El análisis de Cristiano Rattazzi sobre las medidas anunciadas por Luis Caputo para los “dólares en el colchón”

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi definió de “necesarias” las medidas anunciadas este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a los dólares no declarados y consideró que abren camino “hacia la libertad”. Entrevistado por José Del Rio en LN+, el exnúmero uno de Fiat Chrysler volvió a apoyar las decisiones económicas de la gestión libertaria y ponderó: “La libertad es poder usar los ahorros que uno tiene libremente".

Rattazzi comparó los anuncios de Caputo con la quita del cepo para la adquisición de la moneda norteamericana. “Era muy necesario. Para mí tenía que haber sido antes, y fue donde evaluaron que era un buen momento. Esto es lo mismo”, señaló el empresario de 77 años.

A pesar de que resaltó la importancia y los beneficios que puede tener la medida que busca fomentar que los ahorristas con dólares no declarados -o “en el colchón”- reinserten esas divisas en el sistema financiero, Rattazzi marcó que “eso no quiere decir que el lavado o el narcotráfico no se ha controlado; en general, son cifras más grandes que las que uno saca del colchón”.

“Que la gente tenga 10.000, 5000 o 6000 dólares ahorrados y los lleve a los bancos o los use no es nada malo para la economía, y es bueno para el país”, sostuvo.

Cristiano Rattazzi: “La libertad es poder usar los ahorros que uno tiene libremente"

A su vez, el empresario de la industria automotriz diferenció esta medida con la convertibilidad, y postuló que el gobierno de Javier Milei debería continuar en el camino de la dolarización endógena. “No tengo nada contra la convertibilidad, pero como acá está la posibilidad de que lleguen algunos y te afanen los ahorros ya que dicen barbaridades y cualquier cosa… hay que ir lo más rápido posible a la dolarización”.

Por último, Rattazzi opinó sobre la importancia que entiende que tuvo el resultado electoral de las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires en relación con la inversión. Y resaltó la necesidad de que el Gobierno y el Pro se unan para ganar en la provincia.

El presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada, junto a Cristiano Rattazzi Ignacio Sánchez - LA NACION

“La ciudad es una kermés para mostrar fuerza, una batalla de poder. Era bastante lógico que La Libertad Avanza pusiera buena gente y demostró que el país está cambiando en serio”, dijo el empresario sobre la victoria de la lista encabezada por Manuel Adorni.

“Es fundamental que vayan juntos en la provincia de Buenos Aires. Mauricio [Macri] siempre me dijo que le dio autoridad a [Cristian] Ritondo para que haga el acuerdo con LLA, y a pesar de los enojos, al final, cuando lo felicita a Milei por haber ganado la ciudad, quiere decir que en la provincia van a ir juntos, que es lo más importante que hay para un país nuevo. Porque el mensaje de un triunfo de una vieja gestión que la mayoría pensaba que no iba a volver sería pésimo para las inversiones“, sentenció.