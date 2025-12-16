Caputo recibió a la UIA en medio de la preocupación de los industriales por la caída en la actividad y la ola importadora

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes en el Palacio de Hacienda a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA). El encuentro se dio en el marco de las preocupaciones del sector por la caída de la actividad sectorial, el crecimiento de la importación y un creciente ritmo de despidos.

Caputo, acompañado por el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne, se reunió con el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y la cúpula de la entidad fabril. Por el lado de los industriales estuvieron Eduardo Nougués (secretario), David Uriburu (vicepresidente de Desarrollo Industrial), Rodrigo Pérez Graziano (vicepresidente Sectorial) y Modesto Magadán (vicepresidente regional).

“Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión. Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva”, escribió el ministro de Economía en un posteo publicado en su cuenta de X.

La UIA celebró después del encuentro con Caputo su última reunión de Junta Directiva. Posteriormente, emitieron un comunicado en el que plasmaron el contenido de la reunión con Caputo: “Conversaron sobre los temas de preocupación de la industria e intercambiaron posibles medidas para atravesar una etapa desafiante de cara a 2026. Además, acordaron mantener una agenda de gestión para trabajar en conjunto sobre los problemas del sector. La semana pasada, Rappallini también se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman”, informó la UIA en un comunicado posterior.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la Conferencia Anual de la UIA

En las últimas semanas crecieron las manifestaciones de preocupación en el sector por la caída de la actividad. Fue Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, quien habló de tres factores que afectan la cadena de valor del holding: un consumo interno deprimido, los aranceles que impuso Estados Unidos y la presión de las importaciones, en particular las que provienen de China.

El empresario celebró el envío al Congreso del proyecto de reforma laboral, pero reclamó al Gobierno una apertura “más inteligente” de la economía y afirmó que la actitud “predatoria” del gigante asiático genera “angustia” entre los industriales. Lo escuchaba en el escenario la presidenta del bloque de la Libertad Avanza en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“En 2025, la actividad industrial estuvo signada por una dinámica productiva débil, heterogénea entre sectores y con impacto negativo sobre el empleo formal (4.303 empleos menos en septiembre y 21.190 empleos menos en los primeros 9 meses del año). En la reunión de junta, los industriales señalaron que la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal son pasos muy positivos, pero comentaron la necesidad de medidas de mayor acceso al crédito y reducción de la presión fiscal récord sobre la producción de bienes transables que compiten con el mundo en desigualdad de condiciones”, comentó la UIA.

Los últimos datos del Indec arrojaron que hasta septiembre la industria operaba 4,1% por debajo de los niveles de diciembre de 2024, y 4,4% por debajo de noviembre de 2023, en la previa de la asunción del presidente Javier Milei.

El último reporte de la UIA, con datos a octubre, mostró que en el nivel acumulado la actividad industrial aún se encuentra estancada en los mismos niveles del cierre de 2024 y en torno a un 10% por debajo de 2022 y 2023. “Junto con una alta heterogeneidad sectorial al interior de la industria, con solo dos sectores recuperándose respecto del mismo periodo acumulado de 2022: los vinculados a la refinación de petróleo y la producción de motos”, habría señalado la casa fabril.

Una encuesta publicada por la entidad la semana pasada mostró que cuatro de cada diez empresas redujeron su producción y que los despidos se mantienen en los niveles más altos de los últimos años. Participaron711 empresas de diversas actividades, regiones y tamaños, consultadas entre octubre y noviembre.