, más trabajo, son exportaciones argentinas que nos van a permitir estabilizar nuestras economías. Esto es el futuro”, dijo tras su recorrida por el Congreso Aapresid 2023 en esta ciudad.

El precandidato del PRO relativizó las respuestas del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, de que el oficialismo estaba eliminando retenciones a economías regionales del gobierno anterior. “Después nosotros insistir muchas veces con eso, están planteando bajarlas ahora y si lo hacen antes de que llegue nuestro gobierno mejor todavía, cada día que ganemos es bienvenido”, lanzó.

Insistió, además, que dentro de su plataforma están consideradas las retenciones cero para todas las economías regionales como la leche y el maní.

“Lo segundo es la baja gradual de las retenciones, sosteniendo el equilibrio fiscal al bajarlas. En la mano de eso trabajar para la unificación del tipo de cambio, donde hoy el impuesto más caro que paga el campo es la brecha”, enumeró. Dijo, a su vez, que lo otro importante es la apertura de mercados, ya que todo el mundo, producto de la guerra de Ucrania, necesita y demanda alimentos.

Consultado sobre si la Argentina necesita una Secretaría de Agricultura o un Ministerio, dijo: “Perfectamente podría ser un ministerio. Yo soy de los que cree que la importancia de una política pública para un gobierno no depende del rango del raviol. Le vamos a dar toda la importancia”.

Respecto de la propuesta de baja de retenciones de Patricia Bullrich, que sería más rápida, indicó: “No es por comparación y hablo en serio. Si acá yo digo retenciones cero desde el primer día me sacan en andas, pero eso no es serio. No existe. Yo hablo con propiedad y la verdad, porque yo gobierno y sé lo que es gobernar, sé lo que es tomar decisiones y lo que implica, por eso me comprometo”, expresó.

“Todos los candidatos que vengan acá van a decir sí, el campo es muy importante, pero la pregunta acá es en el cómo”, afirmó.

“Dado el freno que este Gobierno le puso al campo, nos están ganando los mercados países como Paraguay, Brasil, Uruguay, que son mucho menos fértiles que nosotros. La Argentina va a duplicar las exportaciones en dos periodos de gobierno. El campo y los alimentos representan el 68% de las exportaciones”, afirmó.

Dijo que es necesario abrir mercados, ya que hay muy pocos acuerdos comerciales con pocos países en el mundo, que solo representan el 10% del PBI mundial. “Vamos a poner toda nuestra diplomacia para conseguir acuerdos comerciales y colocar nuestros productos”, añadió.

Como señaló durante la presentación de su plataforma en la Exposición Rural de Palermo, precisó que va a simplificar los trámites en la AFIP o el Senasa. “Vamos a terminar con la industria del juicio laboral. Para una pyme agropecuaria, un juicio laboral te voltea la pyme entera. No se puede laburar así. Nadie toma empleados por el temor a que se la volteen”, afirmó. Dijo también que trabajarán sobre la infraestructura, la conectividad y el dragado de la Hidrovía.

Sobre la coparticipación mencionó que van a “volver a ser un país federal”. Afirmó: “El kirchnerismo que gobernó 16 de los últimos 20 años ha concentrado los recursos como nunca en la historia. Hoy somos un país unitario, responsabilidad del kirchnerismo. Pero nosotros vamos a cumplir lo que dice la reforma constitucional, que es el replanteo de la coparticipación”.