Cómo funciona la única bolsa de empleos de tecnología 100% gratuita

Los expertos lo aseguran, y las estadísticas los respaldan: la economía digital es uno de los rubros que más demanda puestos de trabajo. Pero eso no quiere decir que buscar y encontrar un empleo atractivo resulte tarea fácil para las miles de personas que hoy aspiran a desarrollarse en el sector.

Fue con miras a esa dificultad que el equipo de EducaciónIT creó un portal dedicado exclusivamente a los empleos digitales, abierto a toda la comunidad y totalmente gratuito para las empresas.

Hablamos de una bolsa de empleos que ha venido creciendo orgánicamente en los últimos 15 años, con 3.000 empresas de tecnología activas, 1.700 postulaciones diarias y 50.000 mensuales.

La clave: un funcionamiento simple

Tal vez lo más llamativo es que el portal funciona como una suerte de “carrito de compras”: los interesados pueden ir recorriendo los avisos filtrándolos de muchas formas y agregando a ese changuito lo que más les interese.

Luego -y desde un solo botón “postularme”- se carga el CV por única vez (puede ser un PDF o Word, no hace falta cargar toda la hoja de vida) o se referencia a un Linkedin. Y por el sistema de “postulación en lote” es posible aplicar a más de un aviso laboral de una sola vez. “El sitio tiene un buscador muy potente que permite buscar avisos por tecnología y también filtros por lenguajes y frameworks”, marca Sebastián Divinsky, director general y co-founder de EducaciónIT.

La opinión de las empresas

Martina Laflito es IT Recruiting Analyst de Accenture y señala que utilizan la bolsa de empleos de EducaciónIT, ya que la capacitaciones realmente aportan un valor diferencial a los candidatos. “Se enfocan en una gran variedad de skills que hoy en día no se están desarrollando en las carreras de grado”, explica. Y subraya: “Me refiero a un verdadero ‘semillero de talentos’ donde no solo se mantienen actualizados con las necesidades del mercado, sino que además tienen un programa de inserción laboral súper desarrollado de cara a lograr lo que en definitiva los estudiantes quieren, que es conseguir su ‘dream job’”.

El portal ofrece estadísticas de los lenguajes de programación más demandados. Desde Educación IT advierten que mucha gente consulta esa sección para entender mejor la demanda tecnológica y tomar decisiones de capacitación. En cuanto a las empresas, las postulaciones llegan de forma directa a una única casilla de correo del responsable de Recursos Humanos con el archivo adjunto del CV, lo que facilita el proceso de contratación al no tener que estar revisando diferentes portales.

“Lo que buscamos es generar empleabilidad para nuestros alumnos y exalumnos, por eso la idea es seguir sumando empresas de IT que quieran ofrecer sus búsquedas de forma gratuita”, explica Sebastián Sanga, director general de EducaciónIT, y suma que la idea es contar con diversidad en cuanto a los niveles y perfiles buscados. “Además se están sumando empresas de diferentes provincias, con lo cual ampliamos el radio de expansión del portal”, se entusiasma.

“Más allá de la bolsa de trabajo, estamos muy comprometidos con la empleabilidad: articulamos con cámaras del sector, organizaciones de la sociedad civil y oficinas gubernamentales -precisa Divinsky-. También dictamos webinars sin costo para potenciar las chances de conseguir trabajo, y para nuestros alumnos contamos con un Carreer Advisor que los ayuda y ‘coachea’”.

De acuerdo a Julián Mitchell, alumno de EducaciónIT que consiguió trabajo gracias a la bolsa, el fuerte de la misma es que proporciona una descripción muy concisa sobre la posición, lo que acerca al interesado una información clave para saber si su perfil se adecúa a la búsqueda. “Mi experiencia fue muy satisfactoria. Luego de aplicar, los reclutadores fueron muy claros acerca de los detalles y estuvieron siempre predispuestos a resolver dudas acerca de la posición. Constantemente te mantienen informado del avance y se adecúan a la disponibilidad de aplicante para la coordinación de llamadas y entrevistas”, afirma.

A la vanguardia de la educación digital

EducaciónIT es una compañía dedicada a brindar cursos y carreras de manera presencial y a distancia, líder a nivel nacional, con presencia en América Latina y países de hispanoamérica.

Creada por Sebastián Divinsky y Sebastián Sanga, desde hace más de 15 años ofrece cursos de tecnología y capacitaciones corporativas que aparecen a la vanguardia de las necesidades del mercado.

Hoy son más de 250 los cursos que se dictan entre los que figuran programación y desarrollo, marketing digital, UX, Data Science, Internet de las cosas, Blockchain y Testing QA, entre muchos otros.

