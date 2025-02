Febrero cierra en rojo: el riesgo país subió 26% y hubo acciones que cayeron 30% en el mes

Febrero fue un mes de números en rojo en el mercado financiero. Entre el escándalo que generó la criptomoneda $LIBRA, el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema y las turbulencias que se registraron a nivel global por el aumento de aranceles que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los bonos argentinos tendieron a la baja y el riesgo país avanzó 26% este mes, lo que lo ubicó en el nivel más alto en cuatro meses.

En la última rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan cerró en 780 puntos básicos, once unidades más que el jueves (+1,43%). Al observar el recorrido que tuvo a lo largo del mes, acumuló una escalada de 162 puntos básicos (+26,2%), envión que lo llevó a tocar valores que no se veían desde diciembre pasado.

Fue una respuesta a la caída que presentaron los bonos soberanos de deuda, ya que el riesgo país mide la diferencia que pagan los bonos emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mundo). Este viernes, los títulos Bonares retrocedieron 0,82% (AL41D) y los Globales lo hicieron hasta 0,65% (GD41D).

El presidente Donald en la Casa Blanca (Carl Court/Pool via AP) Carl Court - Getty Images North America

“El contexto global se ha deteriorado en el margen, pero hay dos factores clave en juego. En primer lugar, dudas sobre la política cambiaria, evidentes en la dificultad para acumular reservas netas. Y, segundo, presión vendedora local. Aunque las restricciones sobre el CCL, particularmente sobre compañías, siguen vigentes, la eliminación de trabas a las importaciones, junto con precios más altos de los bonos en dólares, probablemente incentivó a algunos inversores locales a reducir sus posiciones, en muchos casos arriba de lo que tendrían en un entorno normal. Desde el 9 de enero, los precios han caído un 7%, a pesar de que las noticias macroeconómicas y electorales han sido mayormente positivas”, analizó Alejo Costa, head of economic research & strategy.

Tras una semana entera de números en negativo, este viernes la Bolsa porteña logró rebotar 0,6% y cotizó en 2.205.800 unidades (US$1806 al ajustar por el dólar contado con liquidación). Sin embargo, en febrero acumuló una caída de 14% en pesos y del 16,5% en moneda dura.

“El Merval viene de un impresionante rally iniciado en 2022 y que, desde agosto de 2024, en el inicio del blanqueo, a los máximos de enero, el índice accionario subió 125% medido al CCL. Al igual que para bonos, pareciera que el mercado está a la espera de algún catalizador positivo, aunque el rally desde agosto pasado claramente limitaba la posibilidad de continuar la suba sin un ‘descanso’ previo, tal como destacamos en informes anteriores”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Para el analista, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o novedades sobre la salida del cepo cambiario podría impulsar nuevamente a los activos.

El dólar MEP subió $60 a lo largo de febrero Freepik

Este viernes, se tiñeron de verde las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Los American Depositary Receipt de Pampa Energía lideraron la rueda con una suba del 4,6%, seguidos por los de Banco Macro (+4,4%), Banco Supervielle (+4,2%) y Telecom Argentina (+3,8%). Pero, en el mes, el rojo pudo más. Los papeles de Globant retrocedieron 30,3%, golpeados luego de que los resultados trimestrales de la compañía no cumplieran con las expectativas de los inversores. También cayeron fuerte Central Puerto (-19,2%) y Banco Supervielle (-19,1%).

Para los analistas de la consultora económica LCG, en los últimos 15 días el Gobierno protagonizó una serie de episodios que “bien podrían calificarse como ‘errores no forzados’”. El escándalo con la criptomoneda $LIBRA, el nombramiento en comisión de dos jueces de la Corte Suprema relegando al Senado de esa decisión y el pedido informal de intervención en la provincia de Buenos Aires ante los hechos de inseguridad ocuparon la agenda.

“Pero entendemos que los mayores riesgos para el Gobierno siguen estando en el frente externo. Un contexto internacional más incierto, a partir del avance de Trump en su política arancelaria, está teniendo impacto en los mercados y particular arrastre en los activos argentinos. Habíamos mencionado que el margen para mejoras continuas en el riesgo país parece más acotado, aun cuando el rumbo económico elegido pueda seguir gustando. El mercado, que no reaccionó con fuerza a los mencionados errores no forzados, sí podría estar demandando mayores precisiones sobre el programa económico. Había anticipado un clima más favorable para el oficialismo y la coyuntura ha mostrado que podría faltar recorrido hasta octubre y la cautela se ha transformado entonces en un humor menos agradable que repercute en las cotizaciones”, explicaron.

Dólar: el análisis sobre si hay o no atraso cambiario, según Milagros Gismondi

Dólar hoy

El dólar blue se vende a $1230 en las cuevas que operan en el microcentro porteño, $5 más frente al cierre anterior (+0,5%). La cotización atravesó un mes volátil, de subas y bajas, que hicieron que acumule apenas un incremento de $10 (+0,8%) en estos 28 días. Los tipos de cambio financieros cerraron con alzas más marcadas, a pesar de que se detectó la intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado para intentar contener la brecha. El dólar MEP cerró a $1228,48, un avance de $13,2 con respecto al cierre anterior (+1,1%). El contado con liquidación (CCL) terminó el día en pantallas a $1221,18, una suba diaria de $2,9 (-0,2%). En febrero, treparon $63,7 (+5,5%) y $35,86 (+3%), respectivamente.

El tipo de cambio oficial mayorista cerró el mes a $1064,75 (+1,07%), en lo que fue el primer mes con devaluaciones controladas del 1% mensual. Frente al contado con liqui, la brecha cambiaria fue del 15,1%.

“Estimamos que las ventas realizadas en lo que va del año para mantener el contado con liqui debajo de los $1220 se ubican entre US$1000 y US$1200 millones . La publicación del balance cambiario determinará si este incremento en el flujo responde efectivamente a la esterilización de pesos por parte del Central. De confirmarse, el compromiso del BCRA para evitar una disparada en la brecha cambiaria es una señal clara para los inversores. Aun con ruido en los mercados internacionales, la estrategia oficial busca evitar presiones adicionales sobre la cotización del dólar, aspirando a anclar expectativas de devaluación y de inflación”, dijeron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

Melisa Reinhold Por