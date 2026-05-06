Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026
La primera entrega de este concepto tiene una fecha límite; cuándo se paga la cuota de junio y cuál es el período extendido para su liquidación
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A mediados de año los trabajadores registrados y los jubilados esperan la liquidación de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) y quienes se preguntan cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026, deben saber que existe una fecha exacta que funciona como límite de pago y está establecida por ley.
Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente, en este caso es el sueldo más alto del período de enero a junio.
La ley 23.041 establece esta modalidad de pago para la actividad privada, administración pública y empresas del Estado.
Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026
La primera cuota del SAC coincide con el mes de junio y se puede pagar hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que coincide con el martes 30 de junio.
Sin embargo, las empresas cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el lunes 6 de julio.
Cabe aclarar que el aguinaldo está destinado a los trabajadores registrados y a los jubilados y pensionados del sistema previsional.
Quedan excluidos de este concepto los trabajadores no registrados, las personas que son monotributistas o tienen un empleo informal sin aportes.
¿Cómo se calcula el aguinaldo?
Para quienes trabajaron el semestre completo (es decir, de julio a diciembre), el aguinaldo se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida en ese período.
Si un trabajador no completó los seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.
Para este caso, la fórmula para este cálculo es: (salario del empleado / 12) * meses trabajados. Por ejemplo, si el salario máximo fue de $100.000 y se trabajó 6 meses, el aguinaldo sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.
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