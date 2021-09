Carlos Melconian: el “Carnaval de Gualeguaychú” del Gobierno, el “pan dulce” y por qué Alberto está “sin rumbo”

El economista Carlos Melconian se refirió hoy a las medidas económicas pro consumo que está por lanzar el Gobierno tras los malos resultados de las PASO y dijo que se está generando una falsa expectativa porque lo que va a venir en materia de gasto público ya estaba proyectado.

“En lo que erraron en términos de timing y de economía con política es en que subestimaron la PASO. Ellos iban a tirar plata entre la PASO y noviembre suponiendo que zafaban la PASO. Y el problema fue que no dieron vuelta la política económica antes de la PASO y ahora, aunque armes el Carnaval de Gualeguaychú, no lo das vuelta. El único instrumento potente, poderoso seria el IFE, si lo reponen, y tampoco sé si les da el piné”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

En tanto, consultado acerca de los efectos -que serían plata en el bolsillo un mes antes de las elecciones- agregó que “si acá vuelve a primar la inteligencia de los ciudadanos es la época de mi abuela con [Manuel] Quindimil: ´agarrá el pan dulce y vota en contra´”.

“¿Ahora me hacés ir a la cancha? ¿Ahora me decís que no sabés si viene la delta entonces me puedo sacar el barbijo en la calle? Ahora te voy a agarrar el pan dulce y te voto en contra, si prima la inteligencia”, continuó.

Más allá de esto, Melconian dijo que el país está metido “en un quilombo más profundo” que es la política económica. “Para que cambie tiene que haber un cambio de régimen, un nuevo gobierno. El resto es un cambalache irrelevante”, sumó.

Para el economista, la ausencia de una “política económica global sin rumbo y la falta de plan tiene cinco resultados para la calle: PBI, inflación, salario real, desempleo y pobreza que no tienen que ver con la subejecución presupuestaria”.

Noticia en desarrollo