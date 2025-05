Carlos Melconian cuestionó los anuncios del Gobierno sobre la quita de impuestos a celulares: “Decisión electoral”

El economista Carlos Melconian puso bajo la lupa este martes la decisión del Gobierno de eliminar los aranceles para la importación de celulares. En LN+, el exintegrante de la Fundación Mediterránea cuestionó el momento elegido por la administración Milei -a través de Manuel Adorni y Luis Caputo- para anunciar la quita impositiva.

“Esta decisión estaría en la línea de lo que corresponde si fuera parte de un proceso integral. Pero a tres días de una elección -el domingo son los comicios legislativos en Ciudad-, donde esto sale de la noche a la mañana y se va a hacer en dos etapas... Lo podrían haber hecho hace un año y medio”, opinó.

“Yo divido mi cabeza en dos cuestiones. Si me preguntas si la Argentina tiene que ir un camino donde lo impositivo y lo tributario se dejen de joder, la respuesta es sí. Ahora, si vos lo tenes que hacer tres días antes de unos comicios legislativos y además no fue parte de un programa... Me queda la duda”, completó.

Durante la conferencia de prensa conjunta esta mañana, se comunicó además la reducción de impuestos internos y tasas que pagan los teléfonos, los televisores y los aires acondicionados tanto traídos desde el exterior como los que tienen origen en Tierra del Fuego, lo que causó enojo en la provincia patagónica.

En otro tramo de la entrevista, Melconian abordó la recuperación económica y dijo que la discusión sobre el rebote en V “está terminada”. “La economía argentina tiene una característica básica: es como un serrucho, sube y baja. En el medio se producen dientes, que son caídas más abruptas. Con Cristina Kirchner hubo dos, con [Mauricio] Macri uno y medio y con Alberto Fernández dos”, explicó en primer lugar.

Carlos Melconian cuestionó los anuncios del Gobierno sobre la quita de impuestos a celulares

Y destacó: “Lo mismo pasaba a mediados de 2023, cuando el Gobierno asume. Vino entonces el rebote con una curiosidad: se produjo al mismo tiempo que en todas las recesiones de la Argentina. Este quiebre ocurrió dos veces en la historia, con Carlos Menem y Néstor Kirchner. Milei empieza a tener el desafío de ser el tercero entre 2026 y 2027. O quizás no. Todo eso se verá después. Hay que esperar todavía".

Respecto del impacto que tienen esos altibajos sobre los componentes de la economía, resaltó que es “heterogéneo”. “Hay mitad del PBI dedicado a la energía, al petróleo y a la industria extractiva, que sube. Y tenes otro tanto ruidoso como la construcción, industria y comercio”, detalló el economista.

Hico una mención especial a la obra pública, que “tampoco levanta vuelo porque hay una decisión explícita, de carácter fiscal, de llevar a cero”. “Este es un país que en los últimos 15 años se ha destacado por su infraestructura. Que la demanda sea suplida solo por el privado no es consistente con un proyecto de crecimiento. Otra discusión es ir a un esquema mixto. Pero está claro que el privado a esto no se dedica". planteó.

En los últimos tramos del diálogo televisivo, se prestó a hablar sobre el blanqueo de dólares a través de la compra de bienes. Sostuvo que es “un elemento más” siempre que cuando el Ministerio de Economía no lo tome como una medida para “salvar el partido”. Y cerró la charla con su perspectiva para 2025. “Es un año muy particular, con una economía influida por lo política y una política influida por la economía”, resaltó.

Y enumeró para terminar: “La inflación ha bajado. Todavía no es la inflación objetivo. El desafío, hasta marzo, era quebrar el 2,5% mensual. Ese vuelve a ser el desafío del año. En segundo lugar, como hablamos antes, van a tener un desafío de nivel de actividad. Y por supuesto van a postergar cualquier tema estructural".