Causa cuadernos ¿Todos igualmente responsables?

El fastidio/bronca/indignación que está generando en la población lo que se va sabiendo de la denominada “causa cuadernos”, es claramente explicable; y de repente se queda corta. Por otra parte, está en manos de jueces determinar la naturaleza de los delitos cometidos y las penas que les corresponden a los implicados.

Pero como economista debo llamar la atención sobre la idea de que la responsabilidad por la forma en la que se encararon las obras públicas durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner debe repartirse en partes iguales entre los funcionarios a cargo del diseño y la implementación de las políticas, y los empresarios que encararon negocios en base a ellas.

Es más, los referidos empresarios integran un grupo heterogéneo. Están, por una parte, aquellos que por su cercanía al poder pudieron torcer en su favor la adjudicación de las obras, cobrar sobreprecios que en parte devolvieron como retornos e incumplir plazos y hasta la concreción misma de las obras. Junto a lo cual existen aquellos que no tuvieron participación activa en el diseño y la implementación de las políticas, pero tuvieron que coimear para seguir trabajando.

Una empresa cuya maquinaria sólo sirve para asfaltar, no puede de la noche a la mañana ponerse a fabricar ravioles, para evitar pagar coimas. Puede cerrar, indemnizando a su personal; también puede mover sus equipos a otros países; o llenar bolsos de rectángulos de papel, de color verde, que los pasaron a recoger, para poder trabajar en lo que puede y sabe, consiguiendo alguna obra.

Por favor, léame bien y recuerde que mi mamá era una santa. No estoy haciendo la apología del delito, sino diciendo que, en el plano de las responsabilidades, el peso tiene que recaer mucho más en los funcionarios y en los seudo empresarios que aprovecharon su cercanía al poder, que en los que no tuvieron más remedio que seguir las reglas del juego para poder seguir trabajando.

Más allá de este caso particular, el episodio refuerza la importancia de eliminar trabas creadas por los Estados nacional, provincial y municipal, para que la energía empresaria se pueda dirigir a identificar los deseos y la capacidad de compra de los consumidores, y esté mucho más pendiente de los gustos y la tecnología que de los dichos de los expertos o las decisiones puntuales de los funcionarios.