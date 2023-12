escuchar

El teléfono celular se convirtió en el dispositivo más usado por los ciudadanos y en ocasiones específicas es de suma utilidad, tal como ocurre al momento de retirar efectivo de un cajero electrónico, sin necesidad de contar con otras herramientas bancarias.

El creciente uso de las tarjetas de débito, crédito y las billeteras virtuales aminoraron la necesidad de la población de contar con billetes para realizar el pago de bienes y servicios en la vida cotidiana; sin embargo, si el usuario no tiene acceso a estas herramientas puede obtener billetes acercándose al cajero automático más próximo y teniendo a mano el celular.

Las redes que distribuyen el dinero físico, en los cajeros de las distintas entidades bancarias dispuestos en todo el territorio nacional, ofrecen una alternativa para extraer dinero sin tarjetas y con la información que llega al celular y completa el circuito de entrega de efectivo.

Con la ayuda del celular se puede extraer dinero del cajero automático Unsplash

Cómo extraer dinero en los cajeros Banelco con el celular

La posibilidad de extraer dinero en efectivo sin tarjeta de débito agiliza los trámites si por algún motivo no se cuenta con el plástico para esa operación. Un punto a tener en cuenta, y no menos relevante, es que con esta metodología cualquier persona puede retirar el dinero. Es decir, no necesariamente tiene que tratarse del dueño de la tarjeta o de la cuenta bancaria.

En primer lugar, hay que dirigirse al Home Banking o a la app del banco. Luego, es preciso seleccionar la cuenta que disponga los fondos necesarios y seleccionar la opción “extracción sin tarjeta”. Puede que la misma aparezca de diversas maneras dependiendo de cada banco.

Luego, elegir el tipo de documento e ingresar el número que corresponda a la persona que hará la extracción. El sistema dará una clave de 6 dígitos que se aconseja mantener a resguardo, ya que con esta se concretará la operación.

Ya en el cajero automático de Banelco, hay que seleccionar la opción “Operar sin tarjeta”, luego “Orden de extracción” e ingresar los datos correspondientes: DNI (u otro documento), clave de 6 dígitos y el monto exacto del efectivo a retirar.

Cómo extraer dinero en los cajeros Red Link con el celular

En Red Link, el servicio para extraer dinero sin tarjeta recibe el nombre de “Punto Efectivo” y, como bien se indica en la plataforma, se puede operar de manera inmediata a través de Home Banking, cajeros automáticos, Link Celular y VALEpei.

Los pasos a seguir pueden variar dependiendo de cuál sea la plataforma elegida para enviar el dinero. De cualquier forma, en su esencia son los mismos e implican ingresar el documento del receptor del dinero y el monto en cuestión.

El sistema exige ingresar una referencia del destinatario, ya sea un número de celular o dirección de correo electrónico. Allí el usuario recibirá la clave (vía mail o SMS) para concretar la operación, que en este caso es de 8 dígitos.

Luego hay que seleccionar la opción “Extracción o retirar efectivo” e ingresar los datos correspondientes para completar el circuito.

LA NACION

Temas Economía de bolsillo