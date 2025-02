Caputo mantuvo una reunión virtual con la número dos del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausilli, mantuvieron este viernes una reunión virtual con Gita Gopinath, directora adjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de la negociación entre la Argentina y ese organismo por un nuevo financiamiento que necesita el Gobierno para fortalecer las reservas.

Esta reunión se da en un contexto de creciente nerviosismo en el mercado por la falta de definiciones en esta negociación con el Fondo y en el que se suma el condimento de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, genera agitación en los mercados globales.

En ese sentido, si bien no se puede hablar de definiciones, la reunión virtual con Gopinath puede tomarse como una buena señal para los inversores ávidos de mayor certidumbre. Mucho más, luego de que la propia funcionaria del FMI destacara en su cuenta de la red social X que se había tratado de una conversación muy positiva.

En su posteo, que fue rápidamente replicado por Caputo en su propia cuenta de X, Gopinath expresó: “Excelente conversación con el Ministro @LuisCaputoAR y @BancoCentral_AR Presidente Bausili. Se están logrando muy buenos avances en las negociaciones hacia un nuevo programa respaldado por el Fondo para mejorar aún más la estabilidad y el crecimiento en Argentina”.

En concreto, lo que busca el Gobierno en esta negociación es conseguir US$11.000 millones del Fondo para fortalecer las reservas que se requieren para hacer frente al aumento en las importaciones, y para mejorar el balance de reservas brutas que se necesitan para poder proyectar una salida tranquila del cepo cambiario.

Aunque desde Economía se afirma que todo va encaminado, la rubrica aún no está, y eso no es bueno ante la vista de los mercados. Algo que algunos analistas, ya empiezan a advertir. “Cada día que transcurra en donde no se confirme el acuerdo con el FMI, Wall Street seguirá vendiendo Merval. La ‘no noticia’ es en este contexto una ‘mala noticia’. La negatividad del mercado en USA no ayuda”, dijo Germán Fermo, profesor de la Universidad de San Andrés y hombre que conoce los humores de los mercados al detalle, en la red X.

En este escenario, no es casual que en febrero, el Merval haya derrapado un 18% y los bonos, un 5%. Sobre todo después de que a la indefinición sobre el nuevo acuerdo con el FMI se sumara el escándalo protagonizado por el propio Milei con la criptomoneda $LIBRA.

En el Ministerio de Economía, sin embargo, prevalece el optimismo –mayor aún luego de la reunión de este viernes con Gopinath–. Desde esa cartera reafirman que el acuerdo sigue cocinándose y descartan cortocircuitos con el Fondo. Este viernes, en el Palacio de Hacienda no quisieron hacer comentarios oficialmente.

En tanto, como publicó LA NACION, quienes conocen estos tipos de acuerdos de cerca creen que el Gobierno logrará cerrar el nuevo programa, pero alertan sobre cómo la geopolítica puede incidir sobre el mismo, sobre todo luego del giro de Milei con relación a la situación de Ucrania. Es más, hasta los más pesimistas –opositores y técnicos– consideran que el acuerdo tarde o temprano se cerrará políticamente. A la luz de lo expresado en X, la reunión virtual de ayer fue tomada tanto por Caputo como por Gopinath, como un paso más en esa dirección.

