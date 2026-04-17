Pese a la suba de marzo, el FMI pronosticó una baja de la inflación en los próximos meses

WASHINGTON.- Luego de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, que allanó el camino para un desembolso de US$1000 millones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que en los próximos meses se desarrollará un “proceso de desinflación” respaldado por “políticas fiscales prudentes” y destacó la “estrategia financiera global” prevista por el Gobierno para este año, que incluye las garantías de organismos multilaterales anunciadas en Washington por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, sobre un posible otorgamiento de un waiver a la Argentina por el incumplimiento de la meta de reservas del año pasado, el Fondo señaló que esa “es una decisión que compete” a su directorio, que deberá dar luz verde a la revisión que habilite el desembolso de US$1000 millones.

“Consideramos este acuerdo como un resultado muy positivo, tanto para la Argentina como para el Fondo. Mantuvimos conversaciones muy productivas con el Gobierno y seguimos colaborando muy estrechamente", señaló Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en una conferencia de prensa en la sede del organismo en Washington, de la que participó LA NACION.

Luego, Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo y funcionario clave en las negociaciones con la Argentina, hizo referencia a la aceleración del índice de inflación que, en marzo, con el 3,4%, tuvo el décimo mes consecutivo de aumento.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. KENT NISHIMURA - AFP

“El aumento inflacionario refleja una serie de factores. Claramente, el incremento de los precios de la energía a nivel mundial tuvo un impacto durante marzo. Básicamente, se observaron aumentos también en los precios estacionales, como en el sector educativo, así como en los precios regulados, a medida que las autoridades comienzan a, supongo, corregir algunos de los desajustes en los precios relativos que subyacen a esta situación”, explicó Cubeddu.

“Por lo tanto, existen razones que explican el aumento de la inflación que presenciamos en marzo. Proyectamos que en los próximos meses se desarrolle un proceso de desinflación. Los indicadores de alta frecuencia correspondientes a abril sugieren que, efectivamente, así será. Este proceso se verá respaldado por políticas fiscales prudentes, sustentadas en un anclaje fiscal muy sólido —cuya credibilidad se está fortaleciendo— y también por mejoras en el marco de política monetaria, las cuales contribuirán a apuntalar el proceso de remonetización de la economía", amplió.

Si se observan las expectativas de inflación, la proyectadas a 12 meses se mantienen relativamente bien ancladas, situándose en un rango cercano al 25%, resaltó Cubeddu. “Esto resulta, por tanto, relativamente consistente con nuestras previsiones para el presente año”, sostuvo.

Luis Caputo y Santiago Bausili Guillermo Idiart

Consultado respecto a si la idea de un cambio en la implementación de la metodología de medir la inflación constituía uno de los elementos pendientes para que la revisión del acuerdo sea elevada al board, Cubeddu respondió que esa “no es una condición” para que avancen hacia el directorio.

“Diría que las ponderaciones de la inflación son un asunto que se encuentra en fase de discusión. Las autoridades han explicado que actualizarán la forma en que reportan la inflación una vez que el proceso de desinflación se haya instaurado y consolidado“, resaltó.

En lo que respecta a la estrategia de financiamiento y a las perspectivas sobre las fuentes de financiación alternativas, el Fondo remitió a lo expuesto en el comunicado de prensa del staff level agreement.

“Las autoridades están implementando una estrategia multifacética, que abarca diversos frentes y consta de diferentes componentes. El primero consiste en intentar movilizar financiamiento en dólares proveniente de los mercados internos locales. El segundo tiene que ver con la venta de activos estatales o la privatización. El tercero se lleva a cabo mediante operaciones de recompra (repos) del Banco Central. Y, finalmente, el cuarto se realiza a través de préstamos de bancos comerciales que cuentan con la garantía de bancos multilaterales de desarrollo, tales como el Banco Mundial y el BID. Consideramos que este aspecto resulta también esencial —y de igual importancia— para la estrategia financiera global prevista para el presente año“, dijo Cubeddu, en referencia a los anuncios de Caputo en las últimas horas.

El Banco Mundial se comprometió a aportar garantías por US$2000 millones para que el Gobierno logre financiamiento de bancos privados destinado al pago de la deuda de US$4300 millones que vence el próximo 9 de julio. En el mismo sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este viernes garantías por US$550 millones. El Gobierno además negocia otro monto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Según explicó Caputo, el Gobierno espera sumar con estas estructuras garantizadas por organismos internacionales unos US$4000 millones en total a una tasa de entre 5,5% y 6,5%.

De cara al futuro, la perspectiva del Fondo es que, gracias a la movilización de este financiamiento, a la implementación del programa y a una mayor acumulación de reservas, se observe “una reducción en los diferenciales de riesgo (spreads) y, con el tiempo, un acceso oportuno y más sostenible a los mercados internacionales de capitales“, explicó Cubeddu.

En la primera revisión del programa, a mediados del año pasado, el Fondo había planteado que el regreso a los mercados debería haber sido hacia “principios de 2026″. Y en el comunicado del miércoles sobre la segunda revisión señaló que “con el tiempo” se espera “un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales“.

“En lo que respecta al tema de las reservas, surgieron interrogantes en relación con el waiver en el marco del programa. Lo que tenemos previsto es que las autoridades logren acumular reservas internacionales netas por un monto de, al menos, US$8000 millones durante este año. Parte de este esfuerzo tiene por objeto compensar algunas de las disminuciones que se registraron el año pasado“, dijo el funcionario del Fondo.

Esa meta se verá respaldada por los esfuerzos para movilizar financiamiento externo, así como por la continuidad en las compras de divisas por parte del Banco Central (BCRA), detalló.

El presidente Javier Milei, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York. FMI

“El BCRA avanza precisamente en esa dirección. De hecho, en lo que va del año, ya adquirió divisas por US$6000 millones”, añadió.

Además, Chalk destacó que existe un “esfuerzo continuo por eliminar las distorsiones de la economía, abrirla al exterior y aumentar la productividad”.

“Ya estamos viendo resultados de ello en el sector energético: la Argentina es ahora un exportador de energía. Esto resulta sumamente valioso en las circunstancias actuales, en las que se están obteniendo precios más altos para la energía”, señaló, en referencia al impacto de la guerra en Medio Oriente en el sector energético.

“[El acuerdo] se trata de un importante compromiso conjunto, tanto de las autoridades como nuestro, para apoyar al país: por parte de las autoridades, para implementar las políticas; y por nuestra parte, para respaldar a la Argentina. En cuanto a la finalización de las medidas pendientes, diría que no constituye un problema mayor", remarcó, en referencia a la parte final del comunicado difundido el miércoles pasado, que había generado algunas dudas.

“Hay algunos aspectos técnicos que hemos resuelto en relación con el proceso de presentación del programa ante el board, así como la revisión de ciertos detalles documentales", explicó.

“Posteriormente, debemos presentar ante nuestro directorio la solicitud de waiver. Esa es una decisión que compete a nuestro directorio. Nosotros elevaremos la propuesta al directorio, y serán ellos quienes decidan, en el momento oportuno, sobre la cuestión del waiver“, respondió Chalk ante una consulta de LA NACION sobre si el organismo le dará un “perdón” a la Argentina por incumplir la meta de reservas el año pasado.

Cubeddu también hizo hincapié en el waiver. “Cabe señalar que estas son solicitadas por las autoridades y aprobadas por el directorio ejecutivo. Nuestro plan consiste en presentar el caso ante el board en algún momento entre principios y mediados de mayo. Actualmente nos encontramos en pleno proceso de preparación de la documentación necesaria para tal fin", dijo.

“Considero que lo ocurrido a lo largo de este año representa un impulso político muy positivo para el país. Se aprobó un Presupuesto, lo cual fue muy importante. También se llevó a cabo una reforma laboral significativa. Se están acumulando reservas gracias a la acción constante del Banco Central en los mercados para adquirirlas. Recientemente, hemos observado mejoras técnicas en sus operaciones monetarias —tal como habíamos solicitado—, las cuales consideramos que serán de gran valor”, señaló Chalk.

“Consideramos que ya se ha establecido un marco integral; se trata de un marco macroeconómico sólido y coherente. Creemos que será fundamental para dar continuidad a la senda de mejora en la que se encuentra la Argentina, algo que, a mi juicio, ya se está viendo reflejado también en los mercados”, añadió el funcionario del Fondo.

El ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, en Washington. @igoldfajn

Más tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá un encuentro formal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la sede del organismo, donde se desarrolla la Asamblea de Primavera que culmina este viernes. Ambos ya habían tenido un encuentro informal el miércoles pasado.