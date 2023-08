escuchar

Distintas consultoras están analizando cómo podrían reaccionar los mercados el 14 de agosto tras los resultados de las primarias abiertas y obligatorias. Y, si bien el recuerdo de las PASO de 2019 está muy presente, en general creen que esta vez la reacción sería positiva, dados los resultados de distintas encuestas, que indican que Juntos por el Cambio tendría un mejor desempeño que Unión por la Patria.

Según un estudio de Romano Group, un escenario A (al que le asignan un 35% de probabilidad) implica que Juntos por el Cambio saque más del 40% de los votos; el oficialismo, entre 24 y 27%; y la Libertad Avanza, más de 20%. Esto daría como resultado un rally muy importante de los activos argentinos hasta las elecciones primarias de octubre. “Posiblemente, con un vaciamiento de poder del oficialismo y de Massa, se presionaría hacia la devaluación del dólar oficial y habría una caída de los dólares financieros, buscando achicar la brecha y comenzar el ajuste monetario que viene pidiendo el Fondo (devaluación de entre el 40 y 60%). En este caso, podría comenzar el ajuste necesario que la Argentina requiere para ordenar monetaria y fiscalmente la situación”, apuntaron.

En tanto, un escenario B (con 35% de probabilidad también) incluye que Juntos por el Cambio obtiene un volumen de votos de entre el 36 y el 40%, el oficialismo igual o menos que 30% y la Libertad Avanza, no saca más del 18%. Esto traería una nueva suba de los activos argentinos y un relajamiento de los dólares financieros. “Si Juntos por el Cambio se acerca a ganar en primera vuelta, el impacto sería aún mayor hacia la baja de los dólares financieros y revalorización de los bonos y acciones locales. Si, por el contrario, el resultado es Juntos por el Cambio 36% vs. oficialismo 30%, posiblemente el Gobierno intente evitar la devaluación del oficial y busque ser competitivo en octubre”, opinaron.

Un escenario C, con una chance del 10%, estaría constituido por una performance del oficialismo sacando más del 35% de los votos, Juntos por el Cambio en un número igual o menor y la Libertad Avanza con igual o menos del 18%. “Este sería el peor escenario en el corto plazo para el mercado, donde crecería fuertemente la presión hacia los dólares financieros y se generarían correcciones hacia la baja de los activos locales”, afirmaron y agregaron que no sería probable una devaluación del oficial, ya que el gobierno intentaría, al contrario, dar liquidez a los bolsillos, contener precios y generar un efecto de revalorización de salarios reales en tres meses. “A pesar de que Massa no debería ser Kirchnerismo puro, deja la puerta abierta y las dudas de lo que puede ser un nuevo gobierno donde su principal socio es el Kirchnerismo”, sumaron.

Por último, un último escenario D, con una probabilidad del 20%, es que los votos se dividan en tres tercios. “Este es un escenario muy complejo debido a que las chances de un oficialismo manteniendo el poder crecen fuertemente. Si quedara afuera del balotaje la Libertad Avanza, pero con un volumen alto de votos, no queda claro adonde irían dichos votos si por ejemplo el candidato de Juntos por el Cambio fuera Larreta en vez de Patricia Bullrich. Si fuera esta última, naturalmente debería verse una alineación entre Milei y Bullrich, pero este escenario dejaría a un nuevo gobierno argentino muy debilitado”, cerraron.

El precio del CCL

Por su parte, Portfolio Personal Inversiones en su informe semanal dijo que el Contado con Liquidación (CCL) -que ayer cerró a $596 con Cedears- ajustado por inflación argentina y americana “puede ser exuberante para un triunfo de la oposición, pero hasta barato si el oficialismo sale competitivo de las PASO”.

“El domingo 13 de agosto marcará un antes y un después, pudiendo arrojar resultados muy disímiles. Una clara ventaja opositora facilitaría la transición, con baja del CCL y la brecha cambiaria, lo que, a su vez, contribuiría a achicar la expectativa de salto discreto del oficial. En contraposición, un oficialismo saliendo muy fortalecido podría implicar presión adicional sobre el CCL, más brecha cambiaria y un margen de maniobra mucho más acotado para evitar la devaluación del oficial, aunque en este caso el Fondo podría apoyar para evitar la espiralización. Un escenario intermedio, en el que la oposición triunfe, pero no por un amplio margen, estiraría el escenario de tensión e incertidumbre hasta octubre”, vaticinaron.

