Luz verde para Coto en La Matanza

Después de más de quince años con las obras paralizadas, la cadena de supermercados Coto logró un fallo favorable para retomar la construcción de un centro comercial en Isidro Casanova.

La Justicia hizo lugar a la demanda contra la Municipalidad de La Matanza y ordenó al municipio levantar todas las medidas que impedían la construcción del hipermercado.

El fallo reconoce “el derecho a construir y concluir” el centro comercial a partir del permiso otorgado por el municipio en 1998. Además, obliga a La Matanza a terminar con cualquier tipo de restricción o clausura de las obras.

En la empresa precisaron que una vez el fallo quede firme -es decir, si no hay una apelación por parte del gobierno municipal-, reiniciarán las obras que todavía demandarán un plazo de entre 6 y 12 meses.

El centro comercial en Isidro Casanova es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene en carpeta Coto. En la cadena precisaron que una vez en funcionamiento el complejo implicará la creación de 1000 puestos de trabajo.