Coloquio de IDEA: entre tantas diferencias hubo una coincidencia: la necesidad de cambiar “planes sociales por empleo”

El primer evento presencial luego de pandemia transcurrió entre la emoción por el reencuentro presencial y la preocupación por los problemas económicos que acentuó la crisis sanitaria. No fue menor que el gran tema en el cual hubo coincidencia por parte de todos en el coloquio de IDEA fue el de reemplazar planes sociales por empleo. La voz que más se hizo oír con este tema fue la del papa Francisco: “No se puede vivir de subsidios”, dijo en el segundo día del evento, en un video grabado desde Roma.

Esta declaración fue apoyada por Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y dirigente del Movimiento Evita, quién indicó que “para construir consensos, es necesario tener estabilidad en la Argentina y proyectar el desarrollo del país con eje en la generación de empleo”.

El presidente Alberto Fernández no se quedó atrás. En su discurso de cierre del evento admitió que “la asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo”. Y agregó: “La asistencia del Estado a los sectores más postergados es solo un paliativo para sobrellevar la pobreza. No es posible perpetuar esa realidad que definitivamente debe avergonzarnos”.

Los organizadores del coloquio valoraron la presencia del Presidente, quien -pese a llegar tarde 50 minutos- mostró predisposición para lograr consensos. “Aunque hubo algunos puntos de discrepancias, fueron diálogos constructivos y respetuosos. No estamos de acuerdo en ciertos temas, pero puede haber un intercambio respetuoso”, enfatizó Paula Altavilla, presidente del 57° Coloquio y country president de la Argentina, Uruguay y Paraguay de Schneider Electric.

Dentro del coloquio repercutió durante los tres días la medida de congelamiento de precios que dispuso el flamante secretario de Comercio Interior, Ricardo Feletti. “El Gobierno tomó una política de las cuales el sector empresario no está de acuerdo, pero valoramos que hay consensos de otros temas, como la necesidad de bajar la inflación y generar trabajo. Tenemos que ver cómo lograr ese objetivo. El Gobierno tiene la responsabilidad de dialogar con todos y rescato ese aspecto de lo que dijo el Presidente”, dijo por su parte, Roberto Murchison, presidente de IDEA y gerente general de Grupo Murchison.

Más allá de la agenda de corto plazo, el mensaje del coloquio fue también el de pedir previsibilidad al sector público para que el privado pueda invertir. “Venimos de 40 años de crisis permanente. La confianza para invertir tiene que ver con el entorno de previsibilidad. Por eso es necesario trabajar la macroeconomía: no podemos pensar inversiones de largo plazo cuando estamos todo el tiempo con una inflación muy alta y nunca sabemos qué va a pasar. En el aspecto regulatorio, necesitamos generar políticas que puedan mantenerse en el tiempo; no se puede cambiar las reglas de juego todo el tiempo. Tenemos que encontrar la manera con un plan de estabilización, tener un horizonte claro es importante”, dijo Altavilla, reafirmando su discurso de apertura.

Además señaló la importancia de cambiar “una lógica de restricciones por incentivos”. “Hay que sentarse en la mesa a dialogar y ver de qué manera consigue la administración nacional estabilizar la situación y de qué manera los empresarios podemos acordar que se cumpla lo que se necesita, pero también es necesario que haya incentivos para crecer”, remarcó.

Finalmente, los organizadores destacan que haya estado todo el arco político representado, desde el oficialismo con los discursos del Presidente y los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán y Matías Kulfas, respectivamente, y la oposición, con el panel de candidatos y la disertación del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. También hubo una representación federal, con el panel de los gobernadores.