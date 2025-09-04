Inversiones sin complicaciones: crece el interés por los Fondos Comunes

La inflación, la suba del dólar y la incertidumbre hacen que dejar la plata quieta ya no parezca una opción razonable. Frente a esto, invertir ya no es cosa solo de especialistas. En los últimos años, se amplió el acceso a soluciones financieras pensadas para perfiles diversos, con opciones que se ajustan a distintos objetivos, niveles de riesgo y montos iniciales. Entre ellas, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) se consolidan como una de las puertas de entrada más elegidas por quienes buscan una gestión profesional sin complicaciones.

Estos fondos permiten participar del mercado sin necesidad de tomar decisiones complejas ni realizar seguimientos permanentes. El funcionamiento es colaborativo: muchos inversores aportan capital, que luego es administrado por un equipo especializado. A partir de esa estructura, se generan carteras que pueden incluir bonos, acciones u otros instrumentos, con estrategias adaptadas a cada perfil.

Cómo funcionan los Fondos Comunes

El esquema es simple: un grupo de personas aporta dinero a un fondo común, que luego es gestionado por profesionales que deciden cómo distribuir esos recursos en distintas inversiones. Bonos, acciones, instrumentos en pesos o en dólares, según el perfil de riesgo que se elija.

Los FCI están regulados y permiten diversificar sin necesidad de montos elevados. Existen opciones que admiten inversiones desde $100 y no exigen permanencias mínimas. Además, la operativa puede realizarse de forma digital, sin trámites presenciales ni demoras prolongadas en los retiros.

Más demanda, menos barreras de entrada

Según datos de IOL Inversiones, uno de los brokers con mayor presencia en el país, la demanda por Fondos Comunes creció de forma sostenida durante los últimos meses. La necesidad de resguardar valor, combinada con plataformas más intuitivas y procesos simplificados, empujó el interés por estos instrumentos, especialmente entre quienes buscan alternativas a los plazos fijos tradicionales.

En julio, por ejemplo, el IOL Dólar Ahorro Plus, una de herramientas de IOL para potenciar los dólares, alcanzó un nuevo hito: casi USD 200 millones bajo administración, lo que lo posiciona como el tercer fondo en dólares más grande del país, y el segundo si se considera solo ALyCs. Además, fue el fondo con mayor retorno en su categoría, con un rendimiento mensual del 0,58% (7,05% anualizado).

“El comportamiento del inversor cambió”, señala Maximiliano Donzelli, Head of Strategy & Trading de IOL. “Hoy se prioriza la facilidad de acceso y la posibilidad de delegar la toma de decisiones en especialistas”, agrega.

Alternativas para perfiles distintos

Entre las opciones disponibles, el IOL Dólar Ahorro Plus está pensado para quienes buscan invertir en dólares sin necesidad de comprarlos de forma directa. Se accede 100% online, con rescates disponibles en 24 horas y un rendimiento estimado anual que oscila entre el 6,5% y el 7%. Además, el 25% del fondo está invertido en bonos del Tesoro de EE.UU., lo que aporta un mayor resguardo del capital.

Con casi USD 200 millones bajo administración, se consolidó como el tercer FCI en dólares más grande de Argentina, y el segundo dentro del segmento de las ALyC. Actualmente, cuenta con 89.000 inversores activos y su cartera mantiene una muy baja volatilidad.

Desde IOL afirman que hoy este fondo se consolidó como una de las opciones más elegidas por las personas para invertir sus dólares de forma simple, segura y eficiente.

Por otro lado, el IOL Portafolio Potenciado está pensado para quienes buscan una estrategia de inversión de largo plazo sin necesidad de seguir de cerca la coyuntura. Con una gestión profesional orientada a equilibrar riesgo y rendimiento, combina distintos activos financieros (como bonos CER y TAMAR, CEDEARs y acciones locales) para construir una cartera diversificada y con potencial.

Desde montos accesibles, permite invertir en pesos con rendimientos competitivos, acceso al dinero en 24 horas y la tranquilidad de una administración experta. Está orientado a un perfil de moderado a agresivo, que prioriza eficiencia, simplicidad y liquidez sin resignar oportunidades de crecimiento.

