La industria del videojuego se adentra en una nueva primavera

El acuerdo expande los alcances de Microsoft y su audiencia de jugadores y proporciona a Activision más seguridad en una industria que se está haciendo cada vez más competitiva”, asegura James Batchelor, editor de la publicación especializada Games Industry. La industria del videojuego se adentra en la era de la inteligencia artificial y la aplicación de esta en los videojuegos. “Kotick tiene razón en que solo las grandes tecnológicas como Amazon, Google, Facebook y Apple están invirtiendo cada vez más en el espacio de los juegos y los editores tradicionales como Activision no tienen bolsillos ilimitados que les permitan competir con ellos”, añade Batchelor.

La adquisición, que aún debe ser aprobada por los reguladores de Estados Unidos en los próximos meses, tiene el poder de transformar el futuro inmediato del entretenimiento. El mercado global de los videojuegos aumenta año tras año. En 2021 representaba 180.300 millones de dólares, una cifra que dobla los ingresos de la industria del cine. Los ejecutivos de las empresas han dejado de pensar en su audiencia en términos de millones para fijarse metas de miles de millones de jugadores. Se considera como tal a cualquiera que haya jugado en los últimos seis meses sin importar el formato. El último año eran 1615 millones de personas en todo el mundo. Poco más de la mitad se encuentra en Asia-Pacífico, la región que crece con más velocidad gracias a los móviles, que representan el 52% del mercado. A esta le siguen Medio Oriente y África, con 434 millones de jugadores y Europa, con 408 millones, según cifras de la consultora especializada Newzoo.

Si los reguladores dan su visto bueno, Microsoft tendrá un acceso instantáneo al mercado de juegos para móviles, un terreno que se le había resistido. “Los juegos para móviles son fundamentales para que alcancen la marca de 3000 millones de jugadores en todo el mundo”, escribe Lisa Cosmas, de la firma de análisis Niko, especializada en el mercado asiático. En esa zona del mundo, la marca de Activision Blizzard es más fuerte que la de la empresa de Gates. Los analistas coinciden que el acuerdo le permitirá seguir ganando terreno a pesar de que seguirán siendo la tercera empresa del mercado después de la china Tencent y Sony. La combinación de activos sí le permitirá ampliar la oferta de GamePass, su sistema de suscripción que permite la descarga de juegos por una cuota de 10 o 15 dólares mensuales.

Microsoft ha ampliado el catálogo del servicio a punta de adquisiciones de estudios. Tras la compra de ZeniMax Media en 2021, pasaron de 15 a 23 títulos originales en la plataforma. Los usuarios se incrementaron de 18 millones en 2020 a 25 millones un año después. Queda por ver qué hacen con los juegos de Activision Blizzard. Phil Spencer, el vicepresidente encargado de videojuegos, ha descartado de momento poner títulos tan populares como Call of Duty bajo el candado de la exclusividad, por lo menos en los próximos años, lo cual desinfla las comparaciones con la guerra del streaming que se vive en las plataformas de video como Netflix, Amazon y HBO.

Esto ha tranquilizado a los seguidores de la PlayStation de Sony. La empresa japonesa obtenía hace diez años de los videojuegos la octava parte de sus ingresos. Hoy son un tercio de sus ganancias. Aún son líderes en el mercado de consolas. Su PS5 ha vendido 13,4 millones de unidades a pesar de los problemas con las cadenas de suministros, superando a la rival X|S de Xbox. La operación anunciada hace algunos días los coloca bajo una gran presión e invita a pensar si moverán ficha para responder al embate. Los especialistas consideran que quizá lleguen cambios en sus servicios de suscripción, divididos en dos: PlayStation Plus y PlayStation Now, que combinados suman 47 millones de jugadores. Se rumorea que preparan el lanzamiento de un servicio único, llamado informalmente Spartacus, que sería el gran rival de Game Pass. “Su estrategia de desarrollar internamente grandes éxitos de alta calidad que se venden por decenas de millones sigue funcionando, así que no creo que haya grandes cambios ni una compra de pánico de parte de Sony”, apunta Batchelor. No parece que vaya a haber un gran enfrentamiento pronto, pero el juego continúa.