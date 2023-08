escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una suma fija de $60.000 para los empleados privados y públicos, entre otras medidas dirigidas a distintos sectores sociales. En este contexto, muchos trabajadores comenzaron a preguntarse si les corresponde cobrar el bono.

Este domingo, el candidato a presidente por Unión por la Patria publicó una serie de videos a través de sus redes, en los que anunció un paquete de programas que tienen como objetivo paliar la inflación e incentivar el consumo. Las medidas fueron oficializadas este jueves a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 438/2023 publicado en el Boletín Oficial.

¿Cómo saber si cobro la suma fija?

Según explicó Sergio Massa en sus redes sociales, los empleados del sector privado que reciban salarios netos menores a $400.000 mensuales percibirán la suma fija de $60.000. De esa forma, el Palacio de Hacienda calcula que 5,5 millones de personas serán alcanzadas por este beneficio.

Esta ayuda que estableció el Gobierno es de carácter obligatorio. En ese sentido, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, indicó en declaraciones radiales que los empleadores que no entreguen este bono serán sancionados. “Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar [el bono] y encima una multa”, dijo la funcionaria.

A su vez, la medida alcanza obligatoriamente a los trabajadores públicos con salarios netos de hasta $400.000 mensuales que forman parte del Estado nacional.

Qué provincias pagan la suma fija a sus trabajadores estatales

En el caso de las personas que trabajan en la administración provincial o municipal, depende de la decisión que tome cada jurisdicción si reciben la suma fija, ya que el Gobierno nacional no tiene facultades para obligarlas. Al respecto, Massa dijo en su video: “Invitamos también a las provincias y los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado nacional para mejorar el ingreso de los trabajadores estatales”.

Hasta el momento, 14 provincias no se adhirieron a la medida. Las autoridades de estos distritos explicaron que no plantean realizar el pago porque están negociando o acaban de cerrar paritarias. Estas son las jurisdicciones que no abonarán la suma fija:

Santa Fe

Córdoba

Misiones

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

San Juan

La Pampa

Entre Ríos

Neuquén

Jujuy

Catamarca

Tucumán

Santa Cruz

Chaco

Salta

Por su parte, Corrientes no pagará la suma fija, porque en agosto ya dio un bono.

Asimismo, las provincias que aceptaron la iniciativa son:

La Rioja

Santiago del Estero

Mendoza

Chubut

En tanto, Formosa, la provincia de Buenos Aires, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego aún están evaluando la viabilidad del incentivo económico.

Cómo y cuándo se paga la suma fija

La suma fija se entregará en dos cuotas de $30.000 Shutterstock - Shutterstock

De acuerdo al decreto publicado en el Boletín Oficial, la suma fija se pagará en dos cuotas mensuales de $30.000. Este monto no remunerativo se abona por única vez y es absorbible por las paritarias.

En una conferencia de prensa tras el anuncio, Olmos sostuvo que en el caso del devengado de agosto a abonar en septiembre tiene que acreditarse dentro de los 15 días hábiles al inicio del mes. “Sabemos que en muchas empresas el proceso de liquidación de sueldos está en marcha o se ha realizado. En esos casos deberán hacerlo por la vía de un recibo complementario”, aclaró la funcionaria. Sobre el devengado de septiembre, debe abonarse con los sueldos de ese mes durante octubre.

