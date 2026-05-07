En el primer cuatrimestre de 2026 la recaudación por retenciones cayó un 37%, según una consultora

La recaudación por Derechos de Exportación (DEX) mostró una fuerte caída en el primer cuatrimestre de 2026 y volvió a poner en el centro del debate el peso fiscal de las retenciones, el impacto de las rebajas aplicadas por el Gobierno y la posibilidad de una nueva reducción para el complejo sojero. Según un informe de la consultora RIA, dirigida por Javier Preciado Patiño, la participación de los DEX en la masa fiscal cayó a niveles históricamente bajos luego de las medidas oficiales que redujeron o eliminaron temporalmente alícuotas para distintos productos agroindustriales. En términos acumulados, entre enero y abril de 2026 la recaudación por DEX sumó US$1380 millones, una caída interanual de 37%.

El trabajo analizó el comportamiento de la recaudación hasta abril pasado y concluyó que el aporte de las retenciones al total de los ingresos fiscales perdió relevancia de manera acelerada. “Luego de las retenciones cero de septiembre pasado, la recaudación por DEX pasó de un promedio de 4,7% de la masa fiscal entre enero y septiembre de 2025, a un promedio de 2,4% entre octubre de 2025 y abril de 2026”, señaló el informe.

En abril de este año, la recaudación por este concepto alcanzó los $575.000 millones. Sin embargo, el estudio advirtió que esa cifra quedó “13% por debajo de abril de 2025 en moneda corriente”. A valores ajustados por inflación, el deterioro fue aún más marcado: “Actualizada por inflación la caída es de 33% interanual”, precisó.

La eliminación temporal de DEX y la reducción para la soja provocaron una fuerte caída de ingresos para el Estado Gza. RIA

El análisis también reflejó el deterioro cuando los ingresos se miden en dólares. “Expresada en dólares, la recaudación acumula a abril pasado 10 meses seguidos de caída interanual”, indicó la consultora. Según el reporte, la última vez que se había observado una secuencia tan prolongada de retrocesos fue durante el impacto de la sequía de 2023. “La última caída tan pronunciada había sido con la sequía de 2023, que acumuló 12 meses seguidos de retracción”, recordó el documento.

Para RIA, la recaudación por DEX sumó US$1380 millones entre enero y abril de 2026 se trata de uno de los registros más bajos de los últimos años. “Expresada en dólares, la recaudación acumulada por derechos de exportación entre enero y abril de 2026 alcanza a US$1380 millones, mostrando una caída interanual de 37%”, sostuvo el informe.

La consultora destacó, además, que si se observa la serie histórica el resultado actual solo supera al de la campaña atravesada por la fuerte sequía. “En términos nominales es la segunda peor recaudación para un primer cuatrimestre del año desde 2019, solo superada por la de 2023 cuando debido a la sequía la recaudación alcanzó a US$1083 millones”, indicó.

Participación de las retenciones en la recaudación fiscal Gza. RIA

Uno de los factores centrales detrás de esta caída fue la reducción de alícuotas aplicada sobre la soja y sus derivados. “Considerando que el complejo soja es el principal aportante a los DEX, la caída se puede explicar por la reducción de la alícuota y por el efecto arrastre que tuvieron las retenciones cero de septiembre de 2025”, analizó RIA. Hoy la soja tributa un 24% de derechos de exportación. El documento recordó que el Gobierno redujo en dos puntos porcentuales los DEX del complejo sojero en diciembre pasado, una decisión que se sumó al esquema transitorio de eliminación de retenciones aplicado meses atrás sobre distintos productos.

Pese al escenario de caída, la consultora remarcó que algunos complejos ayudaron a amortiguar el retroceso. “La gran exportación de trigo en el verano y de maíz en marzo y abril ayudó a morigerar la situación”, señaló.

En paralelo, el informe advirtió que la incidencia de los DEX sobre la recaudación total sigue muy por debajo de los niveles observados en años previos. “Si bien la participación de los DEX en la masa fiscal mostró una leve recuperación en abril respecto de los meses anteriores, su incidencia ha perdido peso ya que se ubica significativamente por debajo del 4,6% que tuvo en 2024 y el 4,1% en 2025”, indicó. El promedio de participación en los primeros cuatro meses del año fue de apenas 2,9%, un nivel que alimenta las especulaciones sobre una eventual nueva baja de retenciones.

Javier Preciado Patiño, analista de Ria Consultores Gentileza

Para la consultora, este nuevo escenario podría abrir margen político y fiscal para discutir una reducción adicional en soja. “La reducción de la incidencia de los DEX en la masa fiscal podría facilitar una nueva reducción, particularmente en el complejo soja”, afirmó el informe. Actualmente, el poroto de soja tributa 24% y los subproductos 22,5%, porcentajes que continúan muy por encima de las alícuotas aplicadas a otros granos relevantes del esquema exportador argentino.

No obstante, RIA advirtió que el margen para avanzar en ese camino todavía enfrenta condicionantes fiscales relevantes. “En el contexto de una recaudación fiscal que se ubica por debajo de la inflación, reducir los DEX implicaría mayores dificultades en las cuentas públicas”, sostuvo el trabajo.

La consultora remarcó que se trata de “un tema altamente sensible para la administración nacional”, especialmente en momentos donde el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal como uno de los pilares de su programa económico.

En ese contexto, el informe planteó que la continuidad o profundización de la baja de retenciones dependerá de varias variables económicas y comerciales. “La posibilidad de que el Gobierno avance con una reducción de los DEX dependerá del flujo de dólares de la exportación y de la agrícola en particular, de la evolución de las cuentas públicas y de cómo el ritmo de ventas de los productores influya sobre la liquidación de divisas”, finalizó el estudio.