Caputo: “Si el Central no comprara US$100 millones por día, hoy el dólar estaría a $1100″

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la realidad económica hoy muestra que hay récord histórico en nivel de actividad, de exportaciones y de consumo. Además, enfatizó que si no fuera por la intervención del Banco Central (BCRA), el dólar cotizaría hoy muy por debajo de su valor actual.

El ministro hizo estas declaraciones durante su participación en el programa Las tres anclas, que se emite por el canal de streaming oficialista Carajo. “Si el Banco Central no comprara US$100 millones por día, el dólar estaría a $1100″, afirmó Caputo.

Caputo dijo que “los datos son la única verdad”, en alusión a que, según opinó, hay algunas personas que tergiversan la realidad. “Los datos dicen exactamente lo opuesto de lo que se dice en los medios. Estamos en récord histórico de nivel de actividad, de exportaciones, de consumo. Esto ya roza lo absurdo, porque están instalando que estamos en una de las peores semanas del Gobierno, cuando estamos en récords”, remarcó.

“Esto me hace acordar a julio y septiembre del año pasado, cuando decían que la gente no llegaba al 15 del mes y llegaron a decir que el 80% de la población argentina no llegaba a fin de mes”, comentó el ministro. Y agregó: “Y después ganó el Presidente en las elecciones 41% a 24%. Miremos los datos de julio a septiembre de ese año: decían que la economía había crecido 1,3% en ese trimestre”.

“¿Cómo le llega el 0,4% de crecimiento del EMAE al ciudadano de a pie?“, se le preguntó. Y respondió: “La economía no es para todos igual, entonces a alguna gente le va a llevar un poco más de tiempo percibirlo, mientras que otra ya lo percibe hoy. Porque la realidad económica es así. Esto ocurre porque estamos cambiando de modelo”.

Según analizó Caputo, se está cambiando un modelo que “hacía ricos a los empresarios que cazaban en el zoológico”, que era intervencionista y que obligaba a la gente a pagar las cosas diez veces más de lo que valían. “Se terminó la época en que los consumidores teníamos que subsidiar a los empresarios”, afirmó.

En ese contexto, continuó el ministro, hay empresarios que deciden cerrar, mientras que otros deciden ver la oportunidad. “Pero hay que tener la reacción correcta del empresario. Vos podés tener el caso de FATE, que cierra porque ya no puede cazar más en el zoológico, o el caso de Lumilagro que busca la oportunidad”, ejemplificó.

Caputo también enfatizó que “ahora hay estabilidad macroeconómica, con crédito y más opciones de productos”, como en el caso de los autos, electrodomésticos y textiles, entre otros.

A la hora de responder qué hace el Gobierno para la gente pueda tener una transición más llevadera, Caputo contestó: “La respuesta a eso es la reforma laboral. Eso apunta a que los empleadores tengan mayor incentivo para contratar trabajadores en blanco. Terminamos con la industria del juicio, se puede constituir un fondo para hacer frente a la indemnización por despido, se bajó la carga de 18% a 2% para el caso de tomar un nuevo empleado. Terminamos con la lógica en la que a las dos partes les convenía estar en negro”.

Además, insistió que todo esto es parte de un proceso. “Lo que sí es seguro es que el anterior era un modelo contra la gente, con escasez de producto, carísimo y sin crédito, hoy se va a un modelo donde todos tienen acceso a más productos, a mejor precio y con crédito”, subrayó.

De la misma manera, aprovechó la oportunidad para instar a las provincias a bajar Ingresos Brutos. “Ese tributo encarece mucho el precio final que pagan los consumidores. Los gobernadores tienen que entender que deben bajar el gasto para poder recortar impuestos. Creo que hay mucha más conciencia de eso ahora”.

En esa línea, Caputo subrayó que varios gobernadores felicitaron al Gobierno por el rumbo económico y señaló que ese mensaje es clave para los inversores, porque lo que transmite que no hay riesgo de volatilidad política.