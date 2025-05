Caputo dio más detalles de cómo se podrá operar con dólares bajo el nuevo plan del Gobierno

Un día después del anuncio del Gobierno para acelerar el uso de los dólares que los argentinos tienen en la economía informal, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dio más detalles este viernes sobre cómo se podrá operar con el nuevo régimen, que consideró “refundacional”. En tanto, y en medio de las críticas de la oposición por las prácticas de lavado de activos que podrían venir adheridas a la medida, el funcionario opinó lo contrario y dijo que esto mejorará la actividad de los organismos fiscalizadores.

“Es un cambio refundacional, tuvo más repercusión que la salida del cepo porque la gente se sintió finalmente aliviada. Estábamos en este sistema donde desde el Estado oprimíamos y la mayoría se había acostumbrado. Y de repente lo sacamos y la gente dice ‘¿en serio me vas a sacar esto?’ porque estaba acostumbrada”, indicó Caputo, quien consideró que la Argentina “regulaba para la excepción” y asumía que los 50 millones de habitantes eran “terroristas y narcos”, y que por eso se hacían controles que llevaban a los contribuyentes a actuar en la informalidad.

En eso, el ministro de Economía de Javier Milei ahondó sobre algunos detalles en la práctica de cómo se podrá obrar con el sistema que entró en vigencia hoy a través de normativas que se publicaron en el Boletín Oficial y que tendrá una segunda etapa con un proyecto de ley que se enviará al Congreso para darle mayor seguridad jurídica a quienes operen con montos de mayor volumen.

Adorni con el equipo de Economía, antes de anunciar el nuevo paquete de medidas el jueves X @madorni

Consumo, autos e inmuebles

En línea con lo que explicaron el jueves cuando se realizó el anuncio en la Casa Rosada, Caputo detalló ahora que los $50 millones que podrán mover las personas físicas sin que se genere un reporte por la actividad es un monto individual y por mes. “Por debajo de $50 millones por mes, cada persona puede gastar sus ahorros sin problemas porque ARCA [la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP] no recibe esa información y no la puede perseguir“, precisó en A24.

También dijo el ministro que hay dos vías diferentes donde cada uno podrá utilizar el dinero: el consumo y los bienes registrables.

En cuanto al consumo, por ejemplo en el supermercado, para productos de la diaria, los billetes se podrán mover sin riesgo de ningún reporte a ARCA porque tampoco implicarán ningún aumento patrimonial, indicó el titular de Hacienda. “No te va a pasar que vas al súper, gastás $100.000 y tenés que mostrar tu DNI o te dividen los tickets", expuso.

El Gobierno busca que parte de los fondos se vuelquen al consumo diario Daniel Basualdo

En tanto, en cuanto a los bienes registrables (como activos financieros, departamentos, campos), Caputo explicó que las personas podrán inyectar los dólares para comprarlos pero que, como por su valor excede los $50 millones, en ese caso deberán adherirse al nuevo Régimen de Ganancias Simplificado, también anunciado el jueves.

Esa posibilidad, precisó, estará disponible desde el 1 de junio y quedará abierta para que la gente se sume. "Te adherís y ARCA deja de fiscalizarte por el lado del consumo y el incremento patrimonial, lo que no implica que vos no tengas que declarar ese incremento. Si te comprás un departamento, está perfecto, después lo vas a declarar en Bienes Personales y pagarás impuestos", desglosó. Bajo ese régimen, en mayo de 2026 el ciudadano que haya adherido tendrá el monto de Ganancias que le presente ARCA en la web oficial para cobrarle. Podrá aceptar y pagarlo, o rectificarlo en función de los datos que presente.

En eso, el ministro recomendó que incluso aquellos que compren bienes registrables que no superen el umbral de $50 millones (como una moto) se sumen al Régimen de Ganancias Simplificado. “Yo te recomendaría apretar el botón, porque si bien está por debajo de los $50 millones, después lo vas a tener que declarar en tu patrimonio", indicó.

Dijo Caputo además que quienes quieran adquirir un inmueble podrán hacer el pago de dos maneras: depositar los dólares en el banco o pagárselos al vendedor y que él los bancarice.

Además de las medidas que salieron por DNU, el Gobierno enviará una ley al Congreso para dar mayor seguridad jurídica a quienes pretendan hacer operaciones por encima del umbral de $50 millones, como comprar un departamento Daniel Basualdo

“Vamos a ver la reacción de la gente. Con $50 millones, que hagan consumos es un paso importante, abarca a la mayoría de los argentinos, que no van a tener problemas porque ARCA no va a contar ni con la información. Y en bienes registrables ahí tenés un punto en que algunos pueden preferir mayor seguridad jurídica. Por eso estamos mandando una ley al Congreso, para proteger a la gente de un próximo gobierno que quiera venir a hacer maldades. En el proyecto se sube el umbral del penal-tributario y se reducen los años de prescripción. Entonces, cuando llegue otro gobierno, ya va a haber prescripto”, explicó sobre ese texto que se remitirá al Palacio Legislativo y deslizó: “Si querés mayor seguridad, es obvio que tenés que votar a los que estamos promoviendo esto”.

Asimismo, les mandó un mensaje a los legisladores y les planteó que no avalar este plan es ir contra los ciudadanos.

Lavado

Por otro lado, el ministro se mostró confiado de que esto dará mayor formalidad al sistema y negó que acelere el blanqueo de fondos que provengan de actividades ilegales.

“Esto no relaja ningún control contra el terrorismo, el narcotráfico... Al contrario, si tenés recursos limitados, es mejor antes que investigar a 50 millones de argentinos, que te concentres en los terroristas, los narcotraficantes. Hasta hoy investigaban a todos”, comparó y aseguró que cada uno de los organismos seguirán con sus tareas contra el delito, con más herramientas disponibles, porque tendrán menos casos para revisar.

“En términos conceptuales no cambia nada [de los Reportes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (ROS/RFT)]. Vos por ahí tenés un ROS y ni te enteraste, cualquiera tiene, porque los límites eran bajísimos. Entonces, ¿cómo hacía la Unidad de Información Financiera (UIF) para procesar, si les mandaban que todo el mundo era sospechoso? Por eso, desde el punto de vista de la UIF, del GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional], es un paso adelante, es mejor lo que se está haciendo, es más formalidad, por lo tanto les facilita el trabajo“, señaló Caputo y añadió: “Antes la gente ni sabía lo que se reportaba: cuando sacabas plata de un cajero, con los escribanos, en las inmobiliarias, los registros del automotor... Se volvían locos en ARCA con esos datos, no se podían ni procesar”.

Según Caputo, ahora será más fácil para ARCA (ex AFIP) focalizarse en quienes realicen movimientos ilícitos

Además, consideró que este nuevo régimen hará que más dinero se vuelque a la economía formal y, por lo tanto, que pueda registrarse para el cobro de las cargas tributarias, mientras que antes se buscaban mecanismos para la evasión.

“Los que pagamos impuestos queremos pagar menos. ¿De qué sirve que esté todo el mundo en negro, viendo cómo hace para evadir a ARCA? Desde el Estado empujaron a tener esos ahorros [en negro]. Bueno, dejá tranquila a la gente, que gaste la plata como quiera y todos nos vamos a beneficiar de eso, porque se va a formalizar. Si vos vas ahora querés comprar una moto, no tiene que ser más en negro. La podés comprar, vas a pedir la factura y entonces el comerciante va a tener que pedir factura también él. Blanqueás la cadena, se formaliza la economía por la positiva y se aumenta la recaudación, no persiguiéndote como si fueras un delincuente, sino invitándote a un nuevo régimen que va a ser saludable. Al menos vas a estar pagando IVA, Ingresos Brutos... Esto formaliza la cadena y hace más fácil que podamos bajar impuestos“, indicó.

Sin embargo, Caputo aseveró que el Gobierno no tiene una cifra estimada de cuántos dólares podrían inyectarse en la economía con este plan. “No tenemos una proyección, el espíritu es el de devolverle la libertad a la gente, el del respeto irrestricto de la propiedad privada, lo hicimos 100% con ese enfoque”, planteó, cuando desde la oposición les achacan que este paquete de medidas llega porque la Casa Rosada necesita dólares que no tiene.

Sin plegarse a esas versiones, el ministro siguió: “No hay un dato real. Alguno empezará desde mañana [a volcar los dólares], otro será más cauto, pero un amigo le dirá ‘gasté 30 millones y no pasó nada’. Otro dirá ‘voy a esperar a ver si pasa la ley porque me quiero comprar un departamento y quiero estar seguro’. No tiene sentido hacer una proyección porque hicimos el plan con el espíritu de decirles a los argentinos ‘ustedes no son delincuentes’. Si queremos que la sociedad vuelva a confiar en los políticos, la dirigencia tiene que confiar en la sociedad, es el primer paso y lo que estamos haciendo”.

Qué rol jugó el FMI

En tanto, Caputo negó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que la Argentina tiene un acuerdo vigente, haya exigido esta decisión para fortalecer las reservas.

“No [hubo un pedido del FMI]. O sea, por supuesto nos comunicamos con el Fondo y le contamos. De hecho, tengo un mensaje de ayer de uno de los miembros del FMI poniéndome ‘muy buenas las medidas’. Así que... [No hubo condicionamientos] tampoco ni del GAFI ni de la UIF", expresó.

Dijo también el ministro que, por el sistema anterior, a este momento 1000 contribuyentes representan 50% de la recaudación y 11.000, más de 70%. “Cada vez se evadió más”, sintetizó y remarcó: “Más claro no puede estar, era un delirio”.