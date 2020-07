El Grupo Octubre lanzará un canal de noticias en sociedad con Canal 9

La señal noticiosa, que tiene como nombre tentativo IP, saldrá al aire a partir de octubre próximo Crédito: shutterstock

Pablo Montagna 13 de julio de 2020

El grupo Octubre está trabajando a toda marcha para lanzar en octubre su propia señal de noticias, en conjunto con Telearte S.A., que opera elnueve .

Si bien el rumor daba vueltas hace tiempo, ya es una realidad que la pantalla local tendrá una nueva señal de noticias, la séptima en el aire tras CNN en Español , que desde hace dos años tiene producción en la Argentina.

Las misma, se suma al pool de medios que posee el grupo Octubre -de Víctor Santa María , secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh)- que es dueño de Página/12, Diario Z, las revistas Caras y Caretas, El Planeta Urbano, PIN y l as radios AM La 750, Radio Oktubre 89.1 FM (ex Malena) FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo) y desde mayo maneja parte de la programación de Radio del Plata AM 1030 .

Según pudo saber LA NACION, la señal tiene como nombre tentativo Información Periodística (IP) y saldrá al aire desde el estudio 1 de elnueve, ubicado en Conde 50.

El canal noticioso es el fruto más reciente de la alianza que sellaron en diciembre último el grupo Octubre y Telearte S.A , cuyo accionista mayoritario y presidente es el abogado Carlos Eduardo Lorefice Lynch.

Cuando se anunció la unión, las partes afirmaron que se trataba de una alianza estratégica que permite además la "exploración de nuevas posibilidades de negocios relacionados con la industria de la comunicación". Las posibilidades de una adquisición de Canal 9 por parte del grupo Octubre no se descartan, pero no están en los planes de corto o mediano plazo.

"Estamos esperanzados de que la nueva etapa será absolutamente beneficiosa para ambos y dará lugar a la creación de nuevos trabajos en una industria, en constante innovación", indicaron fuentes allegadas a ambos grupos a este diario.

Actualmente entre los productos y/o producciones que Octubre tiene en la pantalla de El Nueve se encuentran Caimi a las 6, en dúplex con La 750 AM (de lunes a viernes, de 6 a 6.30); TL9 Federal (lunes a viernes, de 6.30 a 7), Nara que ver (los sábados, de 14 a 15), Vivo para vos (los sábados y domingos, a las 21), Mujeres Cine: ciclo Octubre TV (los domingos, a la medianoche). El sábado 30 de mayo, elnueve emitió un especial por los 30 años del diario Página/12.

No es la primera vez que Telearte S.A hace un convenio con otro grupo de medios: previamente había firmado una alianza (que finalizó el 31 diciembre de 2019) con el grupo Prisa, el holding de medios españoles dueño del diario El País y más de una docena de radios en todo el mundo.

Desde esta nueva señal de noticias, argumentaron para explicar el timing del lanzamiento que el mundo no será el mismo después de la pandemia, y que el universo de la información también debería cambiar. "IP será una señal donde el oficio periodístico vuelve a ponerse en valor, de la mano de jóvenes periodistas que aportarán una mirada fresca, nueva, rebelde, y objetiva", afirman.

A la espera del debut, en las próximas semanas se terminará de definir la programación (en el horario de 6 a 1 de la madrugada), así como también quién dirigirá IP y cuáles serán sus figuras periodísticas.

También por estas horas se terminarán de definir los detalles de aprobación del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), y su ubicación en la grilla en los principales cableoperadores del país.