El frente electoral de los gobernadores se subió al festejo de Valdés en Corrientes

CÓRDOBA.- Los integrantes de Provincias Unidas, el frente político lanzado por un grupo de gobernadores, se sumaron al festejo de Juan Pablo Valdés en Corrientes. Es la primera elección que se registra desde que la alianza se presentó en sociedad y a la que se incorporó Gustavo Váldes, el actual mandatario y hermano del electo.

Antes del cierre de la campaña Gustavo Váldes recibió al santafesino Maximiliano Pullaro y luego al cordobés, Juan Schiaretti, con quienes desarrolló una agenda institucional. Más tarde, al acto proselitista se añadieron el jujeño, Carlos Sadir, y el chubutense, Ignacio Torres. Todos miembros fundantes de Provincias Unidas.

“Hay colegas que se van a sumar, que ya nos hicieron llegar la voluntad de formar parte de este frente. Lo van a decir ellos mismos, llegado el momento. Hoy hay muchos legisladores, senadores y diputados que se sienten acéfalos de una representación nacional y que tienen una mirada que coincide con la mirada que tenemos nosotros y que en este frente van a encontrar un espacio político con una mirada a futuro de desarrollo que no pierda tiempo en fetiches setentistas y en discutir el pasado y que entendamos que hoy hay cuestiones urgentes e importantísimas”, señalaron los gobernadores cuando lanzaron el nuevo espacio político.

Ayer, con el claro triunfo de Juan Pablo Váldes todos hicieron llegar su apoyo. El cordobés Martín Llaryora convocó a “reafirmar el federalismo”, el concepto que más enfatizan en el frente político. “Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte! Hoy, la provincia de #Corrientes se expresó en las urnas y eligió a Juan Pablo Valdés como su nuevo gobernador. Felicitaciones, @JPValdesok, Te deseo una gran gestión para seguir construyendo una Corrientes que refleje la fuerza del interior productivo”, escribió en sus redes sociales, en las que también reconoció la gestión de Gustavo Váldes.

“Felicitaciones a Juan Pablo Valdés por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes”, expresó Schiaretti, también mencionó al actual mandatario y remarcó “celebramos que crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción”.

Pullaro también estuvo presente con sus felicitaciones al ganador y apuntó “Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos”. Torres celebró: “Este domingo los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”.

“Este triunfo que demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”, aportó Sadir.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal -otro integrante fundador de Provincias Unidas- planteó que el triunfo “fortalece la democracia y que reafirma que el futuro de la Argentina está en Provincias Unidas, con una mirada federal e inclusión productiva, construyendo en cada rincón una Nación más justa y con oportunidades para todos”.

Los gobernadores que lanzaron el frente confían, en octubre, en poder presentar muy buenos resultados en sus distritos y, de esa manera, tomar impulso de cara a 2027. Por el momento no hablan de ese comicio, están concentrados en las legislativas y expectantes en la posibilidad de constituir un bloque en el Congreso desde donde impulsar los temas que les interesan a las provincias.