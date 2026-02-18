Cierre de Fate: qué dice el telegrama de despido de los 920 trabajadores

Casi 1000 empleados se quedaron sin trabajo este miércoles luego de que la empresa Fate, productora argentina de neumáticos radiales, decidiera cerrar las puertas de su planta en San Fernando. En diálogo con LN+, César, un operario de planta que trabajaba desde hace 13 años en la fábrica mostró el telegrama de despido que recibió cerca del mediodía.

Según se puede ver en el documento, la empresa alegó la decisión a “un contexto de severa crisis económica y productiva, que desde hace tiempo viene afectando muy negativamente la actividad de la empresa”.

Cesar, operario de la planta

Qué dice el telegrama de despido

“Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle lo siguiente: como es de su conocimiento, Fate ha venido atravesando un contexto de severa crisis económica y productiva que desde hace tiempo viene afectando muy negativamente la actividad de la empresa”, comenzó el telegrama de despido.

Y continuó: “Ante la gravedad de la situación, la compañía adoptó diversas medidas de reestructuración y reorganización, incluyendo cambios en la organización del trabajo, los esquemas retributivos y la planificación comercial, con el objetivo de adecuarse a las nuevas realidades y exigencias del mercado”.

Tras indicar que las circunstancias fueron “profusamente acreditadas” por la empresa en un expediente del Ministerio de Capital Humano, en el que tramitó el Procedimiento Preventivo de Crisis, siguió: “A pesar de los esfuerzos realizados para intentar alcanzar la sustentabilidad de la empresa, el escenario actual presenta un empeoramiento de múltiples factores que tornan inviable la continuidad de la operación”.

El telegrama de despido que recibieron los empleados de Fate

“Agotado el plazo del acuerdo transitorio suscripto con SUTNA en mayo del año pasado y sin que las condiciones económicas y productivas hayan permitido revertir la situación de crisis, que por el contrario se agravó, la empresa ha resuelto la cesación total de actividades del establecimiento a partir del día 18 de febrero de 2026″, señaló.

Sobre el final, comunicó a cada empleado: “En consecuencia, le comunicamos la extinción de su contrato de trabajo sin invocación de justa causa, con efectos a partir del día 18 de febrero de 2026. Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán en su cuenta sueldo dentro del plazo legal”.