Canal 9: la justicia de EE.UU. falló a favor del empresario González González

Un juzgado de Delaware restituyó la posesión del canal al Grupo Albavisión Fuente: Archivo

Un juzgado de Delaware, Estados Unidos, falló a favor del empresario Remigio Ángel González González en un litigio contra el abogado Carlos Lorefice Lynch, actual director de Canal 9, por la propiedad del medio. De esta manera, restituyó la posesión del canal al Grupo Albavisión.

Según indica el fallo, el 95% del medio pertenece a Televideo, compañía de González González, y el resto de las acciones son personales. "Lynch es dueño del 0%", especifica el texto.

La sentencia dice que Lorefice Lynch "actuó de mala fe" y fabricó "un entramado" con el objeto de despojar "de forma ilegal al Grupo Albavision de sus activos en Argentina". El fallo también obliga a Lorefice Lynch a "pagar los abogados y gastos legales incurridos por el Grupo Albavision".

Tras la decisión, Víctor Santa María, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y director del Grupo Octubre, que había firmado un acuerdo para trabajar en conjunto con el canal en el lanzamiento de una nueva señal de noticias, dijo que el fallo "no modifica" sus proyectos.

La nueva señal de Santa María tiene como nombre tentativo Información Periodística (IP) y estaba estipulado que saliera al aire desde el estudio 1 de Canal 9, ubicado en Conde 50.

"Por suerte no tiene nada que ver este juicio -que hacía mucho se llevaba adelante- y para el Grupo no se modifica nada de lo que estamos realizando en el canal", dijo Santa María en diálogo con radio La Once Diez. "El proyecto IP no tiene nada que ver con el Canal 9 en sí y por suerte no nos perjudica a futuro sabiendo que podemos generar más fuentes de trabajo", agregó.

Con la colaboración de Pablo Montagna