Cómo impacta este año en el impuesto a las ganancias la deducción por servicio doméstico

Deducir el pago de salarios y contribuciones del régimen de servicio doméstico en el impuesto a las ganancias puede significar, por ejemplo, para un empleado con un salario bruto mensual promedio de $265.000 este año, un alivio en la carga fiscal de hasta $77.314. El monto que se deduce por este concepto tiene un tope que desde 2018 se actualiza según la variación de un índice de salarios: este año ese máximo es de $252.564,84 (y en 2021 fue de $167.678.4).

¿Qué significa eso? Que, al declararse los pagos en el formulario correspondiente que está en la página de la AFIP, la empresa empleadora o el organismo previsional (en los casos de asalariados y jubilados, respectivamente) descontará del ingreso de la persona, a la hora de hacer el cálculo de Ganancias, el monto consignado al declararse la deducción, pero hasta ese límite de $252.564,84 por todo este año. Por lo tanto, si se trata de alguien que paga salarios de servicio doméstico correspondientes a una jornada completa, podrá deducir parcialmente el gasto, porque en todas las categorías el salario mínimo multiplicado por 13 (12 meses más aguinaldo) supera actualmente ese tope (y se espera, además, que los ingresos vayan teniendo actualizaciones).

Este año, por efecto de la actualización aplicada en el esquema de Ganancias, están alcanzados por el tributo los asalariados con una remuneración mensual superior a los $225.937 (eso equivale a $187.527,7 en términos netos, es decir, una vez descontados los aportes a la seguridad social).

Para ver si se llega a esa cifra, se suman cada mes todos los conceptos, con excepción del aguinaldo. Sí se consideran, por ejemplo, los bonos o cualquier adicional que se pueda percibir en algún período en particular. La ley determina que, además de observarse cuál es el ingreso mensual, se mira el promedio de los salarios cobrados en lo que haya transcurrido del año: si esa cifra no supera los $225.937, ese mes no se paga Ganancias. Por ejemplo, si en un período la remuneración es de $240.000 y el promedio mensual, de $225.000, no se tributa.

En el caso de las jubilaciones, una disposición especial determina que el llamado mínimo no imponible es igual a ocho veces el haber mínimo ($232.493 mensuales, hoy por hoy), pero solo si se cumplen los requisitos dispuestos por ley; en caso contrario, las jubilaciones están sujetas a Ganancias en iguales condiciones que los sueldos de los empleados.

El empleo en el servicio doméstico, por su parte, tuvo una fuerte caída en la cuarentena, principalmente en el sector informal. En cuanto al empleo registrado (lógicamente, para hacer la deducción la relación laboral debe estar registrada), los registros del sistema previsional muestran que en octubre de 2021 (último dato disponible), el número de ocupaciones, de 475.537, era inferior en más de un 5% a la de igual mes de 2019, y también menor a la de octubre de 2020, cuando se habían registrado 478.173 puestos.

El impacto de la deducción impositiva

¿Cómo impacta la declaración de la deducción de pagos de salarios y contribuciones por el trabajo en casas particulares? A continuación, algunos ejemplos. Los salarios considerados son promedios mensuales para todo el año y en el cálculo del tributo está considerado el aguinaldo. El descuento del impuesto por este último concepto se reparte a lo largo de todo el año. Las cifras deben ser tomadas como orientativas, sobre todo los descuentos mensuales promedio, dadas las variaciones de salarios que puede haber durante el año; además, hay que tener en cuenta que podrían declararse también otras deducciones.

Salario neto de $219.950 mensuales, que corresponde a una remuneración bruta de $265.000.

*Si el empleado no tiene ninguna deducción, ni por familiares a cargo ni por gastos, pagará por Ganancias en el año $297.176, con un descuento promedio mensual de $24.765, que representa el 11,3% de su sueldo neto.

*Si deduce $120.000 al año por pagos de servicio doméstico, tributará $259.976 en 2022, con una cifra promedio mensual de $21.665; el 9,8% del sueldo neto de descuentos. Así, a carga fiscal disminuirá en este caso en $37.200.

*Si deduce el monto máximo, de $252.564,84, tendrá un impuesto de $219.862 al año, con $18.322 de promedio mensual, que es el 8,3% del ingreso neto. Es decir, $77.314 menos que en caso de no declarar ninguna deducción.

Si se trata de un empleado con dos hijos menores a cargo, también con un salario neto de $219.950, las cifras serán las siguientes (este año, por los menores de 18 años se deduce una cifra de $118.741,97, en tanto que, si se trata de personas incapacitadas para el trabajo, la deducción (sin límite de edad) es de $237.483,94).

*Sin deducción por servicio doméstico, el impuesto será de $223.933 al año, con un descuento promedio mensual de $18.661, el 8,5% del neto.

*Con una deducción de $120.000 anuales, se pagará Ganancias por $191.533, con un descuento mensual promedio de $15.961, cifra equivalente al 7,3% del ingreso neto.

*Si la deducción es, en cambio, la máxima admitida por ley, se tributará un total anual de $155.741, lo que da un promedio mensual $12.978, es decir, el 5,9% del sueldo después de descuentos al sistema de seguridad social. En este supuesto el impuesto se reduce en $68.192.

Con un salario neto promedio también de $219.950, pero en este caso con dos hijos menores y también cónyuge a cargo, las cifras serían las siguientes (aquí hay que tener en cuenta que para la deducción correspondiente a cónyuge la persona no debe tener ingresos propios o, en caso de tenerlos, deben ser muy bajos, de no más de $252.564,84 anuales en 2022).

*Sin deducir pagos por servicio doméstico, se tributará en el año $160.360, con un descuento promedio mensual de $13.363 (6,1% del sueldo neto).

*Con una deducción de $120.000 por servicio doméstico, se pagará por Ganancias en el año $127.960, a razón de un promedio mensual de $10.663, un 4,8% del neto.

*Si el monto deducible es el tope, entonces el impuesto llegará en el año a $96.513, con un descuento mensual de $8043, equivalente a 3,7% del ingreso neto. La cifra se reduce en este caso, y en comparación con no tener deducción, en $63.847.

Salario neto promedio en todo el año de $320.000 (este mes equivale a un sueldo bruto de $374.078, superior a la remuneración tope para el cálculo de aportes, que se actualiza cada tres meses).

*Si no hay ninguna deducción ni por familiares a cargo ni por gastos, el impuesto anual será de $745.973, con un promedio mensual de $62.164 (19,4% del sueldo neto).

*Con una deducción de $120.000 en el año, se pagará Ganancias por $703.973, con un descuento por mes de $58.664 (siempre promedio), que es el 18,3% del ingreso neto.

*En el caso de alcanzar el máximo deducible, de $252.564,84, el tributo anual será de $657.576, con un promedio mensual de $54.798, que equivale a 17,1% del neto. Entre el impuesto sin esta deducción y la cifra determinada tras declarar la deducción tope, la diferencia es de $88.397.

Si, con un sueldo neto promedio de $320.000, se deducen dos hijos menores.

*Sin deducción por servicio doméstico, el impuesto llegará a $662.854, con un promedio mensual de $55.238, el 17,3% del ingreso neto.

*Con deducción de $120.000 se pagará un impuesto de $620.854, con un descuento por mes de $51.738, que es el 16,2% del neto

*Con deducción utilizada al tope ($252.564,84), se tributará $574.456, cifra que lleva a un promedio de $47.871 mensuales, equivalentes al 15% del salario neto.

El mismo sueldo, en el caso de un empleado con cónyuge y dos hijos menores, las tres personas declaradas a cargo.

*Con las deducciones por los familiares, pero sin deducción por servicio doméstico, pagará Ganancias por $580.444, con un descuento mensual promedio de $48.370, el 15,1% del ingreso neto.

*Si declara salarios y contribuciones en el régimen de servicio doméstico por $120.000 en el año, pagará Ganancias por $538.444, con un promedio mensual de $44.870, 14% del sueldo neto.

*Si lo declarado por esos gastos llega o supera el tope deducible, el impuesto será de $492.046 en el año, unos $41.004 mensuales, cifra que equivale a 12,8% del salario después de los descuentos sociales.

Vencimientos para declarar deducciones

En esta época del año está abierta la posibilidad de completar el formulario de Ganancias llamado Siradig-Trabajador por dos períodos fiscales: 2021 y 2022. Se cargan allí datos de deducciones y también de pagos a cuenta y de pluriempleo (esto último, para quienes tienen dos o más empleos bajo relación de dependencia).

En el caso del formulario correspondiente a 2021, la fecha tope para la carga de datos es el 31 de marzo próximo. Luego de ese día se hace la liquidación anual final del impuesto y si, por ejemplo, se declararon nuevas deducciones, con esa información se hace un recálculo del impuesto, para ajustar las cifras en función de lo que fue retenido cuando se pagaron los salarios.

Por 2022, se pueden ir cargando mensualmente los datos, una vez hechos los pagos, para que -en el caso de servicio doméstico y otras deducciones- el empleador los tenga en cuenta al calcular las retenciones. Siempre la información se sube mes a mes.

Además de retribuciones y contribuciones por servicio doméstico, pueden deducirse otros conceptos, como el alquiler de la vivienda (el 40% del gasto y hasta un máximo anual también equivalente a $252.564,84), intereses de un crédito hipotecario (por un monto muy bajo), honorarios médicos, cuotas de planes de salud, donaciones a determinadas instituciones y seguros de vida. En todos los casos hay topes.

Además, en el formulario Siradig se carga la información para la solicitud de la devolución del recargo de 35% retenido, si es que se hicieron compras de moneda extranjera.