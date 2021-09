Carlos Melconian: la “subestimación de la previa” electoral, una “canchearada en danza” y el futuro del dólar

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó el panorama económico que atravesará la Argentina luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán este domingo. En declaraciones radiales, vaticinó un escenario complicado en lo que atañe al mercado cambiario y alertó sobre la escasez de reservas. También cuestionó las políticas implementadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y habló sobre la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El mercado cambiario es insostenible de acá a noviembre. El Banco Central, el viernes dejó de vender dólares. Los valores de importaciones de junio, julio y agosto, con el super cepo de US$200 por persona, las exportaciones controlada y la presión del mercado paralelo son insostenibles”, sostuvo el economista diálogo con en Radio Mitre y completó: “Son irrepetibles los últimos 10 días del Gobierno. Si no, algo van a tener que inventar para llegar. Pasarían a reservas negativas”.

Más tarde, evaluó que hubo una “subestimación de la previa” electoral. Afirmó que “a las elecciones siempre se llega, pero la cuestión es cómo” y remarcó que “el mercado cambiario y la venta de dólares para sostener los mercados paralelos a lo largo del tiempo, venían jorobados”.

A continuación, se refirió con preocupación a la situación de las reservas de la Argentina. “El país no tiene otro ingreso de dólar que no sea la exportación. En el 2020 el sector externo duró y se mantuvo con las reservas de [Mauricio] Macri y el 2021 se sostuvo con la suba de la santa soja. Es un país que hace muchos años no logra reconstituir reservas genuinamente. En el único período que lo logró, aunque equivocadamente, fue el del Macri”, sostuvo y advirtió: “La Argentina es un país sin reservas pensando en el futuro próximo. No se hagan la idea de que viene Copperfield”.

Según el economista, es esperable que el escenario económico a nivel nacional empeore antes de las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre. “¡Antes del 14 ya se complica! Hubo una subestimación de las importaciones y hay una canchereada en danza, donde se atrasó el tipo de cambio contra la inflación”, señaló al adjudicar la decisión a intereses electorales.

Y siguió: “Como prima la política, viene la canchereada de ‘vamos a devaluar poco así tiramos la primera piedra para desacelerar la inflación y generamos 3 o 4 meses de estancamiento’. Muy infantil, muy de la historia argentina. No hay nada provisto en lo que ocurre en la economía argentina. Hay que sumarle lo que venga el 14 de septiembre”.

“Política económica inconsistente”

Durante la entrevista, Melconian cruzó en duros términos al ministro Guzmán, cuyo política económica calificó de “inconsistente”. “Está en la vereda de enfrente de estabilizar, de tranquilizar y con la fantasía de que se va a potenciar la caída de la tasa de inflación y se va a prolongar la reactivación económica. Eso no va a ocurrir”, sentenció.

Seguidamente, se refirió a la negociación del Gobierno con el FMI: “Ahora me estoy anticipando a las elecciones. Los extremos van a pinchar cualquier negociación posible y tenemos que dejar de lado todo aquello que haga show populista interno. Para eso es muy necesario que la gente se avive, que la han jodido muchos años y le venden espejitos de colores”.

Por último, sostuvo que la Argentina necesita generar “trabajo formal” para “terminar con siete millones de trabajadores informales”. “Y para ello se necesitan líderes políticos que comuniquen a la sociedad argentina que ese es el camino adecuado, desestructurar”, cerró.

