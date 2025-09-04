LA NACION

Chubut: Torres anunció beneficios fiscales en las zonas francas de Trelew y Comodoro

Las empresas que se instalen quedarán exentas del pago de derechos de exportación al valor agregado, aranceles de importación, ingresos brutos, impuesto a los sellos e inmobiliario

El gobernador Nacho Torres
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este miércoles un paquete de beneficios impositivos y aduaneros para las empresas que se radiquen en las zonas francas de Trelew y Comodoro Rivadavia. La medida se presenta como un intento de apuntalar la actividad económica provincial en medio de la recesión y de mostrar gestión en un año en el que el oficialismo busca consolidar su perfil político.

Las compañías que se instalen en esas áreas quedarán exentas del pago de derechos de exportación al valor agregado, aranceles de importación, ingresos brutos, impuesto a los sellos e inmobiliario. También tendrán una tarifa plana de agua y electricidad, lo que, según el gobierno, debería mejorar la competitividad y atraer inversiones.

“Estamos llevando adelante un esquema de alivio fiscal que permitirá la radicación de inversiones y la generación de empleo”, dijo Torres en un acto en la Casa de Gobierno, acompañado por intendentes, autoridades aduaneras y cámaras empresariales.

El anuncio llega en un momento en que el gobernador intenta diferenciarse como referente joven de la Patagonia, con un discurso que combina alivio fiscal y reclamos de mayor autonomía frente a la Nación. En esa línea, subrayó la necesidad de “refundar la matriz productiva” de la provincia, que depende en gran medida de la extracción petrolera y la pesca.

La creación de la Zona Franca Norte, que el mandatario definió como “una de las más grandes y competitivas de la Argentina”, le da a Torres una vidriera para mostrar cercanía con el sector privado. En su discurso, también contrastó con la postura del intendente de Comodoro, Othar Macharashvili (PJ), a quien pidió que adhiera a la iniciativa para no quedar “atado a una voracidad recaudatoria que destruye empleo”.

