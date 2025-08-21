LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto

Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1335 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1317,84 para la misma operación

¿De cuánto fue la inflación de julio?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

La divisa minorista cerró este miércoles a $1275,92 para la compra y $1317,84 para la venta.

