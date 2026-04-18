Caputo dio nuevos detalles sobre los fondos garantizados con organismos multilaterales y destacó el respaldo del FMI

WASHINGTON.- El ministro Luis Caputo deja esta capital luego de tres días convencido de que fue el “mejor” paso del equipo económico por una asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), tras los anuncios de la segunda revisión del acuerdo, las garantías de los organismos multilaterales para financiar deuda y las nuevas señales de respaldo de Kristalina Georgieva.

Luego de un encuentro “muy agradable” de poco más de una hora con la directora gerente del Fondo, cuando el viernes ya anochecía en Washington y la intensa actividad de la Asamblea de Primavera ya se había disipado, Caputo dio nuevos detalles del mecanismo financiero que anunció esta semana con apoyo del BM y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir unos US$4000 millones de bancos privados para refinanciar la deuda que vence en julio próximo, una idea que surgió en diciembre pasado.

Leonardo Madcur, José Luis Daza, Luis Caputo, Kristalina Georgieva, Santiago Bausili y Vladimir Werning, en la sede del FMI, en Washignton. X

“Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza”, dijo Caputo a un grupo de periodistas argentinos, entre ellos de LA NACION, al término del encuentro. “[Georgieva] está superimpresionada con los logros”, añadió el ministro, que estuvo acompañado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning; y el representante argentino ante el Fondo, Leonardo Madcur.

El Fondo sabía de la estrategia para conseguir las garantías de los organismos multilaterales y “la validó”, señaló el titular de Economía.

“De hecho Georgieva tiene una relación muy cercana con Ajay Banga [presidente del BM] y con Ilan Goldfajn [presidente del BID]. Estaban totalmente al tanto y les explicamos lo que ya yo expliqué muchas veces: que no es que nos estamos perdiendo una oportunidad al no salir al mercado. Al contrario, nosotros estamos refinanciando deuda. Entonces nuestra función es refinanciarla a la menor tasa posible. Y a su vez eso facilita que el riesgo país baje y que entonces en el futuro se pueda salir al mercado a una tasa más razonable. Estuvo 100% de acuerdo con la estrategia“, dijo el ministro, que había llegado a Washington horas después del anuncio de la aceleración de inflación en marzo por décimo mes consecutivo.

Caputo también expuso al Fondo cómo planean llegar a reunir unos US$10.000 millones con tres estrategias paralelas. Los US$4000 millones de bancos privados mediante garantías de organismos multilaterales, otros US$4000 millones con las licitaciones con bonos para locales en dólares (2027 y 2028), y otros US$2000 millones con las privatizaciones que lleva adelante el Gobierno.

“Por lo tanto, ya tenemos el financiamiento para los próximos tres pagos, o sea 18 meses”, detalló Caputo.

El ministro además remarcó una diferencia en la estructura de las garantías diseñadas con el BM y con el BID.

Luis Caputo y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en Washington. @igoldfajn

Mientras en el primer caso -por un monto de US$2000 millones- el BM será el encargado “de todo” y de implementarlo con los bancos privados, en el caso del BID -que anunció garantías por US$550 millones- el equipo económico fue el que hizo el pedido de propuestas a los bancos.

“Entonces con la garantía del BID, los bancos después nos hacen una propuesta que en este caso va a ser probablemente de dos a uno, lo mismo en caso de que cerráramos algún otro como el del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el nivel de apalancamiento sería de dos a uno", explicó. Así, con las garantías del BID, Caputo apunta a conseguir fondos por US$1100 millones de los bancos privados -cuyos nombres evitó detallar, aunque serán “los de siempre”- que se usarán para los vencimientos por US$4300 millones del próximo 9 de julio.

“Con la CAF nos hemos reunido. Tienen toda la intención de sumarse, no puedo garantizar nada porque no lo tenemos cerrado”, agregó.

La idea de esta estrategia surgió en diciembre pasado, en una de las reuniones con Banga. “Yo le dije que nos parecía que la mejor forma de ayudar era que ellos mostraran flexibilidad a la hora de armar nuevos productos. Y el presidente del Banco Mundial suele querer hacer cosas de ese tipo, salir de lo tradicional. Ahí fue cuando decidimos no ir al mercado, porque nos vimos venir que nos iban a ayudar e iba a ser mucho más barato. Ese fue el origen”, detalló.

Las tasas de estas estructuras garantizadas por organismos internacionales rondan entre el 5,5% y 6,5%, menor al 9,5% o más que el Gobierno podría conseguir en el mercado en este momento.

“De alguna manera les volvimos a mostrar al mercado y a la gente que cuando decimos algo nosotros lo cumplimos. Cuando decíamos hace algunos meses que no salíamos al mercado porque estábamos analizando alternativas más baratas, algunos decían ‘ah, se perdieron la oportunidad o nos están mintiendo’. No, no estábamos mintiendo. Y esta es la prueba. Lo que pasa es que cerrar estos acuerdos lleva tiempo”, dijo.

Al ser consultado sobre si con una eventual tendencia a la baja del riesgo país el Gobierno podría evaluar volver al mercado este año, Caputo dijo que no lo creía probable.

“Este año no veo volver a recurrir al mercado. Tenemos los recursos. Es una buena pregunta porque el mercado te puede sorprender y entonces por ahí, ahora que entienden que hay alternativas diferentes, se produce lo que se llama un repricing. El timing del mercado no lo sabemos ni nosotros que hemos trabajado muchos años ahí. Entonces, nunca sabés”, explicó.

Luis Caputo y Santiago Bausili, en el Atlantic Council. Guillermo Idiart

“Lo que está claro es que hoy los fundamentos económicos de la Argentina serían equivalentes a un riesgo país bastante más bajo. Ahora, el mercado lo predecía más arriba porque tiene en cuenta el pasado argentino, que pesa mucho. Fuiste un país que defaulteó nueve veces, que le sacó 13 ceros a su moneda, que tuvo dos hiperinflaciones. No nos apura nadie, la idea es que saldremos al mercado cuando pensemos que el riesgo país lo amerita. Pero como en el mientras tanto tenemos la plata para pagar por los próximos 18 meses, ¿para qué forzar una situación?“, indicó.

Respecto al encuentro con Georgieva, señaló que además del programa de la Argentina y las variables económicas hablaron de la situación en Medio Oriente y también de la reanudación de las relaciones del FMI con Venezuela, suspendidas desde 2019.

“Le explicamos la estrategia de todo: de crecimiento, financiera, en detalle cuáles eran los pasos. Ella igual está al tanto de todo. Fue una reunión muy agradable porque como el vínculo es muy frontal y muy bueno, hay una relación de confianza que nunca hubo entre la Argentina y el Fondo. Entonces eso facilita mucho todo", señaló Caputo.

“Ella dijo: ‘Yo confié desde el día uno’, lo cual es cierto. Ella confió desde el día uno. Un vez que me expresó ‘dijeron que iban a hacer algo imposible y lo hicieron posible’, desde ese día ella siempre tuvo mucha confianza, así que felicitó por todo lo que estábamos haciendo, por los resultados”, amplió y aseguró que en esta reunión formal no hubo consultas por la aceleración de la inflación en los últimos meses.

Respecto a la segunda revisión del acuerdo, que destrabó el desembolso de unos US$1000 millones que se esperan para mayo una vez que sean aprobados por el board del Fondo, Caputo la calificó de “muy buena” y “absolutamente cumplible”.

“Es razonable con el programa que nosotros hemos venido planteando siempre. Ellos fueron muy respetuosos de nuestro programa”, dijo. También señaló que no se habló de reforma tributaria. “Nunca les prometimos que la aprobaríamos este año”, añadió.

“Ellos siempre entendieron que lo que es tributario nosotros lo vamos a ir haciendo a medida que el superávit fiscal nos lo permita. Porque la realidad es que lo que nosotros no queremos es incurrir en ningún déficit. No queremos de ninguna manera exponer a los argentinos a una situación en la que se puede perder el ancla fiscal. Entonces la forma en que vamos a seguir bajando impuestos es en la medida en que logremos aumentar el nivel de superávit. Ellos lo tienen claro”, señaló.

El ministro también destacó que Georgieva pone a la Argentina de ejemplo como uno de los países que mejor atravesó el impacto de la guerra en Medio Oriente. “La Argentina siempre fue un país al que le pasó lo contrario. Cada vez que había un shock era el que más sufría, independientemente de cuál fuera el shock”, dijo.

Respecto a la reanudación de las relaciones del FMI con Venezuela, afirmó que hablaron “bastante” del tema con Georgieva, y lo calificó como “una muy buena noticia, porque es un país de la región”

“Nosotros queremos que le vaya bien, es en el interés de todos. Nosotros no nos opusimos, definitivamente”, señaló sobre el proceso en el Fondo que llevó al nuevo vínculo del organismo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, en el poder desde la captura del chavista Nicolás Maduro el 3 de enero pasado en un operativo de Estados Unidos.