Qué se sabe del cierre de Fate y el despido de 920 trabajadores

Este miércoles 18 de febrero la empresa Fate, productora argentina de neumáticos radiales, anunció su cierre. La firma dejará de fabricar en la Argentina en su planta de San Fernando y despedirá, según confirmó, 920 trabajadores.

La decisión se conoció a horas de un paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) por el proyecto de reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados.

La empresa alegó la determinación a la apertura comercial que impulsa el Gobierno y las importaciones que llegan particularmente desde China. Además, aseguró que se pagarán todas las deudas a la red de proveedores y las indemnizaciones a los empleados que sean despedidos.

Quema de neumáticos en la puerta de Fate Manuel cortina

El reclamo de los trabajadores de Fate en el techo de la fábrica

El comunicado oficial de Fate

“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, indicó un comunicado enviado por los voceros de la empresa.

Y siguió: “A lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad. Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

El comunicado del directorio de la empresa en la puerta de la fábrica en San Fernando Manuel Cortina

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, se expresó sobre la apertura comercial que impulsa el Gobierno desde 2024.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, señaló Fate y agregó: “Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”, cerró el comunicado firmado por el directorio de la empresa.

La situación en otras fábricas del sector

Otras firmas del sector también muestran dificultados. Pirelli hizo un ajuste con retiros voluntarios; Bridgestone había presentado un procedimiento preventivo de crisis en 2024. Esta situación puso en alerta al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Los empleados se manifiestan en las inmediaciones de la fábrica Manuel Cortina

La historia de Fate

Fate fue constituida con capitales argentinos e inició sus actividades en una pequeña planta de 1000 m2 en el barrio de Saavedra. Allí producía telas impermeables, bandas de rodamiento para reparación de neumáticos y otros productos de caucho. Cinco años después arranca la producción en pequeña escala de neumáticos y cámaras para automóviles y camiones. En 1960, se inició la construcción de la nueva planta industrial en San Fernando.

En 1969, Fate produce en la Argentina el primer neumático radial para automóviles Manuel Cortina

En 1969, Fate produce en la Argentina el primer neumático radial para automóviles, y se convierte en el primer proveedor de estos neumáticos para Equipo Original. El nivel de producción llega a 852.000 unidades. En 2003 puso en marcha la primera planta en la Argentina para la producción de neumáticos radiales de acero para camiones y ómnibus, con equipamiento y tecnología de Continental AG.