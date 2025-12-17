Cómo calcular el aguinaldo: todo lo que hay que saber del SAC en diciembre 2025

La llegada de diciembre de 2025 marca un momento clave para muchos trabajadores argentinos, porque se aproxima la liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), o aguinaldo.

Este pago representa una suma adicional a los haberes del mes y está dirigido a los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, con miras a los gastos de fin de año.

La planificación efectiva de este ingreso adicional requiere comprender cómo se calcula y cuáles son las fechas establecidas para su acreditación.

Cómo calcular el aguinaldo en diciembre

La legislación argentina establece una metodología clara para determinar el monto del aguinaldo correspondiente a la segunda mitad del año.

La premisa fundamental indica que el cálculo se basa en el 50% de la mayor remuneración mensual que el trabajador haya percibido entre los meses de julio y diciembre. Este principio aplica para aquellos empleados que han completado el semestre de trabajo de manera ininterrumpida.

La ley 23.041 es explícita al respecto, dictaminando que “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”. Este marco legal garantiza un criterio uniforme para la liquidación de este derecho laboral.

Cómo es el cálculo proporcional para periodos incompletos

En aquellos escenarios donde un empleado no ha prestado servicios durante el semestre completo, ya sea por una incorporación reciente o por una desvinculación previa a la finalización del período, el aguinaldo se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Para realizar este cálculo, se aplica una fórmula específica: se divide el salario del empleado por doce y el resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados. A modo de ejemplo, si un trabajador alcanzó una remuneración máxima de $100.000 y trabajó seis meses en el semestre, su aguinaldo se calcularía como (100.000 / 12) * 6, arrojando un monto de $50.000. Este método asegura una liquidación equitativa y precisa, ajustándose a la realidad laboral de cada individuo y su permanencia en la empresa.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre

En cuanto a los plazos de cobro, la normativa vigente también fija fechas límite precisas.

Los trabajadores activos bajo relación de dependencia tienen derecho a recibir la segunda cuota del aguinaldo de diciembre hasta el día 18 de ese mes. En el año 2025, esta fecha caerá en un día jueves, proporcionando una referencia clara para empleadores y empleados. Sin embargo, la ley contempla un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales para que las empresas completen la liquidación y el pago. Esto significa que la fecha límite máxima para la acreditación del aguinaldo podría extenderse hasta el 24 de diciembre, dependiendo de los tiempos administrativos y los procesos bancarios de cada entidad o empresa.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre

Es fundamental precisar quiénes son los destinatarios de este derecho laboral y quiénes quedan excluidos. El aguinaldo está dirigido, de forma exclusiva, a los trabajadores en relación de dependencia. Asimismo, los jubilados y pensionados del sistema previsional también son beneficiarios de este ingreso. Por el contrario, la ley excluye de este beneficio a los trabajadores independientes, los monotributistas y aquellas personas que se desempeñan dentro de la economía informal, quienes no cuentan con la protección legal de este concepto.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados

Para el caso específico de los jubilados y pensionados, el Sueldo Anual Complementario se percibe en la misma fecha en que cobran su prestación principal mensual. En este caso, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), difunde el calendario de pagos al inicio de cada mes. Allí, los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro, la cual se organiza según la terminación del DNI y el nivel de sus ingresos, garantizando un flujo ordenado de las acreditaciones.

