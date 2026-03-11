Caputo dijo que no se enteró de las repercusiones entre los empresarios por las críticas de Milei a Rocca y Madanes

NUEVA YORK.- En medio de disputa entre Javier Milei y los empresarios -la UIA manifestó su “profundo malestar y preocupación” por los ataques del Presidente a empresarios-, el ministro de Economía, Luis Caputo, que mantuvo una intensa actividad en la Argentina Week, dijo a LA NACION desconocer la repercusión que habían tenido las críticas del mandatario.

“No vi nada de nada de las noticias. No tuve tiempo. Me bajé del avión el lunes y como me bajé, empezó la primera reunión y hasta ahora”, dijo al cierre de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Bank of America.

-¿No vio el comunicado de la UIA de hoy?

-No, nada. Cero. ¿Por qué decís que hubo ruido?

-Por lo que dijo Milei sobre Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Fate.

-Ah, OK. A mi me parece que todos lo conocemos. Él es bien frontal, dice lo que piensa, y sobre todo trata de reinculcar, porque creo que en la Argentina se perdieron mucho los valores morales, y hace mucho que venimos hablando de esto y es algo que él piensa desde hace 10 años, y hace a la batalla cultural. Los nombres no hacen tanto al tema; es el sistema que se instaló en la Argentina por mucho tiempo, que le quiso hacer creer a la gente que era en beneficio de la gente y era en perjuicio suyo y en beneficio de unos pocos. Cuando el Presidente hace nombres, como con artistas o cantantes, nunca es personal; es siempre para dar la batalla cultural y que lo que se dijo durante tantos años no era cierto.

Respecto a la Argentina Week, Caputo dijo que el balance fue “espectacular”, y destacó la combinación de que hayan participado empresarios e inversores argentinos y extranjeros: “Le sirvió a todos porque retroalimentó un momento impresionante”.

“Las inversiones que se vienen son para la Argentina realmente astronómicas. Y también fue muy bueno para los gobernadores haber visto esto de primera mano; que realmente todos los ojos del mundo están puestos en la Argentina; el interés que hay por invertir. Les abre mucho los ojos. Porque eso es inversión para sus provincias; es más trabajo. Entonces, ellos son los que se llevan el mayor jugo de de esto", dijo el ministro, en referencia a los once mandatarios provinciales que participan del encuentro.

El jueves, los gobernadores participarán de un panel organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

“Lo más importante es lo que remarcaron ellos, que fue que este rumbo no se cambia. Entonces, eso creo que es importantísimo escucharlo de la oposición. La combinación de haber estado todos juntos, funcionarios, gobernadores, empresarios locales y extranjeros, inversores locales y extranjeros, hizo un combo espectacular”, añadió Caputo, que destacó la organización “impresionante” del evento, en el que trabajaron la embajada argentina y la Cancillería, ademas de los bancos JP Morgan y Bank of America y los socios de la Argentina Week.