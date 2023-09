escuchar

Las deducciones realizadas sobre el salario bruto por jubilaciones y otros conceptos llevan a muchos a preguntarse cómo calcular el sueldo neto, algo que puede hacerse con el recibo mensual a mano.

La cifra que suele recibirse por parte del departamento de Recursos Humanos de determinada empresa -o de su futuro empleador- es el sueldo bruto, es decir, el número sobre el cual se realizarán las deducciones pertinentes a la futura jubilación, así como la obra social y la ley 19.032, popularmente conocida como ley PAMI, que rige a este organismo, oficialmente llamado Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Por regla general, el salario neto se obtiene restando el 17 por ciento del salario bruto, correspondiente a los conceptos remunerativos, pero esto cambia para los trabajadores que están incluidos en convenios colectivos de trabajo Shutterstock

Cómo calcular el sueldo neto

Según lo establecido por ley, del salario bruto se descuenta un 11 por ciento correspondiente a la futura jubilación, un 3 por ciento pertinente a la obra social y otro 3 por ciento de la mencionada ley 19.032 como una fuente de financiamiento para el PAMI. Por eso, para las personas fuera de convenios laborales, “la norma es que al salario bruto se le reste el 17 por ciento y eso te da el neto”, como explica a LA NACION Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

También hay que tener en cuenta que existen conceptos no remunerativos sobre los cuales no se realizan deducciones, tales como viáticos, extras por disponibilidad horaria y otros más puntuales: “No remunerativo es el bono de $60.000 que dio el gobierno en dos cuotas, por ejemplo; o también el convenio de empleados de comercio paga un concepto al empleado, que más adelante se incorpora a su sueldo”. En este caso, “hay que hacer el descuento del 17 por ciento sobre lo remunerativo y luego sumarle lo no remunerativo”.

Cómo calcular el sueldo neto para trabajadores en convenios colectivos de trabajo

Otras deducciones aparecen para las personas que forman parte de convenios colectivos de trabajo, como cuenta a LA NACION el tributarista Sergio Biller: “En convenio colectivo, al trabajador se le puede descontar otro 2 o 3 por ciento de aportes sindicales, depende si está afiliado o no, así como cajas de vivienda u otros aportes del sindicato, que pueden representar una deducción del 0,5 o un 1 por ciento”. El lugar para revisar estos aportes es el recibo de sueldo, donde figuran detalladas las deducciones para cada trabajador.

El tope salarial sobre el cual se realizan estas deducciones se fija trimestralmente con la actualización de la movilidad jubilatoria. Para septiembre de 2023, apunta Biller, es de $957.320,12: “Esto significa que si un empleado gana 3 millones de pesos brutos, el 17 por ciento que le descuenten no se hará sobre ese monto, sino hasta el tope salarial”. En cambio, las contribuciones que realizan los empleadores, popularmente conocidas como impuesto al trabajo, no tienen tope.

Cómo queda la situación para quienes pagaban el Impuesto a las Ganancias

Un gran número de trabajadores acaba de quedar fuera del Impuesto a las Ganancias, que se eliminó para los empleados en relación de dependencia y los jubilados que pertenecen a la cuarta categoría. De esta forma, ahora el tributo sólo alcanza a los trabajadores que cobran el equivalente a más de 15 veces el salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Como precisa Sergio Biller, el tributo de la cuarta categoría sigue alcanzando a trabajadores independientes, que “pagan pero con menos deducciones totales que el empleado en relación de dependencia”.

Los empleados eximidos de este tributo ahora quedan alcanzados por las mismas tasas que los demás contribuyentes, por lo cual para calcular su sueldo neto deben revisar las condiciones descritas arriba.

