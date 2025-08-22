Caputo reconoció la fuerte volatilidad financiera, pero la calificó de “coyuntural” y ligada a las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el mercado financiero local está preso estas semanas de una fuerte volatilidad que calificó de “meramente coyuntural” y relacionada al desarrollo del proceso electoral y los ataques que, desde el Congreso, se lanzan “hacia el corazón del programa”, en relación al superávit fiscal.

“Sabemos que lo de hoy no es óptimo y que algunos en el mercado pueden estar perdiendo plata”, sostuvo antes de vincular la alta volatilidad con lo que sucede “con las tasas de las cauciones”, agregó el ministro en el streaming oficialista Carajo.

Se trata de una mirada algo sesgada dado que no tiene en cuenta el impacto que tuvo -por caso- sobre el costo de los adelantos por cuentas corrientes, que saltó del 34 al 90% anual, lo que obligó a muchas empresas a sacrificar capital de trabajo y desarmar financiamiento bancario por $1,4 billones.

Incluso luego ese concepto lo repitió el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que volvió a insistir con una “dinámica de mercado que está mejorando”, como se había ilusionado desde este mismo espacio semanas atrás y, por lo sucedido luego, en vano.

Dijo al respecto que la nueva adecuación sobre encajes dispuesta hoy (quinta en poco más de un mes) ayudará a calmar la volatilidad de estas tasas. “Hay gente que no la entendió: lo que busca es que el dinero fluya entre los mercados durante el día”, sostuvo.

Cae fuerte el stock de adelantos a empresas

Sus definiciones llegaron en la nueva presentación que hizo en el programa “Las Tres Anclas”, que conducen otros miembros del equipo económico acompañados por influencers libertarios, y que se emite por Carajo. Allí, desde hace varias semanas, se encargan de comentar, en general con una visión muy optimista, los datos de la economía.

Desde que comenzaron las turbulencias financieras generadas por las constantes idas y vueltas de la política monetaria, Bausili y Caputo dan explicaciones sobre las medidas que toman. En esta ocasión estuvieron acompañados por el viceministro de Economía, José Luis Daza.

“Acá lo que estamos comprando son ciertos seguros en este contexto, es decir, minimizando la posibilidad de daño”, acotó Daza.

Caputo había abierto su nueva presencia en este ciclo valorando el clima empresario que pudo notar por la mañana al exponer en el Council of the Americas (Ascoa). “Allí -contó-pregunté cómo evaluaban el presente económico y el 100% se declaró optimista. Y cuando les consulté si eran optimistas sobre el futuro el 100% volvió a levantar la mano”.

“Lo que esperamos en que estas elecciones permitan acelerar el proceso de crecimiento” en que está la economía, dijo tras recordar que los últimos datos muestran que “se expandió a más del 6% [interanual]”.

Fue el momento en que repitió, como en la mañana, que lo que pasó en las últimas semanas en el Congreso “le juega a favor” al gobierno de Javier Milei. Allí había dicho que la ofensiva parlamentaria de la oposición encabezada por el kirchnerismo “en definitiva terminará jugando a favor nuestro” agregando esta vez que “la gente ya se dio cuenta”.

Para fundamentar ese concepto, hablaron de un video que se viralizó en las redes de un “limpiavidrios” de autos callejero que, consultado por un cronista, reconoció que no conocía a los candidatos que se presentarán en esta elección pero que acompañaría a los que estuvieran “con Milei”. “Es un video espectacular”, dijo Caputo, dejando a la vista el tono de campaña que dominó el resto del programa.