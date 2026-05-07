Una invitación a entrenar la mente: junto a Sandra Rossi, Fundación OSDE ofreció claves para el alto rendimiento

La neurociencia dejó de ser un campo reservado al ámbito académico: diferentes divulgadores científicos colaboraron para que en la actualidad, determinados conceptos, resulten familiares para el público no especializado. Libros, charlas y contenidos digitales impulsaron un creciente interés por comprender cómo funciona el cerebro y, sobre todo, cómo entrenarlo para acercarse a la mejor versión de uno mismo.

Así se vivió la charla "Entrená tu mente como un atleta" en el Auditorio Ing. H. Amorosi.

En ese contexto, el auditorio de Fundación OSDE se llenó de interesados que, cuaderno en mano, se acercaron para una propuesta que cruzó la neurociencia con el deporte de alto rendimiento. El objetivo fue explorar estrategias para mejorar la atención, gestionar el estrés y tomar mejores decisiones en contextos exigentes. Un encuentro dedicado a quienes buscan optimizar su desempeño en el trabajo, los estudios y en la vida diaria, en general.

La responsable de dar inicio al encuentro fue Lorena Mendonça, Gerenta de Promoción de la Salud y la Cultura de OSDE.

Un panel de lujo

La charla “Entrená tu mente como un atleta” estuvo encabezada por la doctora Sandra Rossi, actual directora del laboratorio de Neurociencia del Club Atlético River Plate, quien desarrolló a lo largo del encuentro un recorrido que combinó fundamentos científicos con aplicaciones prácticas. Con un enfoque accesible, la especialista planteó cómo los principios del entrenamiento mental utilizados en el deporte de élite pueden trasladarse a la vida cotidiana.

La jornada incorporó la experiencia del alto rendimiento deportivo a través de la participación de Delfina Merino, exintegrante de Las Leonas, campeona mundial de Hockey sobre césped y doble medallista olímpica. Su presencia aportó una dimensión concreta a los conceptos desarrollados, al poner en perspectiva el diferencial del entrenamiento mental en la alta competencia internacional y la relevancia del trabajo en equipo.

Un panel destacado. De izquierda a derecha: Milagros Hadad, Sandra Rossi y Delfina Merino.

El formato de la charla, planteado como una conversación dinámica, estuvo conducido por la periodista Milagros Hadad, y permitió avanzar sobre distintos ejes vinculados al rendimiento cognitivo. La atención, la velocidad de respuesta, el control de impulsos y la claridad en la toma de decisiones aparecieron como habilidades entrenables, atravesadas por el concepto central de la neuroplasticidad y por una clave: la constancia.

“Es importante saber que la mente es un lugar al que uno puede acceder y que la puede modificar un poco. A través de la plasticidad que tiene el cerebro -es decir, el poder de modificarse a sí mismo-, uno puede, mediante determinados entrenamientos y conocimiento, mejorar funciones como la concentración o la atención. En especial porque hoy estamos siendo entrenados por las redes sociales para que la atención esté saltando de un lugar a otro. Y eso tiene una consecuencia: cada vez cuesta más tener atención sostenida, mantener un foco atencional. Estas cosas se pueden mejorar”, explicó Rossi.

Delfina Merino, Sandra Rossi y Milagros Hadad.

A lo largo de la exposición, la idea de que el cerebro puede modificarse y adaptarse a partir del entrenamiento funcionó como eje transversal. Lejos de una mirada abstracta, el planteo se apoyó en ejemplos y situaciones reconocibles, que vincularon el alto rendimiento deportivo con los desafíos cotidianos del ámbito profesional y personal.

Milagros Hadad, Sandra Rossi, Martín Pochat, Presidente del Grupo OSDE, Delfina Merino y Cristian García Sarubbi, Director General del Grupo OSDE.

Hacia el cierre, la propuesta dejó planteada una premisa clara: el desarrollo de habilidades mentales no sólo impacta en el desempeño, sino también en la forma en que se transitan las exigencias diarias, en el bienestar, y en la capacidad de disfrute. En ese cruce entre ciencia y experiencia, la conferencia encontró su punto de mayor resonancia entre los asistentes.

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